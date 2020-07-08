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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про роботу шкіл з 1 вересня: Спрогнозувати епідситуацію майже неможливо. Готуємося і до найгірших сценаріїв, і до повного повернення дітей до шкіл

Ляшко про роботу шкіл з 1 вересня: Спрогнозувати епідситуацію майже неможливо. Готуємося і до найгірших сценаріїв, і до повного повернення дітей до шкіл

МОЗ обговорює з Міносвіти формат роботи шкіл з 1 вересня в умовах пандемії коронавірусу. наразі є кілька варіантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "BBC Україна".

За словами Ляшка, 1 вересня діти підуть до школи, але як - це питання, яке зараз обговорюється з виконувачем обов’язків міністра освіти Сергієм Шкарлетом.

"Можливо, доведеться обмежувати одночасне перебування дітей у класах. Розглядаємо варіанти, що, наприклад, математика буде в класі, а історія буде дистанційно проводитися. За змінами розводити. Гадаю, що ці моделі ми напрацюємо", - сказав він.

Водночас Ляшко наголосив, що "спрогнозувати епідситуацію на вересень майже неможливо": "Готуємося і до найгірших сценаріїв, до дистанційної освіти, до проміжних варіантів і до повного повернення дітей до шкіл".

Також читайте: Кабмін розглядає можливість дистанційного навчання, але класичний освітній процес залишається в пріоритеті, - Шмигаль

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу навчальний рік 2019-2020 українські школярі закінчували дистанційно. Було скасовано пробне ЗНО і обов'язкову державну підсумкову атестацію.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) школа (2217) Міносвіти (1415) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ситуация в целом понятна. Только к чему весь этот треп. Сказал бы проще. Делаем то что можем, а учебной год зависит от ситуации. Все остальное болтовня чиновника
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08.07.2020 08:45 Відповісти
Если я и дальше придя с работы, с первого сентября буду дома учить своих детей, то требую чтобы учителя скинулись на ремонт моей квартиры,на шторы, новые стулья, стол,телевизор, мыло,санитайзеры и т.п. и на день учителя на подарок.Кстати, ЗНО буду проводить сам,для урока химии привез от тещи самогонный аппарат
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08.07.2020 08:49 Відповісти
И на зарплату за отчитанные часы.
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08.07.2020 13:17 Відповісти
Подогнать статистику под вакцинирование вот что делают. Степаша и санитар на подхвате их роль кричать ,Волки,волки'
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08.07.2020 09:07 Відповісти
Всё можно решить гораздо проще и с выгодой для Бюджета страны!
Провести опрос школьников: "Хотите ли вы учиться?"
Тех, кто хочет - учить!
Остальных на дистанционное прослушивание лекций дома. Пусть родители решают, что нужно детям.
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08.07.2020 09:43 Відповісти
Ви барани і їх пастухи в чому небезпека цього корона вірусу яким через ЗМІ тероризуєте та залякуєте лисих приматів. Я то знаю як це робиться і для чого. Але ж реакція цих приматів заважає і мені!
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08.07.2020 10:13 Відповісти
 
 