Перша хвиля COVID-19 у Європі не привела до формування колективного імунітету, - дослідження
Результати дослідження в Іспанії дають підстави вважати, що перша хвиля COVID-19 у Європі не наблизила до появи колективного імунітету від нового коронавірусу.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Дослідники обрали Іспанію як одну з найбільш постраждалих від COVID-19 європейських країн, і за період від 27 квітня до 11 травня опитували і брали зразки на аналізи у понад 60 тисяч учасників. Результати оприлюднили в медичному журналі Lancet.
Науковці виявили, що лише 5% населення Іспанії може мати в крові антитіла для захисту від нового коронавірусу.
Автори доходять висновку, що "попри значне ураження Іспанії COVID-19 розрахунки показують, що поширення залишається низьким і очевидно недостатнім для того, щоб забезпечувати колективний імунітет".
Принцип колективного імунітету полягає в тому, що зараження не може активно поширюватися у громаді, якщо імунна система більшості осіб виробила здатність долати певні хвороботворні мікроорганізми.
Решта членів суспільств, і зокрема вразливі та незахищені власним імунітетом особи, опиняться під захистом колективного імунітету, якщо понад 60% (деякі фахівці вважають, що цей поріг має бути 70-90%) населення мають у своїй крові антитіла.
Одним зі способів досягнення колективного імунітету може бути масова імунізація, якщо існуватиме дієва вакцина.
Зараз у різних країнах розробляють та випробовують зразки вакцини від нового коронавірусу, але фахівці застерігають, що цей процес забере ще принаймні кілька місяців і вони не гарантують, що безпечна і дієва вакцина буде обов’язково створена.
"У цій ситуації обов'язковими для контролю епідемії на майбутнє залишаються заходи дистанціювання, а також виявлення та ізоляція нових заражень", - наголошують дослідники.
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Funding
Spanish Ministry of Health, Institute of Health Carlos III, and Spanish National Health System.
А у нас при "ужасающих" темпах 800 человек в сутки, ждать, пока переболеет большая часть осталось каких нибудь 90лет (40млн без учета Крыма, умножаем 2/3 и делим на 800, получаем 33333 дней = 91год)
Выражаясь языком аналогий мы пытаемся покрасить воду в речке, которая постоянно вытекает, а чистой прибавляется больше чем мы успели закрасить
І замовкніть.
Я ж писала вже: назад до первісного способу життя, печери, багаття ...
Це - перший вірус, з яким зустрілася цивілізація.
Кінець світу.
Здавайтеся.
какой иммунитет может появиться у висельника задушенного петлей на шее?
какой иммунитет может появиться у больного КОВИ19 задушенного отеком легких ?
- РАЗВЕ ЧТО У ЭТИХ ОБОИХ В "СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ"...
ти не знаєш,що таке вакцинація і імунітет?
ГУГЛИ!
смертність зараз 3-4 відсотка..
в тих ,хто вижив на пів року,але імунітет..нехай від одного штаму вірусу...
А ти, здоровий, не знаэш, що майже всі одужавшиЇ від КОРОНИ мають зовсі зруйновані нирки, печінку, легені які працюють на 30 відслтків, підшлункову напів зруйновану...
І жити їм не більше 3 - 5 років!
Так, що це ти, Павлику, не обізнаний в цьому питанні.
Не хворий, а просто не в темі...
PS А "обычный" грипп это довольно серьезное заболевание (и хоть смертность составляет 0,2%, но в абсолютном выражении от гриппа умирает больше чем от короновируса за счет большего количества заболевших)
https://www.youtube.com/watch?v=QHMhMunOGCQ Кому нужен этот вирус? Dr.Leonard Coldwell
дрочишдивишся.
не дають тобі по кабакам походити?
Печалька...))
Интересно почему Ланцет не проверяет шведов и белорусов .
без войнбез вирусов не может существовать ) (с) Цинь Лунь Ницшунь )
НЕПРАВДА-вже кілька місяців дурантинофіли Цензора аргументовано доводять протилежне дурнуватим хохлам,що не поважають свободу і не беруть приклад з Бацьки !!
Что бы был иммунитет - нужно высокое распространение!
Карантинные меры сдерживают распространение. Т.е. карантин вводится для того, что бы не допустить иммунитета?