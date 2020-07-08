Ляшко про роботу шкіл з 1 вересня: Спрогнозувати епідситуацію майже неможливо. Готуємося і до найгірших сценаріїв, і до повного повернення дітей до шкіл

МОЗ обговорює з Міносвіти формат роботи шкіл з 1 вересня в умовах пандемії коронавірусу. наразі є кілька варіантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "BBC Україна".

За словами Ляшка, 1 вересня діти підуть до школи, але як - це питання, яке зараз обговорюється з виконувачем обов’язків міністра освіти Сергієм Шкарлетом.

"Можливо, доведеться обмежувати одночасне перебування дітей у класах. Розглядаємо варіанти, що, наприклад, математика буде в класі, а історія буде дистанційно проводитися. За змінами розводити. Гадаю, що ці моделі ми напрацюємо", - сказав він.

Водночас Ляшко наголосив, що "спрогнозувати епідситуацію на вересень майже неможливо": "Готуємося і до найгірших сценаріїв, до дистанційної освіти, до проміжних варіантів і до повного повернення дітей до шкіл".

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Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу навчальний рік 2019-2020 українські школярі закінчували дистанційно. Було скасовано пробне ЗНО і обов'язкову державну підсумкову атестацію.