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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 546,7 тис. осіб, захворіли 11,9 млн. Тільки в США та Бразилії за добу заразилися 104 тис.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 546,7 тис. осіб, захворіли 11,9 млн. Тільки в США та Бразилії за добу заразилися 104 тис.

Станом на ранок 8 липня у світі зареєстрували 208 087 заражень COVID-19 за добу, понад 11,9 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 6,9 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 11 954 944 випадки інфікування і 546 720 смертей через коронавірус.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 546,7 тис. осіб, захворіли 11,9 млн. Тільки в США та Бразилії за добу заразилися 104 тис. 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 133 972 (+993 за добу), хворих - 3 097 084 (+55 442 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 674 655 інфікованих (+48 584 за добу) та 66 868 (+1312 за добу) летальних випадків.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 743 481 особа (+23 135 за добу), кількість смертей - 20 653 (+479 за добу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальна кількість хворих на COVID-19 в Україні може сягати 150 тисяч, - головний санлікар Ляшко

У Росії 694 230 хворих (+6368 за добу) та 10 494 летальні випадки (+198 за добу).

У Перу кількість інфікованих уже досягла 309 278 осіб (+3575 за добу), кількість смертей - 10 952 (+180 за добу).

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 546,7 тис. осіб, захворіли 11,9 млн. Тільки в США та Бразилії за добу заразилися 104 тис. 02

Зазначимо, станом на ранок 7 липня в Україні було офіційно зареєстровано 49 607 випадків COVID-19. Одужали вже 22 193 українці, а жертвами хвороби стали 1283 особи.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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08.07.2020 08:44
+1
До кого ви звернулись,тут робота для ветеринара
, файне стадо баранiв без масок.
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08.07.2020 08:54
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Самое время вводить для холопов ещё одну дань за земельные паи!
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08.07.2020 08:42 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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08.07.2020 08:44 Відповісти
До кого ви звернулись,тут робота для ветеринара
, файне стадо баранiв без масок.
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08.07.2020 08:54 Відповісти
Вітаємо лахтінську шоблу Цензора з новоприбулим "молодим даруванням" !!)!)))))))
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08.07.2020 09:03 Відповісти
Я и моя команда молодая проживаем на Украине.Лахта даже не знаю где это наверное там же где Сухуми-Суоми.
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08.07.2020 13:15 Відповісти
Всего 2 страны дают половину статистики в мире.
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08.07.2020 08:45 Відповісти
ЛАхті(дурантинофілам) похір.. вся статистика..


вони знають своє..


І продовжують роботу "по методичці"
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08.07.2020 09:01 Відповісти
по состоянию на July 08, 2020, 02:38 GMT
90% жертв ( 494065 из 546601 ) приходится всего на 22 страны щ

USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Ecuador, Pakistan, China, Colombia
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )

с показателем «смертность» = ~ 8,9 %% для этих стран .

Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,4 %%

99% жертв ( 541203 из 546601 ) находится
в 67 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 8,1 %%

всего 1 % (ОДИН %) жертв

в 148 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
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08.07.2020 09:09 Відповісти
== ВНИМАНИЕ == 47,9 % жертв ( 261987 из 546601 )
приходится на страны Большой семёрки G7

1 # USA = = total.Deaths = 133972
3 # UK = = total.Deaths = 44391
4 # Italy = = total.Deaths = 34899
6 # France = = total.Deaths = 29933
13 # Germany = = total.Deaths = 9103
14 # Canada = = total.Deaths = 8711
39 # Japan = = total.Deaths = 978

с показателем «смертность» = ~ 12,1 %%

аномально высокое
количество жертв пандемии "ковиды" в странах G7
требует детального изучения, так как
вызывает обоснованные
подозрения на НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ,
который может являться результатом , например, террористических актов или
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника
с применением биологического оружия,
боевым веществом которого является вирус COVID-19


http://https://censor.net/forum/3206742/
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08.07.2020 09:14 Відповісти
http://https://censor.net/forum/3206742/
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08.07.2020 09:15 Відповісти
❗️Артем Милевский и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом: Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 546,7 тис. осіб, захворіли 11,9 млн. Тільки в США та Бразилії за добу заразилися 104 тис. - Цензор.НЕТ 2569
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08.07.2020 09:20 Відповісти
 
 