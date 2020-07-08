1 929 12
В Черновицкой области второй день подряд от коронавируса излечивается больше людей, чем заражается, - ОГА
Второй день подряд в Черновицкой области от коронавируса излечилось свыше 80 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
В частности 7 июля болезнь преодолели 87 буковинцев, а 6 июля - 81 житель области.
В то же время новых случаев подтверждают все меньше. Так 7 июля выявили 19 больных коронавирусом, а днем ранее - 14.
Всего в области зарегистрировали 5051 случай заражения. Победили болезнь в 2386 человек.
Топ коментарі
+2 Елена Голиц
показати весь коментар08.07.2020 01:06 Відповісти Посилання
+2 Gp An
показати весь коментар08.07.2020 01:46 Відповісти Посилання
+1 Игорь Монахов
показати весь коментар08.07.2020 00:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- хоть и брехня но на фоне наводнения приятно.
Откуда такое категорическое умозаключение? Проживаешь в Черновцах?
Ищите его сами. Это сказала ОГА. Нет золотого запаса у зели. Вот все и разбегаются.