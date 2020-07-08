Ляшко готовий піти з посади головного санітарного лікаря, якщо буде висуватися в мери Києва
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не відкидає можливості балотування в мери столиці на наступних місцевих виборах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив в інтерв'ю BBC Україна
На пряме запитання, чи збирається він брати участь у праймеріз "Слуги народу", Ляшко відповів, що "не відкидає такої можливості".
Також під час розмови санлікар зазначив, що якщо все ж буде балотуватися на очільника Києва, то сподівається, що його підтримає президент Володимир Зеленський: "Я сподіваюся, що мене підтримає президент України. Якщо він це зробить, то успіх буде 100%".
Ляшко також запевняє, що не балотуватиметься як самостійний кандидат, без партії.
Головний санітарний лікар також переконаний, що кандидат у мери міста не може обіймати його посаду.
Відповідаючи на запитання, чи залишить він заради політики посаду головного санітарного лікаря, Віктор Ляшко заявив: "Я готовий до цього".
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Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих
Первых нет и отстающих -
Бег на месте общепримиряющий!"
Это так по-советски!!!
"Обосрался с коронавирусом - обосрусь и с Киевом!"
"лечить"пугать .
Вы хоть одну работу можете уже довести до логического конца ? ( Санитарным врачом не вышло - пойду в мэры Киева . Прыгаете из кресла в кресло ...)
теперь будет врач ?
- за водой станем ходить на Днепр и вместо туалета будем ходить на ведро а мусор сжигать на балконе...
зато весь киев будет посыпан хлоркой и все собаки привиты от бешенства)
- прибыльнее и "не традиционная" жизнь интереснее чем у граждан с "традиционной"ориентацией. Новые яркие впечатления и ощущения. да и проконсультироваться можно у однофамильца вилоносца...
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
100%."
А про народ ты пан Ляшко забыл, сколько у тебя будет процентов поддержки народа?
Профурсетка ахметкіна .
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каков поп - таков и приход...
Опять 5 лет УЧИТЬ управлять городом? Опять будут перетрубации кадров : опять наберут во власть неопытных кумов и товарищей?
ОПЯТЬ ВСЕ ИХ ОБУЧЕНИЕ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ КИЕВЛЯНЕ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ И НЕРВАМИ
ТОТ, кто проталкивает Ляшко к мэрству, просто вредитель или идиот
Учили Ляшко быть врачом- пусть этими вопросами и занимается
А то сейчас все врачи разбегутся по мэрам и депутатам - а лечить некому