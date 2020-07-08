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Новини Оборона
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У Конгресі США хочуть збільшити на $25 млн військову допомогу Україні в 2021 році

У Конгресі США хочуть збільшити на $25 млн військову допомогу Україні в 2021 році

Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проєкт бюджету на оборонні потреби, де збільшив до $275 млн допомогу у сфері безпеки для України в 2021 фінансовому році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті комітету.

Так, у розділі програм співробітництва в галузі безпеки зазначається: "Виділити $275 млн на Ініціативу сприяння безпеці в Україні, що на $25 млн більше від запиту".

Крім того, у законопроєкті міститься вимога до міністра оборони США інформувати Конгрес про будь-які невиправдані зволікання з виділенням цих коштів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія передала Україні 2400 пістолетів Макарова

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ухвалення Конгресом США всього пакету допомоги Україні у сфері безпеки та оборони на 2020 рік в розмірі $250 млн за програмою "Ініціатива сприяння безпеці Україні" (USAI).

Загалом проєкт бюджету Пентагону, затверджений Комітетом з асигнувань Палати представників, передбачає виділення $694,6 млрд, що менше на $3,7 млрд, ніж містила заявка президента США.

Автор: 

бюджет (2998) Конгрес США (1230) оборона (4796) допомога (8378) США (23085)


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Топ коментарі
+3
Хотілося б щоб скоріше вже зайшли до нас штати! Тоді сумніву не буде в напрямку руху країни ЮА.
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08.07.2020 07:52
+3
God bless US.А московиті козлощелепні-киш звідси.
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08.07.2020 08:04
+1
В Конгрессе США хотят увеличить на $25 млн военную помощь Украине в 2021 году - Цензор.НЕТ 4264
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08.07.2020 07:49
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Если бы Петя с Зелей не совали свой тупой нос в американские разборки,то этой помощи было в разы больше.
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08.07.2020 07:25 Відповісти
Прикол в том что это американцы засунули свой нос в Украину .
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08.07.2020 07:39 Відповісти
Кто сильней тот и миротворец.
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08.07.2020 07:47 Відповісти
Хотілося б щоб скоріше вже зайшли до нас штати! Тоді сумніву не буде в напрямку руху країни ЮА.
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08.07.2020 07:52 Відповісти
Так они давно зашли. Только они делают то что выгодно им а не тебе.
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08.07.2020 08:06 Відповісти
Петрович , брьісь под лавку , портянка вонючая !
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08.07.2020 08:53 Відповісти
Не хами те.
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08.07.2020 09:42 Відповісти
а Петя тут яким боком... ти подякуй сєрунє бородатой женщінє
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08.07.2020 08:56 Відповісти
наверное инструкторов пришлют по чему-то важному: 24 ляма на командировочные расходы инструкторам, а 1- на подарунки местным в виде айфонов, золотых наградных часов, и прочих дружественных цацок....
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08.07.2020 07:31 Відповісти
А бусы будут?
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08.07.2020 07:40 Відповісти
будут... Ну не то чтобы всё было совсем уж так примитивно, все таки времена не те, но таки да - общий характер отношений с США не совсем то, чем стоит гордиться.
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08.07.2020 08:11 Відповісти
В Конгрессе США хотят увеличить на $25 млн военную помощь Украине в 2021 году - Цензор.НЕТ 4264
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08.07.2020 07:49 Відповісти
https://censor.net/photo_news/367454/******************************************************************************************
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Да в Украине н у в о р и ш и из аграрного сектора и

" Привата" вывозят средства Граждан в оффшоры миллиардами " $ US ".
А тут какие - то $ 24.0 !Для ботов - с п р а в к а.
Список журнала "форбс" об неукраинских миллиардерах.«Форбс» - американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом. Слоган журнала: «Инструмент капиталиста» - «The Capitalist Too.
.Фото.Супер-яхта "Ace" за $180 миллионов US -аграрного лоббиста Косюка .

В Конгрессе США хотят увеличить на $25 млн военную помощь Украине в 2021 году - Цензор.НЕТ 6779
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08.07.2020 07:53 Відповісти
God bless US.А московиті козлощелепні-киш звідси.
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08.07.2020 08:04 Відповісти
Зелебобы-подкацапники как возбудились, не переживайте, скоро не будет ни вашей зеленой мрази, а потом и самой *********, этот гнойник на теле Земли должен быть уничтожен!
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08.07.2020 08:07 Відповісти
Що,задиміли пукани аквафрешні,розпінилися бражники гомелясні?Нічого не вийде, зелень до зелені тягнется,а вата-до вати.Це lo of attraction.
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08.07.2020 09:00 Відповісти
https://censor.net/news/3206571/ryad_nardepov_slugi_naroda_priobreli_avtomobili_po_tsene_v_desyatki_raz_nije_rynochnoyi_infog
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У Конгресі США хочуть збільшити на $25 млн військову допомогу Україні в 2021 році - Цензор.НЕТ 1852
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08.07.2020 09:01 Відповісти
Тю,так вони ж в нічну зміну https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poroshenko-javljaetsja-sobstvennikom-104-kompanij-i-zadeklarirov-324446/ на 104-х підприємствах Порошенка підробляють .Він платить у конвертах,а податки не показує-от і викручуються,бідненькі.
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08.07.2020 09:20 Відповісти
войны должны закончится, война - налоговое насилие над гражданами
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09.07.2020 01:50 Відповісти
 
 