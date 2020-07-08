Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 546,7 тис. осіб, захворіли 11,9 млн. Тільки в США та Бразилії за добу заразилися 104 тис.
Станом на ранок 8 липня у світі зареєстрували 208 087 заражень COVID-19 за добу, понад 11,9 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 6,9 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 11 954 944 випадки інфікування і 546 720 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 133 972 (+993 за добу), хворих - 3 097 084 (+55 442 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 674 655 інфікованих (+48 584 за добу) та 66 868 (+1312 за добу) летальних випадків.
Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 743 481 особа (+23 135 за добу), кількість смертей - 20 653 (+479 за добу).
У Росії 694 230 хворих (+6368 за добу) та 10 494 летальні випадки (+198 за добу).
У Перу кількість інфікованих уже досягла 309 278 осіб (+3575 за добу), кількість смертей - 10 952 (+180 за добу).
Зазначимо, станом на ранок 7 липня в Україні було офіційно зареєстровано 49 607 випадків COVID-19. Одужали вже 22 193 українці, а жертвами хвороби стали 1283 особи.
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, файне стадо баранiв без масок.
вони знають своє..
І продовжують роботу "по методичці"
90% жертв ( 494065 из 546601 ) приходится всего на 22 страны щ
USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Ecuador, Pakistan, China, Colombia
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 8,9 %% для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,4 %%
99% жертв ( 541203 из 546601 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 8,1 %%
всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
приходится на страны Большой семёрки G7
1 # USA = = total.Deaths = 133972
3 # UK = = total.Deaths = 44391
4 # Italy = = total.Deaths = 34899
6 # France = = total.Deaths = 29933
13 # Germany = = total.Deaths = 9103
14 # Canada = = total.Deaths = 8711
39 # Japan = = total.Deaths = 978
с показателем «смертность» = ~ 12,1 %%
аномально высокое
количество жертв пандемии "ковиды" в странах G7
требует детального изучения, так как
вызывает обоснованные
подозрения на НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ,
который может являться результатом , например, террористических актов или
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника
с применением биологического оружия,
боевым веществом которого является вирус COVID-19
http://https://censor.net/forum/3206742/