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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб

Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб

Минулої доби основні бойові підрозділи ЗСУ стримували ворожу агресію, а армійські резерви зі складу Об’єднаних сил були задіяні до ліквідації пожежі в Луганській області. В цей час ситуація на передовій залишається повністю контрольованою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, 7 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120- та 82-мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новотошківського окупанти застосували заборонені артилерійські системи калібру 122 мм та 120- і 82-мм міномети, а також озброєння БМП та великокаліберні кулемети. На підступах до Новолуганського противник здійснював обстріли з мінометів калібру 82 мм, а біля Оріхового – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" упродовж доби ворог із гранатометів різних систем та стрілецької зброї вів вогонь по наших опорних пунктах неподалік Старогнатівки, Водяного, Широкиного, Мар’їнки, Пісків та Авдіївки. По укріпленнях українських воїнів біля Богданівки загарбники задіяли протитанковий ракетний комплекс. Ще один факт збройної ворожої активності зафіксовано на Приазов’ї – поруч з Павлополем окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій.

"За минулу добу внаслідок обстрілів противника четверо військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" посеред ночі противник двічі обстріляв опорні пункти ЗСУ на підступах до Мар’їнки, застосовуючи при цьому гранатомети різних систем. Не було спокійно і в передмісті Авдіївки – тут окупанти на світанку відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники задіяли гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети неподалік Хутора Вільний та Оріхового.

Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

"За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб 01
Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб 02

Автор: 

обстріл (28717) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
Нехай згинуть усі вороги України!
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08.07.2020 07:34
+12
Найшвидшого одужання хлопцям......
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08.07.2020 08:49
+10
Найшвидшого одужанння.
Горіть у пеклі москалі !!!
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08.07.2020 08:52
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Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
Нехай згинуть усі вороги України!
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08.07.2020 07:34 Відповісти
Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб - Цензор.НЕТ 775
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08.07.2020 07:44 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kC-R&eid=ARA9_eBJfsCwuXxonV7fLIegBMYfv3CK0O1GCC4HvyAuy_-2Q31_KGFOfHXSRwxbYXPSPJ-jOlQPce1g&hc_ref=ARQZrvsvFhsDMAgyJnt5OF1G1nkDDRmboPBdHcrVEdZ1Z2N9uM6-2F9zEpuEZtTZnaI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAszaaaJC6-NXTetfrsIKd17MhncoyYcj-Zb3BG0TgYM5z1omYMI1oinyP7H1tDKiWR4q3pJdh3ajblP6zzoMfVejzQEAKShijDzzJm9Mu0MUx_avjL9k58RWRZDqgk0BkdHo63XXtZc0SVv9J9EAF9ahfNCE6ti-vkE9nRpF1QncGlK6c7VaJeCSI8cZkWFCf4BE-CBveMnxT_JdO3K61wPn33AXQQUdbSygpt6F8_GuCvWzkM0wBG8JufvuDieY6572ALfN01w50Dqqq0NqS1U3B_mnfkrcSaJyVpkQitNqnYSuX9s8EcnpD_pZ1YL27iKPEwzqwB9GZzf0SlQwMZRA Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
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На фронті тривають обстріли . В зонах відведення військ відповідати не дозволяють . Ми несемо втрати - за добу четверо поранених бійців , є важкі.

Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб - Цензор.НЕТ 9008

Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб - Цензор.НЕТ 3878
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08.07.2020 08:22 Відповісти
Корчинский - давний агент ФСБ
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08.07.2020 08:31 Відповісти
Да, лекции даже путлерюгенду читал на Селигере. Такое впечатление, что за всеми нашими радикалами и "националистами" торчат чухонские уши. Кстати, где они все сейчас? А так перед выборами против Пороха быковали...
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08.07.2020 13:19 Відповісти
Корч перед выбоми из кожи вон лез, доказывая на всех доступных для него площадках, какое позорище стадо хочет выбрать и конкретно называл Пороха - лучшим президентом не смотря ни на что!
А так да, агент... А представить, что он работал с тогдашней антипутинской оппозицией, конечно сложно....
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08.07.2020 13:54 Відповісти
Где, НА СЕЛИГЕРЕ? Оппозиция?!!! Иногда лучше жевать...
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08.07.2020 14:06 Відповісти
Не там агентов ищешь. Реальных в упор не видешь а на кацапские наклёпы аж бегом клюёшь.
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08.07.2020 13:47 Відповісти
***
рассвет приходит к тем, кто видел тьму
во всем ее убийственном величьи
кто плакал от людского безразличья
но безразличен не был ни к кому !
рассвет приходит к тем, кто был в пути
не зная ни усталости ни лени
кто обессилев падал на колени
но поднимаясь продолжал идти
и зажимая волю в кулаки
вдруг находил ромашковое поле
и задыхаясь от щемящей боли
свои ладони прятал в лепестки..
к тем кто, похоронив свои мечты
и помянув их, устремлялся дальше
кто смог среди предательства и фальши
не растерять душевной чистоты
тому и тем... в небесной вышине
вдруг распахнутся солнечные двери -
рассвет приходит к тем, кто верит в свет
абсурдно, до последнего… но верит !

Иван Андреев (Спілка ветеранів АТО)
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08.07.2020 08:25 Відповісти
Где тот негодяй, который обещал закончить войну, надо просто перестать стрелять???
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08.07.2020 08:29 Відповісти
хотелось бы ответить в рифму ... но... не здесь!
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08.07.2020 09:22 Відповісти
Найшвидшого одужання хлопцям......
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08.07.2020 08:49 Відповісти
Найшвидшого одужанння.
Горіть у пеклі москалі !!!
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08.07.2020 08:52 Відповісти
8 июля 2020 г. в 08:44
Под Горловкой Вооруженные силы Украины позавчера утром (т.е 06.07.2020) уничтожили две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» (122 мм), а также восьмерых боевиков (земля им стекловатой!) третьей бригады ДНР.
Информацию об этом утром сообщил офицер разведки ВСУ Сергей Н..
И вот вчера (т.е 07.07.2020) в 10:58 эти данные подтвердил пресс-центр Объединенных сил. Мало того, ПЦОС еще дополнил список потерь оккупантов уничтоженным блиндажом.
Вражеские САУ находились на огневых позициях, на передовой, что грубо нарушает Минские соглашения. По информации ПЦОС, столь большие потери врагу были нанесены (естественно) не запрещенными «Минском» калибрами.(удачной охоты, сыночки!!! бережіть себе)
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08.07.2020 09:21 Відповісти
Спасибо за инфу, если, конечно, это не фейк.
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08.07.2020 09:25 Відповісти
Это не фейк! Это работа ВСУ по очистке украинских земель! Героям слава!
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08.07.2020 09:47 Відповісти
 
 