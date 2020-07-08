Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 546,7 тис. осіб, захворіли 11,9 млн. Тільки в США та Бразилії за добу заразилися 104 тис.

Станом на ранок 8 липня у світі зареєстрували 208 087 заражень COVID-19 за добу, понад 11,9 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 6,9 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 11 954 944 випадки інфікування і 546 720 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 133 972 (+993 за добу), хворих - 3 097 084 (+55 442 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 674 655 інфікованих (+48 584 за добу) та 66 868 (+1312 за добу) летальних випадків.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 743 481 особа (+23 135 за добу), кількість смертей - 20 653 (+479 за добу).

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У Росії 694 230 хворих (+6368 за добу) та 10 494 летальні випадки (+198 за добу).

У Перу кількість інфікованих уже досягла 309 278 осіб (+3575 за добу), кількість смертей - 10 952 (+180 за добу).







Зазначимо, станом на ранок 7 липня в Україні було офіційно зареєстровано 49 607 випадків COVID-19. Одужали вже 22 193 українці, а жертвами хвороби стали 1283 особи.