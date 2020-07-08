В Черновицкой области второй день подряд от коронавируса излечивается больше людей, чем заражается, - ОГА

Второй день подряд в Черновицкой области от коронавируса излечилось свыше 80 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

В частности 7 июля болезнь преодолели 87 буковинцев, а 6 июля - 81 житель области.

В то же время новых случаев подтверждают все меньше. Так 7 июля выявили 19 больных коронавирусом, а днем ранее - 14.

Всего в области зарегистрировали 5051 случай заражения. Победили болезнь в 2386 человек.

