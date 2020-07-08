Реальна кількість хворих на COVID-19 в Україні може сягати 150 тисяч, - головний санлікар Ляшко
Математичне моделювання показує, що реальна кількість хворих на коронавірус в Україні може сягати 150 тисяч. У середньому виявляємо близько 35% хворих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "BBC Україна" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Відповідаючи на запитання, чи може Україна стати новим епіцентром пандемії коронавірусу в Європі, головний санлікар зазначив, що завжди є такі побоювання.
"Ми маємо розглядати і бути готові до найбільш песимістичних сценаріїв. Чи не боїмося? Боїмося. Чи готуємося? Готові. Але до стрімкого зростання кількості випадків ніхто не буде готовий", - підкреслив він.
Ляшко також зазначив, що стрімке зростання нових випадків COVID-19 викличе колапс системи охорони здоров'я.
"Впевнений, що влітку такого не може відбутися, оскільки виключені інші грипоподібні захворювання. Але якщо будемо нехтувати карантином, то будуть прогнози непередбачувані", - додав головний санлікар.
Зазначимо, станом на ранок 7 липня в Україні було офіційно зареєстровано 49 607 випадків COVID-19. Одужали вже 22 193 українці, а жертвами хвороби стали 1283 особи.
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С самого начала эпидемии хорошо известно, что смертность короны около 1% от зараженных. Это в десятки раз больше чем у гриппа. Украинская статистика это полностью подтверждает.
При массовом распространении в масштабах Украины это около 400 тыс погибших. Плюс еще как минимум миллион - инвалиды. Болячка у многих протекает долго, тяжело и на выходе практически руина. С инвалидами проблем в разы больше чем с погибшими.
Тьотя, оберти збавте з =паґібшимі= і мільйонами інвалідів.
Например Испания. Около 30 тыс погибших. IFA тестирование даёт иммунитет у 5% населения. До коллективного иммунитета далеко. Можно получить естественным путём - цена выходит 500тыс погибших и опять таки как минимум 1 млн инвалидов.
По-друге, так само припиніть верещати про інвалідів.
Откуда ты взял 40 миллионов? Сейчас выявленных 50 000. А это ещё не всех тестировали, кто нуждается. А у Ляшка уже 150 000 (по его личным прикидкам) не просто заражённых, а больных. Посчитай летальность сам.
у нас цифра НАЙІМОВІРНІШЕ 500 тис-1 млн..
важко сказати точніше..
Исследователи выбрали Испанию как одну из самых пострадавших от COVID-19 европейских стран, и с 27 апреля до 11 мая опрашивали и брали образцы на анализы у более 60 тысяч участников. Результаты обнародовали в медицинском журнале https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext Lancet .
Ученые обнаружили, что лишь у 5% населения Испании могут быть в крови антитела для защиты от нового коронавируса. Источник: https://censor.net/n3206743Тобто приблизно 2.2 млн інфікованих. 30тис вже мертві. Тобто майже 1.5%.
Основні цифри по ковід в черговий раз підтверджено.