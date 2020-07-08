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Команда Нацбанку підтримала позицію Правління та закликала не допустити політичного тиску на інституцію, - заява

Команда НБУ підтримала озвучену позицію Правління Національного банку і вважає неприпустимим здійснення політичного тиску на центральний банк України в правовій і цивілізованій державі.

У зв'язку з цим сьогодні працівники центрального банку різних ступенів і спеціалізацій - від директорів департаментів до менеджерів та спеціалістів - звернулися до громадськості, експертної та бізнес-спільноти, медіа, вищих органів влади та міжнародних організацій із заявою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени правління НБУ після звільнення Смолія продовжать роботу для "збереження макрофінансової стабільності", - заява

Команда Нацбанку підтримала позицію Правління та закликала не допустити політичного тиску на інституцію, - заява 01

Автор: 

НБУ (10408) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+10
Если бы Гонтарева слушала люмпенов совков вроде тебя и не воевала с банками прокладками и их хозяевами вроде Бени, Бахматюка, Таруты, Жеваго и иже с ними, то сегодня бы мы имели курс бакса под 80 и инфляцию, как в Венесуэле. И сплошной хайп голосов зрадофилов про "всепропало". У совка всегда виноват доктор, а не сам пациент, подхвативший диарею от выбранного и съеденного гумуса. "Уколы шибко болючие, лекарство сильно горькое". А так сейчас она живет в Лондоне в съемной двухкомнатной квартире, Работает экспертом-консультантом в Лондонской высшей школе экономики и помогает кризисным странам, как не стать Венесуэлой. А мы в 2014-2015 имели все шансы стать.
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08.07.2020 00:27
+8
Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление - Цензор.НЕТ 494
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08.07.2020 00:20
+7
Да неужели? А может виновато стадо дебилов, которое привело к власти вора и предателя Овоща? И не подскажешь случайно -- что случилось со страной в 2013-2014 годах? Может было что-то необычное?
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08.07.2020 00:56
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Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить на институцию политического давления, - заявление - Цензор.НЕТ 1097
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08.07.2020 00:07 Відповісти
Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление - Цензор.НЕТ 5239
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08.07.2020 00:11 Відповісти
Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление - Цензор.НЕТ 494
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08.07.2020 00:20 Відповісти
Команда НБУ?? Команда по пляжному волейболу??
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08.07.2020 00:17 Відповісти
Знову цирк влаштували, але жабу гонтарєву помню, як вона не могла 200 баксів купить, а бакс скаконув втричі. Тиск на НАЦБАНК був завжди. В залежност від кишенькових інтересів і бачення монетарної політики. Тільки не треба грабувати людей так відверто.
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08.07.2020 00:21 Відповісти
Если бы Гонтарева слушала люмпенов совков вроде тебя и не воевала с банками прокладками и их хозяевами вроде Бени, Бахматюка, Таруты, Жеваго и иже с ними, то сегодня бы мы имели курс бакса под 80 и инфляцию, как в Венесуэле. И сплошной хайп голосов зрадофилов про "всепропало". У совка всегда виноват доктор, а не сам пациент, подхвативший диарею от выбранного и съеденного гумуса. "Уколы шибко болючие, лекарство сильно горькое". А так сейчас она живет в Лондоне в съемной двухкомнатной квартире, Работает экспертом-консультантом в Лондонской высшей школе экономики и помогает кризисным странам, как не стать Венесуэлой. А мы в 2014-2015 имели все шансы стать.
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08.07.2020 00:27 Відповісти
Та да. Роскажи мені ще казки про ефективність і незамінність Жаби. В один день люди, які наприклад, вже внесли перший внесок за авто, чи квартиру, опинились в жо... Бо за один день ціна на авто з 100 000 зросла до 300 000. А люди ще кредити під це взяли. Ну хоч в гривні,але вона підвязана була під ставку НБУ. Яка Венесуела? Тут розводять круче.
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08.07.2020 00:42 Відповісти
Жаль людей, дурнів не жаль,один чувак вкрав 155 лярдів з банка, тобі питання,хто повинен був це все компенсувати?
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08.07.2020 00:46 Відповісти
Один чувак вкрав два лярди, загорнувся в одіяльце і йому нічого не було. Інші занесли 6 лямів і їм теж нічого не було. А хто вкрав 155 лярдів? Це в сукупності чи окремо?
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08.07.2020 00:51 Відповісти
Ну так а що ж ти хочешь, щоб крали і курс стояв як вкопаний ? Такого не буває. А хто вкрав 155 лярдів ? А трясця його знає
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08.07.2020 01:04 Відповісти
Да неужели? А может виновато стадо дебилов, которое привело к власти вора и предателя Овоща? И не подскажешь случайно -- что случилось со страной в 2013-2014 годах? Может было что-то необычное?
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08.07.2020 00:56 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/exchange/nbu/curr/usd/

Придурок, посмотри график за 5 лет и заткнись, какие за один день из 100 000 в 300 000, переставай выдавать желаемое за действительность. Ты про Венесуэлу вообще не вякай, клоун, ты понятия не имеешь, что такое, когда тебе в премию выдают туалетную бумагу, за хорошую работу.
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08.07.2020 06:14 Відповісти
цей "цирк" ви, 73/43%-тні, організували всі разом.
Але це поки що увертюра циркового оркестру. Подивитесь, що буде в програмі... Якщо виживите.
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08.07.2020 00:29 Відповісти
нено. как дебилсдачугазине считают?
курс на 07.06.14 был 11,83 , а на 20.05.2019 - 26,36 - делим одно на другое и ... получаем

2,228233305. Вот откуда они берут "втричі"??
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08.07.2020 00:38 Відповісти
Они не считают. Они свято верят.
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08.07.2020 00:39 Відповісти
"Свидетели Зерро" такие, как и их бог, тупые и не компетентные лохи
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08.07.2020 00:45 Відповісти
А тим часом...

Рада НБУ (голова - ставленик Коломойського Богдан Данилишин) 06.07. вдруге за 10 днів відмовилася від перепризначити пропонованого Яковом Смолієм свого заступника Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ.
За словами в.о. Голови НБУ Катерини Рожкової, правлінню НБУ шкода, що Рада регулятора утрималася від прийняття рішення про призначення Чурія на другий термін, при цьому правління розуміє, що основною причиною цього є зміна голови НБУ.
https://espreso.tv/news/2020/07/07/quotpravlinnyu_nbu_shkodaquot_rozhkova_pro_rishennya_rady_regulyatora_ne_prodovzhuvaty_povnovazhennya_churiya

https://nv.ua/ukr/biz/experts/vtrata-nezalezhnosti-nbu-yak-rada-nbu-zdaye-poziciji-novini-ukrajini-50098417.html Чому незалежність НБУ - під питанням
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08.07.2020 00:21 Відповісти
Історія зі звільненням голови Національного банку України Якова Смолія руйнує можливості для подальшої співпраці Україні з Міжнародним валютним фондом.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Дурниці - це все те, що руйнує те, що було зроблено, плюс руйнує підтримку наших західних партнерів. Бо насправді що ж було зроблено? Ми підписали меморандум з МВФ, де майже кров'ю президент розписався, що незалежність Національного банку - це святе. Запевнив особисто керівника МВФ. І ми отримали гроші. І на наступний день після того, як ми отримали гроші, ми "кинули" наших західних партнерів. Це руйнує довіру і це руйнує можливість далі співпраці. Бо зараз дуже важко уявити, як взагалі можлива співпраця", - пояснив Фурса.
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08.07.2020 00:34 Відповісти
И что такое макрофинансовая стабильность? Можно стабильно расти, стабильно разрушаться. А Нацбанк Украины стабильно спасает от нестабильности. Это, наверное, единственная его видимая функция. Других функций он не выполняет, потому что в Украине нет экономической программы, за которую Нацбанк неответственный. Стабильность соотношения гривна - доллар, в действительности, не дает ни прироста рабочих мест, ни роста экономики. Как раз все происходит наоборот. Это, скорее, стабильный упадок, а упадок стабильностью не называют.
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08.07.2020 00:36 Відповісти
ну, оно ещё регулирует и ********* банки, подкачивает шины ) ещё можно напечатать бумаг прямо в карман или сразу купить её у себя ) но да, это хороший ларёк, жирный )
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08.07.2020 03:52 Відповісти
Главная функция любого банка - это кредитование экономики, но не под 18% - то что так рьяно отстаивал Смолий.
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08.07.2020 10:35 Відповісти
"Бункер" (новая серия)

https://youtu.be/TG12zcfwTsY

Команда Нацбанка поддержала позицию Правления и призвала не допустить политического давления на институцию, - заявление - Цензор.НЕТ 10000
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08.07.2020 00:38 Відповісти
ржу немагу!!!! бабло где...... моего сына.... и мое.....политически у нам сппппиииисдили гонтарева смолий порошенко....а еще там осталась закладка под суд......прокладка........извиняюсь
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08.07.2020 01:47 Відповісти
А ЕЩЕ КТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ЮРИСТА ШО У МЕНЯ И СЫНА ОТОБРАЛИ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ.....
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08.07.2020 02:07 Відповісти
Команда нацбанку дуже не хоче масштабного аудиту
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08.07.2020 07:11 Відповісти
Якойсь навіть коля-бімба казав "я мьслю макроекономічєскі" і при цьому жодного свого речевого вьісеру не може закінчити)))
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08.07.2020 07:22 Відповісти
Фонд держмайна, потім Командування Повітряних Сил, тепер Правління та колектив Нацбанку звертаються до суспільства по захист та підтримку через Фейсбук.
Напевно, цього бракувало 73-ом відсоткам рік тому
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08.07.2020 08:16 Відповісти
Смолий - саботажник реформ, агент Порошенко-вора и за это добровольно самоустранился. Всё справедливо, ещё бы и Рожкову отправить подальше. Данное заявление нацбанка - дело рук Порошенко. Пусть Смолий выйдет и внятно объяснит людям зачем он так отстаивал 18%, кому он делал хорошо? Главная функция банка в нормальной стране - это кредитование экономики (предпринимателей), что саботировалось высокой учётной ставкой нацбанка. Нигде в мире нет такого высокого процента, не потому ли Украина плетётся в хвосте?
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08.07.2020 10:44 Відповісти
Главная задача таких дигиниратов как ты - заткнуть свой хайло и не блеять про вопросы, в которых ты ним уха, ни рыла.
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08.07.2020 11:04 Відповісти
Обращайте внимание - где появляются "продажные соросята", "долой МВФ", "Нацбанк ограбил каждого украинца" - гавно течёт с севера! Ну а Беня с Юлей его тут совочками подталкивают.
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08.07.2020 11:06 Відповісти
 
 