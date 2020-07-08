Реальна кількість хворих на COVID-19 в Україні може сягати 150 тисяч, - головний санлікар Ляшко

Математичне моделювання показує, що реальна кількість хворих на коронавірус в Україні може сягати 150 тисяч. У середньому виявляємо близько 35% хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "BBC Україна" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна стати новим епіцентром пандемії коронавірусу в Європі, головний санлікар зазначив, що завжди є такі побоювання.

"Ми маємо розглядати і бути готові до найбільш песимістичних сценаріїв. Чи не боїмося? Боїмося. Чи готуємося? Готові. Але до стрімкого зростання кількості випадків ніхто не буде готовий", - підкреслив він.

Ляшко також зазначив, що стрімке зростання нових випадків COVID-19 викличе колапс системи охорони здоров'я.

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"Впевнений, що влітку такого не може відбутися, оскільки виключені інші грипоподібні захворювання. Але якщо будемо нехтувати карантином, то будуть прогнози непередбачувані", - додав головний санлікар.

Зазначимо, станом на ранок 7 липня в Україні було офіційно зареєстровано 49 607 випадків COVID-19. Одужали вже 22 193 українці, а жертвами хвороби стали 1283 особи.