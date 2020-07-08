Ляшко готовий піти з посади головного санітарного лікаря, якщо буде висуватися в мери Києва

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не відкидає можливості балотування в мери столиці на наступних місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив в інтерв'ю BBC Україна

На пряме запитання, чи збирається він брати участь у праймеріз "Слуги народу", Ляшко відповів, що "не відкидає такої можливості".

Також під час розмови санлікар зазначив, що якщо все ж буде балотуватися на очільника Києва, то сподівається, що його підтримає президент Володимир Зеленський: "Я сподіваюся, що мене підтримає президент України. Якщо він це зробить, то успіх буде 100%".

Ляшко також запевняє, що не балотуватиметься як самостійний кандидат, без партії.

Головний санітарний лікар також переконаний, що кандидат у мери міста не може обіймати його посаду.

Відповідаючи на запитання, чи залишить він заради політики посаду головного санітарного лікаря, Віктор Ляшко заявив: "Я готовий до цього".

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