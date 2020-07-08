Перша хвиля COVID-19 у Європі не привела до формування колективного імунітету, - дослідження

Результати дослідження в Іспанії дають підстави вважати, що перша хвиля COVID-19 у Європі не наблизила до появи колективного імунітету від нового коронавірусу.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Дослідники обрали Іспанію як одну з найбільш постраждалих від COVID-19 європейських країн, і за період від 27 квітня до 11 травня опитували і брали зразки на аналізи у понад 60 тисяч учасників. Результати оприлюднили в медичному журналі Lancet.

Науковці виявили, що лише 5% населення Іспанії може мати в крові антитіла для захисту від нового коронавірусу.

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Автори доходять висновку, що "попри значне ураження Іспанії COVID-19 розрахунки показують, що поширення залишається низьким і очевидно недостатнім для того, щоб забезпечувати колективний імунітет".

Принцип колективного імунітету полягає в тому, що зараження не може активно поширюватися у громаді, якщо імунна система більшості осіб виробила здатність долати певні хвороботворні мікроорганізми.

Решта членів суспільств, і зокрема вразливі та незахищені власним імунітетом особи, опиняться під захистом колективного імунітету, якщо понад 60% (деякі фахівці вважають, що цей поріг має бути 70-90%) населення мають у своїй крові антитіла.

Одним зі способів досягнення колективного імунітету може бути масова імунізація, якщо існуватиме дієва вакцина.

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Зараз у різних країнах розробляють та випробовують зразки вакцини від нового коронавірусу, але фахівці застерігають, що цей процес забере ще принаймні кілька місяців і вони не гарантують, що безпечна і дієва вакцина буде обов’язково створена.

"У цій ситуації обов'язковими для контролю епідемії на майбутнє залишаються заходи дистанціювання, а також виявлення та ізоляція нових заражень", - наголошують дослідники.