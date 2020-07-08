Лісові пожежі на Луганщині: до ліквідації НП залучені вже 444 військовослужбовці, 8 вертольотів Мі-8 та БПЛА. Ситуація на передовій повністю контролюється

Військовослужбовці Збройних Сил України зі складу Об'єднаних сил продовжують ліквідовувати лісові пожежі на Луганщині. Нині ситуація на передовій повністю контролюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС.

"Боротьба із масштабною пожежею в Луганській області продовжується. Кількість жертв серед цивільного населення та розміри завданої шкоди природі та місцевому населенню збільшилися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці Збройних Сил України із складу Об’єднаних сил продовжують допомагати в боротьбі з вогнем. І загрози місцевому населенню на цей час немає. Для цього кількість військовослужбовців, які сьогодні залучені до ліквідації пожежі, збільшилася вже до 444 осіб, задіяно близько 60 одиниць техніки, серед якої навіть безпілотні літальні апарати.

"Ситуація на передовій в цей час повністю контролюється Об’єднаними силами. Для боротьби із вогнем задіяні тільки підрозділи, які перебувають у резерві та в районах відведення. Також залучені тилові частини та військові пожежні команди.



Військові лікарсько-сестринські бригади надають допомогу постраждалому місцевому населенню. Екіпажі санітарних автомобілів та 8 армійських вертольотів Мі-8 також залучені для ліквідації пожежі та її наслідків", - повідомили в пресцентрі ОС.

Водночас, як повідомили в пресслужбі ДСНС, станом на 7 ранку 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове (квартали 136, 15, 16, 17, 20, 24), с. Капітанове (квартали 74, 84, 80, 78) та с. Воронове (квартали 24, 25, 26, 31, 32, 33). Площа пожежі встановлюється.

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.