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Новини Коронавірус і карантин
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Перша хвиля COVID-19 у Європі не привела до формування колективного імунітету, - дослідження

Перша хвиля COVID-19 у Європі не привела до формування колективного імунітету, - дослідження

Результати дослідження в Іспанії дають підстави вважати, що перша хвиля COVID-19 у Європі не наблизила до появи колективного імунітету від нового коронавірусу.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Дослідники обрали Іспанію як одну з найбільш постраждалих від COVID-19 європейських країн, і за період від 27 квітня до 11 травня опитували і брали зразки на аналізи у понад 60 тисяч учасників. Результати оприлюднили в медичному журналі Lancet.

Науковці виявили, що лише 5% населення Іспанії може мати в крові антитіла для захисту від нового коронавірусу.

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Автори доходять висновку, що "попри значне ураження Іспанії COVID-19 розрахунки показують, що поширення залишається низьким і очевидно недостатнім для того, щоб забезпечувати колективний імунітет".

Принцип колективного імунітету полягає в тому, що зараження не може активно поширюватися у громаді, якщо імунна система більшості осіб виробила здатність долати певні хвороботворні мікроорганізми.

Решта членів суспільств, і зокрема вразливі та незахищені власним імунітетом особи, опиняться під захистом колективного імунітету, якщо понад 60% (деякі фахівці вважають, що цей поріг має бути 70-90%) населення мають у своїй крові антитіла.

Одним зі способів досягнення колективного імунітету може бути масова імунізація, якщо існуватиме дієва вакцина.

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Зараз у різних країнах розробляють та випробовують зразки вакцини від нового коронавірусу, але фахівці застерігають, що цей процес забере ще принаймні кілька місяців і вони не гарантують, що безпечна і дієва вакцина буде обов’язково створена.

"У цій ситуації обов'язковими для контролю епідемії на майбутнє залишаються заходи дистанціювання, а також виявлення та ізоляція нових заражень", - наголошують дослідники.

Автор: 

Іспанія (914) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
ВОЗ ещё трепыхается.
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08.07.2020 00:13
+9
Вона призвела до того, що влада побачила можливості для узурпації.
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08.07.2020 00:27
+7
Зато появился коллективный иммунитет к карантину..
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08.07.2020 00:18
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Надо сожрать несколько тысяч китайцев которые сожрали летучих мышей с вирусом.Тогда будет стойкий иммунитет.
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08.07.2020 00:09 Відповісти
это как отсутствие природного иммунитета касательно рефлекса по посещению туалета
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08.07.2020 00:10 Відповісти
ВОЗ ещё трепыхается.
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08.07.2020 00:13 Відповісти
Шото трепыхается он с новой силой. Надеюсь, как бешеная собака перед смертью.
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08.07.2020 00:16 Відповісти
Тут ВОЗ не причем. В первоисточнике
Funding
Spanish Ministry of Health, Institute of Health Carlos III, and Spanish National Health System.
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08.07.2020 02:20 Відповісти
Зато появился коллективный иммунитет к карантину..
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08.07.2020 00:18 Відповісти
Коллективный иммунитет появляется при 2/3 переболевшего населения.
А у нас при "ужасающих" темпах 800 человек в сутки, ждать, пока переболеет большая часть осталось каких нибудь 90лет (40млн без учета Крыма, умножаем 2/3 и делим на 800, получаем 33333 дней = 91год)
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08.07.2020 09:44 Відповісти
Еще один пожизненный презик.
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08.07.2020 10:50 Відповісти
А если учесть, что население постоянно сменяется (рождаемость в Украине 1240 ребенка в день + 99 человек миграционный прирост - 1760 смертность). Получаем, что население сменяется быстрее чем болеет. Т.е. такими темпами мы будем болеть вечно!
Выражаясь языком аналогий мы пытаемся покрасить воду в речке, которая постоянно вытекает, а чистой прибавляется больше чем мы успели закрасить
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08.07.2020 11:10 Відповісти
Закрийте все.
І замовкніть.
Я ж писала вже: назад до первісного способу життя, печери, багаття ...
Це - перший вірус, з яким зустрілася цивілізація.
Кінець світу.
Здавайтеся.
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08.07.2020 00:21 Відповісти
Корона, ты?
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08.07.2020 01:19 Відповісти
ні..це її прес-аташе ))
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08.07.2020 09:08 Відповісти
иммунитет?
какой иммунитет может появиться у висельника задушенного петлей на шее?
какой иммунитет может появиться у больного КОВИ19 задушенного отеком легких ?
- РАЗВЕ ЧТО У ЭТИХ ОБОИХ В "СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ"...
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08.07.2020 00:22 Відповісти
ти хвора на голову ,Єлєночка?
ти не знаєш,що таке вакцинація і імунітет?
ГУГЛИ!

смертність зараз 3-4 відсотка..
в тих ,хто вижив на пів року,але імунітет..нехай від одного штаму вірусу...
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08.07.2020 09:11 Відповісти
Таки й хвора?
А ти, здоровий, не знаэш, що майже всі одужавшиЇ від КОРОНИ мають зовсі зруйновані нирки, печінку, легені які працюють на 30 відслтків, підшлункову напів зруйновану...
І жити їм не більше 3 - 5 років!
Так, що це ти, Павлику, не обізнаний в цьому питанні.
Не хворий, а просто не в темі...
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08.07.2020 10:32 Відповісти
Вона призвела до того, що влада побачила можливості для узурпації.
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08.07.2020 00:27 Відповісти
та не, это ж обычный грипп ребята, что вы такое говорите
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08.07.2020 00:34 Відповісти
Это не грипп, но примерно ему соответствует (сравнение не случайно). Более высокая скорость распространения и вирулентность обусловлена исключительно тем, что наш организм не встречался ни с единым штамом данного вируса. После того как все переболеют, этот вирус станет даже менее опасным, чем грипп и скорее всего вообще исчезнет.
PS А "обычный" грипп это довольно серьезное заболевание (и хоть смертность составляет 0,2%, но в абсолютном выражении от гриппа умирает больше чем от короновируса за счет большего количества заболевших)
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08.07.2020 09:54 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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08.07.2020 01:25 Відповісти
https://censor.net/user/450548 Такий коментар.що ви написали.був тут під іншим ніком.Здається що саме ви бот.
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08.07.2020 01:40 Відповісти
Ні помиляєшся
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08.07.2020 08:37 Відповісти
Таким идиотам как ты полезно посмотреть такое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=QHMhMunOGCQ Кому нужен этот вирус? Dr.Leonard Coldwell
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08.07.2020 15:49 Відповісти
Идите нахрен со своей простудой.
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08.07.2020 01:41 Відповісти
снова нажралси?
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08.07.2020 01:55 Відповісти
вуйку) ти хоть тверезий буваєш? Йди краще на Трампа в твіттері дивись чи де ти там на нього дрочиш дивишся.
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08.07.2020 02:15 Відповісти
австралійцю,кажуть в Австралії знову карантин..?
не дають тобі по кабакам походити?
Печалька...))
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08.07.2020 09:06 Відповісти
Не может быть имунитета против того чего нет. Чтоб были антитела вирус должен преодлеть сторожевые посты имунитета ( слизистую). Но это ему не удается вот и приписки каких то случаев ковида. Секта боится разбирателств в суде. А тут замазаны все правительства хотевшие узурпации через медицину.
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08.07.2020 02:04 Відповісти
тема мирового правительства масонов и рептилоидов не до конца раскрыта, продолжайте
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08.07.2020 02:09 Відповісти
Власть это наркотик который требует увеличения дозы. Все природно и ни каких чудес.
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08.07.2020 02:18 Відповісти
Тебе узурпация не грозит - ты же шапочку из фольги носишь. И пояс от чипирования модели "Анти-Гейтс 2020"
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08.07.2020 02:17 Відповісти
Баранобесов проплаченых в наморднике сколько угодно ходит и зеля тоже Если будут платить за шапочки то поменяют намордники на шапочки Титушкам ковида все равно но дегьги вперед!
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08.07.2020 02:25 Відповісти
раджу дурантинофілам прибрати піну з рота...))
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08.07.2020 09:07 Відповісти
Дурантины из Швейцри и Франции провели и дослидження средний возраст померлих вид ковида 86 и 82 года. Но у умника степаши все засекречено. Сказать то нечего как и тебе
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08.07.2020 09:56 Відповісти
Как мог возникнуть коллективный иммунитет, если власть в Испании заставила всех сидеть по домам,все время вводила комендантские часы,и запреты на любое общение.

Интересно почему Ланцет не проверяет шведов и белорусов .
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08.07.2020 02:42 Відповісти
Наверное, потому что "Ланцет" - это журнал. Они публикуют статьи, а не проводят исследования.
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08.07.2020 07:25 Відповісти
человечество без войн без вирусов не может существовать ) (с) Цинь Лунь Ницшунь )
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08.07.2020 03:55 Відповісти
Фактично ведеться бактеріологічна війна. Перша хвиля нападу не дала очикуємого результату, тепер будуть запускати наступну.
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08.07.2020 08:43 Відповісти
Перша хвиля COVID-19 у Європі не привела до формування колективного імунітету, - дослідження



НЕПРАВДА-вже кілька місяців дурантинофіли Цензора аргументовано доводять протилежне дурнуватим хохлам,що не поважають свободу і не беруть приклад з Бацьки !!
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08.07.2020 09:05 Відповісти
распространение остается низким и очевидно недостаточным для того, чтобы обеспечивать коллективный иммунитет

Что бы был иммунитет - нужно высокое распространение!
Карантинные меры сдерживают распространение. Т.е. карантин вводится для того, что бы не допустить иммунитета?
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08.07.2020 09:49 Відповісти
Пошли они на*уй со своей песней без конца.
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08.07.2020 10:51 Відповісти
 
 