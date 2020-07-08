У Конгресі США хочуть збільшити на $25 млн військову допомогу Україні в 2021 році
Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проєкт бюджету на оборонні потреби, де збільшив до $275 млн допомогу у сфері безпеки для України в 2021 фінансовому році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті комітету.
Так, у розділі програм співробітництва в галузі безпеки зазначається: "Виділити $275 млн на Ініціативу сприяння безпеці в Україні, що на $25 млн більше від запиту".
Крім того, у законопроєкті міститься вимога до міністра оборони США інформувати Конгрес про будь-які невиправдані зволікання з виділенням цих коштів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про ухвалення Конгресом США всього пакету допомоги Україні у сфері безпеки та оборони на 2020 рік в розмірі $250 млн за програмою "Ініціатива сприяння безпеці Україні" (USAI).
Загалом проєкт бюджету Пентагону, затверджений Комітетом з асигнувань Палати представників, передбачає виділення $694,6 млрд, що менше на $3,7 млрд, ніж містила заявка президента США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*****
Да в Украине н у в о р и ш и из аграрного сектора и
" Привата" вывозят средства Граждан в оффшоры миллиардами " $ US ".
А тут какие - то $ 24.0 !Для ботов - с п р а в к а.
Список журнала "форбс" об неукраинских миллиардерах.«Форбс» - американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом. Слоган журнала: «Инструмент капиталиста» - «The Capitalist Too.
.Фото.Супер-яхта "Ace" за $180 миллионов US -аграрного лоббиста Косюка .
*****