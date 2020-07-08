В Україні 807 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом - 50 414 випадків

Станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджено 50 414 випадків COVID-19. За добу - 807 нових випадків. 23 людини померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 807 осіб (добою раніше - 564).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 50 414 осіб.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 23 пацієнти (добою раніше - 21), загалом - 1306. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (6), Харківській (5) і Закарпатській (4) областях.

За останню добу одужали 926 осіб (добою раніше - 490), загалом - 23 119.

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Загалом в Україні зараз хворіють 25 989 осіб, що на 142 менше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (117) області, Києві (114), Рівненській (76), Закарпатській (75) та Одеській (65) областях.











