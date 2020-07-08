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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 117 нових випадків COVID-19, загалом 6562 інфікованих і 170 померлих, - міськрада

За добу на Львівщині виявили 117 нових випадків COVID-19, загалом 6562 інфікованих і 170 померлих, - міськрада

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 117 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 6562 осіб, 170 людей померли, 974 пацієнти одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6445 осіб, госпіталізовані - 1153, на амбулаторному лікуванні - 5292 особи, виписані - 983 особи. Зараз у лікарні перебуває 170 осіб, з них у реанімації - 4 особи, на апаратні ШВЛ - 4 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1372 ПЛР-тести, з них 117 - позитивні. Серед них львів`ян - 64.

Загалом у роботу взяли 546 проб, залишок у холодильнику - 300 проб.

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Зазначимо, станом на ранок 7 липня в Україні було офіційно зареєстровано 49 607 випадків COVID-19. Одужали вже 22 193 українці, а жертвами хвороби стали 1283 особи.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2441)


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117 -зараз не велика цифра..

було більше 200..
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08.07.2020 09:14 Відповісти
Коли було 10 зебільна влада все позакривала, а коли 200 то повідкривала.
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08.07.2020 09:58 Відповісти
 
 