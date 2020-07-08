На Рівненщині за добу виявили 76 нових випадків COVID-19, загалом - 4304, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 7 липня, підтвердили 76 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 7 липня на Рівненщині зареєстровано 42 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 7 липня на Рівненщині підтверджено 34 нові випадки захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 1 до 91 року.

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Загалом в області зареєстровано 4304 випадки захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 78 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 2274 людини.

У роботі лабораторій області залишаються 435 зразків.





