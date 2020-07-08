Команда Нацбанку підтримала позицію Правління та закликала не допустити політичного тиску на інституцію, - заява

Команда НБУ підтримала озвучену позицію Правління Національного банку і вважає неприпустимим здійснення політичного тиску на центральний банк України в правовій і цивілізованій державі.

У зв'язку з цим сьогодні працівники центрального банку різних ступенів і спеціалізацій - від директорів департаментів до менеджерів та спеціалістів - звернулися до громадськості, експертної та бізнес-спільноти, медіа, вищих органів влади та міжнародних організацій із заявою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени правління НБУ після звільнення Смолія продовжать роботу для "збереження макрофінансової стабільності", - заява