УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6957 відвідувачів онлайн
Новини Коронавирус и карантин
1 929 12

В Черновицкой области второй день подряд от коронавируса излечивается больше людей, чем заражается, - ОГА

В Черновицкой области второй день подряд от коронавируса излечивается больше людей, чем заражается, - ОГА

Второй день подряд в Черновицкой области от коронавируса излечилось свыше 80 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

В частности 7 июля болезнь преодолели 87 буковинцев, а 6 июля - 81 житель области.

В то же время новых случаев подтверждают все меньше. Так 7 июля выявили 19 больных коронавирусом, а днем ранее - 14.

Всего в области зарегистрировали 5051 случай заражения. Победили болезнь в 2386 человек.

Также читайте: На Буковине за сутки зафиксированы 44 новых случая COVID-19, всего - 4894, - ОГА

Автор: 

Буковина (860) карантин (18172) COVID-19 (19766) коронавирус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
спасибо райадминистрации за хорошую новость...
- хоть и брехня но на фоне наводнения приятно.
показати весь коментар
08.07.2020 01:06 Відповісти
+2
Врут они все - небольшое количество больных легко пояснить небольшим количеством тестов - готовятся к приезду зе...в реальности ситуация не такая.
показати весь коментар
08.07.2020 01:46 Відповісти
+1
хм.. Завтра вроде как Зевсадник апокалипсиса в Черновцы собрался... он все исправит..
показати весь коментар
08.07.2020 00:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Непорядок, вызывайте Ляшка.
показати весь коментар
08.07.2020 00:47 Відповісти
хм.. Завтра вроде как Зевсадник апокалипсиса в Черновцы собрался... он все исправит..
показати весь коментар
08.07.2020 00:54 Відповісти
спасибо райадминистрации за хорошую новость...
- хоть и брехня но на фоне наводнения приятно.
показати весь коментар
08.07.2020 01:06 Відповісти
Дональд Фредович послал ВОЗовского гоминида лесом. Так что "ковид" должен скоро закончиться; на него больше нет денег.
показати весь коментар
08.07.2020 01:41 Відповісти
Врут они все - небольшое количество больных легко пояснить небольшим количеством тестов - готовятся к приезду зе...в реальности ситуация не такая.
показати весь коментар
08.07.2020 01:46 Відповісти
Сказал - как отрезал.
Откуда такое категорическое умозаключение? Проживаешь в Черновцах?
показати весь коментар
08.07.2020 02:02 Відповісти
Он правильно скззал и отрезал заодно,я - в Черновцах,и ситуация именно такая...
показати весь коментар
08.07.2020 03:38 Відповісти
да
показати весь коментар
08.07.2020 09:12 Відповісти
Для войны с ковидом нужны три вещи деньги.деньги и деньги. Войны заканчиваются не только перемогой но с прекращением финансирования.Нет денег не будет и ковида
Ищите его сами. Это сказала ОГА. Нет золотого запаса у зели. Вот все и разбегаются.
показати весь коментар
08.07.2020 02:15 Відповісти
даже после того, когда излечится последний заражённый - нулевой пациент будет Ляшко )
показати весь коментар
08.07.2020 03:46 Відповісти
...со степашкой))
показати весь коментар
08.07.2020 03:54 Відповісти
Закрыли бы церкви и вирус давно прошел бы,так не попам надо заработать,а бабки как чумные нацеловавшихся крестов бегут в больницы заражая врачей и пациентов.Только все кругом толерантные и этого никто не признает.
показати весь коментар
08.07.2020 07:20 Відповісти
 
 