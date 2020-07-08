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Ляшко готовий піти з посади головного санітарного лікаря, якщо буде висуватися в мери Києва

Ляшко готовий піти з посади головного санітарного лікаря, якщо буде висуватися в мери Києва

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не відкидає можливості балотування в мери столиці на наступних місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив в інтерв'ю BBC Україна

На пряме запитання, чи збирається він брати участь у праймеріз "Слуги народу", Ляшко відповів, що "не відкидає такої можливості".

Також під час розмови санлікар зазначив, що якщо все ж буде балотуватися на очільника Києва, то сподівається, що його підтримає президент Володимир Зеленський: "Я сподіваюся, що мене підтримає президент України. Якщо він це зробить, то успіх буде 100%".

Ляшко також запевняє, що не балотуватиметься як самостійний кандидат, без партії.

Головний санітарний лікар також переконаний, що кандидат у мери міста не може обіймати його посаду.

Відповідаючи на запитання, чи залишить він заради політики посаду головного санітарного лікаря, Віктор Ляшко заявив: "Я готовий до цього".

Також читайте: Данілов про призначення Ляшка головним санітарним лікарем: Я мав до цього безпосередній стосунок

Автор: 

Київ (19541) місцеві вибори (1366) Ляшко Віктор (1515)


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Топ коментарі
+20
Ему бы в санитары, а оно в меры пхнется.
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08.07.2020 00:28
+18
Что о себе возомнило это ничтожество?
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08.07.2020 00:41
+17
Основной предвыборный лозунг:
"Обосрался с коронавирусом - обосрусь и с Киевом!"
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08.07.2020 01:16
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Ему бы в санитары, а оно в меры пхнется.
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08.07.2020 00:28 Відповісти
Беда коль сапоги начнет тачать пирожник а пироги пекти сапожник
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08.07.2020 11:32 Відповісти
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 6621
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08.07.2020 00:29 Відповісти
"Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих
Первых нет и отстающих -
Бег на месте общепримиряющий!"
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08.07.2020 00:33 Відповісти
...и швец, и жнец, и на кожаной флейте игрец...
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08.07.2020 00:34 Відповісти
Этот даун и вправду думает, что за него кто то проголосует?
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08.07.2020 00:34 Відповісти
в желающих стать киевским мэром , нет ни одного киевлянина
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08.07.2020 05:46 Відповісти
ты плохо знаешь наш нарид, он может сам себя загнать под плинтус)))
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08.07.2020 08:16 Відповісти
за клоуна ж проголосували...
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08.07.2020 09:23 Відповісти
Что о себе возомнило это ничтожество?
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08.07.2020 00:41 Відповісти
Так он непопулярен. Можно порекомендовать Зеленскому баллотировать бутылку пепси в мэры. Её больше рекламировали.
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08.07.2020 00:43 Відповісти
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 6074
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08.07.2020 00:44 Відповісти
европе такое нравится
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08.07.2020 03:21 Відповісти
а вас совков такое бесит?
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08.07.2020 08:15 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева"
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 8536
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08.07.2020 00:46 Відповісти
Сколько биллбордов... сколько выжатых лимонов... сколько песка...
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08.07.2020 01:19 Відповісти
згоден, тільки хай не повертається в головні санітарні лікарі після виборчої каманії
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08.07.2020 00:48 Відповісти
Он готов)))) А мы - НЕТ!!!
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08.07.2020 00:49 Відповісти
Правильно!! Завалил работу в одном месте ......Мечтает ещё где-нибудь "отличиться".
Это так по-советски!!!
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08.07.2020 00:51 Відповісти
Основной предвыборный лозунг:
"Обосрался с коронавирусом - обосрусь и с Киевом!"
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08.07.2020 01:16 Відповісти
Вот только не надо нас "лечить" пугать .
Вы хоть одну работу можете уже довести до логического конца ? ( Санитарным врачом не вышло - пойду в мэры Киева . Прыгаете из кресла в кресло ...)
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08.07.2020 00:55 Відповісти
вместо хозяйственника - боксер!
теперь будет врач ?
- за водой станем ходить на Днепр и вместо туалета будем ходить на ведро а мусор сжигать на балконе...
зато весь киев будет посыпан хлоркой и все собаки привиты от бешенства)
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08.07.2020 00:59 Відповісти
а вообще меняй скальпель на вилы!
- прибыльнее и "не традиционная" жизнь интереснее чем у граждан с "традиционной"ориентацией. Новые яркие впечатления и ощущения. да и проконсультироваться можно у однофамильца вилоносца...
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08.07.2020 01:14 Відповісти
Если киевляне изберут Ляшко мэром Киева , то их ждёт регулярная клизма .)
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08.07.2020 01:00 Відповісти
ДА !!!
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08.07.2020 01:15 Відповісти
И швец, и жнец...
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08.07.2020 01:07 Відповісти
НА чей член надет товарищ Ляшко? похоже Кало-мойского... Если ошибаюсь поправьте. На самом деле, не так важно чей палец надета говорящая голова господина Ляшко. Важно, что когда его читаешь и особенно видишь, хочется подойти и как в..бать с размаху ладошкой по морде. И черт его знает, что за странные эмоции, вроде лично человек тебе ничего не сделал, но оно ж такое дело: "Интуицию не обманешь")
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08.07.2020 01:17 Відповісти
Кому сдались его дутые "жертвы".
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08.07.2020 01:18 Відповісти
Чому Ляшко говорить, що буде висуватися на посаду мера Києва? Думаю, що Коломойський дав команду знущатися з киян і тепер буде доводити всім свою силу.
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08.07.2020 01:33 Відповісти
Психиатры, срочно спасайте человека, а то еще действительно в мэры попрется.
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08.07.2020 01:46 Відповісти
Мечтатель....
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача, если будет выдвигаться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 8021
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08.07.2020 02:17 Відповісти
прикольно..= готов.. так а может и пойдешь и останешься..?? готовченко нахх= ни тут ни там нахх никому...)))
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08.07.2020 03:09 Відповісти
я против
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08.07.2020 03:19 Відповісти
нужно прорвать главную магистральную канализацю, тогда в мэры пойдёт коммунальщик какой-нибудь )
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08.07.2020 03:48 Відповісти
Они точно не родственники?
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08.07.2020 03:50 Відповісти
Кличко легко до прессовать, если грамотно организовать кинутых дольщиков. Как мэр он слабый. Самый большой смог в мире, помните где был. Для меня экология и свободное перемещение превыше всего.
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08.07.2020 04:12 Відповісти
Не мели дурниць... Кличко - глава міста, а не області, і не всієї України... "Смог" виник по області, а не в місті - місто просто було на шляху його руху, і причинами були пожежі на сході Житомирщини та в Голосіївському лісі... Який стосунок має Кличко до цих територій? Якщо вже у методичці написано "Срать на Кличка всіма можливими способами", то хоч роби це розумно... А то буде, як в одному цікавому випадку - одному придурку, у Саратові, ще в радянські часи, не сподобалася ялинка новорічна, на центральній площі. Ну, і він не додумався нідо чого кращого, як дістать свій "шланг" і її обісцять... І потрапив "струменем на погано ізольовані контакти електрогірлянди... Ну, гірлянда згоріла, її замінили, а цей придурок Новий рік у лікарні зутрічав, з обгорілим пісюном...
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08.07.2020 07:35 Відповісти
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
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08.07.2020 05:41 Відповісти
"Я надеюсь, что меня поддержит президент Украины. Если он это сделает,то успех будет
100%."
А про народ ты пан Ляшко забыл, сколько у тебя будет процентов поддержки народа?
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08.07.2020 06:16 Відповісти
народ у нас мудрейший червей, могут и 90% поддержки дать))
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08.07.2020 08:11 Відповісти
А Степанов интересно о чем мечтает, не о посте президента случайно?
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08.07.2020 06:19 Відповісти
Вже був один шЛяшко в політиці .
Профурсетка ахметкіна .
.
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08.07.2020 06:38 Відповісти
Кличко мер Киева !!! Киевляне за Кличко
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08.07.2020 07:14 Відповісти
Уже дебилы выбрали «президента» хватит !
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08.07.2020 07:19 Відповісти
Бедный Киев ,то поющий нарик им руководил,то боксер а теперь безмозглыйй санитар на трон киевский взгромоздиться хочет.
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08.07.2020 07:23 Відповісти
так киевляне-длббы их выбирают...
каков поп - таков и приход...
Ляшко готовий піти з посади головного санітарного лікаря, якщо буде висуватися в мери Києва - Цензор.НЕТ 219
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08.07.2020 08:46 Відповісти
Еще один зеленинец.
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08.07.2020 07:32 Відповісти
Еще один зеленинец.
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08.07.2020 07:34 Відповісти
Он дурак и это факт. Зеленский тоже умом не блещет.
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08.07.2020 07:55 Відповісти
БЛИН, ну какой из Ляшко МЭР

Опять 5 лет УЧИТЬ управлять городом? Опять будут перетрубации кадров : опять наберут во власть неопытных кумов и товарищей?

ОПЯТЬ ВСЕ ИХ ОБУЧЕНИЕ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ КИЕВЛЯНЕ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ И НЕРВАМИ
ТОТ, кто проталкивает Ляшко к мэрству, просто вредитель или идиот
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08.07.2020 07:55 Відповісти
Кто на что учился
Учили Ляшко быть врачом- пусть этими вопросами и занимается
А то сейчас все врачи разбегутся по мэрам и депутатам - а лечить некому
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08.07.2020 07:57 Відповісти
ну куда это убогое лезет? если он даже умудрился заплатить штраф за нарушение ограничений которые сам же и разрабатывал))
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08.07.2020 08:10 Відповісти
Странный факт -каждый с фамилией Ляшко ,вылезший на верх власти,-гениальный врун.Один жрал землю,уверенно врал людям ,набивая свой карман, и лизал зад рыжему ,этот наврал и врёт про лжевирус и уже напилил с этого денег таких ,что уже почувствовал себя мэром.Зелёная мразь ,во главе с зеленокожим сцыкуном наивно полагает ,что люди за них будут голосовать на выборах?Посему зеленозадые и тянут карантин с лжевирусом ,чтобы отодвинуть выборы на весну .
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08.07.2020 09:11 Відповісти
В Україні, колись, була традиція - справлять весілля після "обжинків", коли закінчувалися основні польові роботи. Тепер виникла нова - влаштовувать "Майдани" у зимовий час, коли не треба працювать у полі, весь урожай зібраний і консервації стоять у льоху та коморі... Мабуть, не доживуть "зелені блазенята" до весняних виборів...
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08.07.2020 09:22 Відповісти
Йшло би воно на#уй зі своєї посади, а не в мери.
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08.07.2020 12:08 Відповісти
 
 