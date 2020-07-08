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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 807 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом - 50 414 випадків

В Україні 807 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом - 50 414 випадків

Станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджено 50 414 випадків COVID-19. За добу - 807 нових випадків. 23 людини померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 807 осіб (добою раніше - 564).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 50 414 осіб.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 23 пацієнти (добою раніше - 21), загалом - 1306. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (6), Харківській (5) і Закарпатській (4) областях.

За останню добу одужали 926 осіб (добою раніше - 490), загалом - 23 119.

Також читайте: Степанов щодо прогнозу стосовно COVID-19 на осінь: "Готуємося до найгіршого варіанта"

Загалом в Україні зараз хворіють 25 989 осіб, що на 142 менше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (117) області, Києві (114), Рівненській (76), Закарпатській (75) та Одеській (65) областях.

В Україні 807 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом - 50 414 випадків 01
В Україні 807 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом - 50 414 випадків 02
В Україні 807 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом - 50 414 випадків 03
В Україні 807 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом - 50 414 випадків 04
В Україні 807 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом - 50 414 випадків 05
В Україні 807 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом - 50 414 випадків 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
1. Снижение общей смертности, если оно есть, вполне объясняется действием карантина. который вообще снижает риск любых инфекций и увеличивает внимание народа к своему здоровью.
2. Уже практически доказано, что никакого коллективного иммунитета к КОВИД не вырабатывается.
3. Большое число бессимптомных больных не отменяет некоторого числа умирающих.
4. Эпидемия есть и если твои личные шансы выжить при заражении велики, ввиду молодости, то у людей постарше не так оптимистично, так что при разгуле эпидемии ты от вируса не помрешь, а склеишь ласты от незначительной травмы в ДТП, потому что помрет старый хирург, который мог бы тебя собрать.
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08.07.2020 10:37
+2
У Белграді відбувся масовий протест зі спробою штурму парламенту після заяви президента про посилення карантину та запровадження комендантської години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.rs.

Причиною протесту стала заява президента Александра Вучича про повернення у столиці жорсткіших карантинних заходів: заборони на зібрання та комендантської години протягом наступних вихідних.

Після цього оголошення близько 8 вечора тисячі людей зібралися перед будівлею парламенту, вигукуючи гасла з критикою на адресу президента.
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08.07.2020 12:22
+1
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (117) области, Киеве (114), Ривненской (76), Закарпатской (75) и Одесской (65) областях.

Славянском здесь и не пахнет. Как всегда, дают ЗЕленую дезу.
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08.07.2020 09:10
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Это типо с теми 400-ми из славянской психбольницы?
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08.07.2020 09:02 Відповісти
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (117) области, Киеве (114), Ривненской (76), Закарпатской (75) и Одесской (65) областях.

Славянском здесь и не пахнет. Как всегда, дают ЗЕленую дезу.
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08.07.2020 09:10 Відповісти
Я написал ещё до того, от как здесь добавили по областям.
По Донецкой вчера добавили?
Нет, не помню такого.
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08.07.2020 09:32 Відповісти
Только вчера степашка рассказывал про какую-то стабилизацию
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08.07.2020 09:13 Відповісти
Стабилизация ощутима 807 заразилось и вы здоровело рекордно 926,то есть больше чем больных,ещё неделю назад было заразивших было 900 и выздоровших 200,300 плюс минус
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08.07.2020 09:33 Відповісти
Немного статистики: в Украине каждый час помирает более 60 человек.
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08.07.2020 09:14 Відповісти
Радует что наконец выздоровевших больше чем заболевших.
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08.07.2020 09:19 Відповісти
Проблема в числе умирающих, две последние недели их число 135, 129, ранее долго было не более 110, теперь намечается 149 или более, ясно виден устойчивый всплеск после снятия ограничений на транспорт на 25 - 30% в конце мая начале июня и дай Бог, чтоб это стабилизировалось.
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08.07.2020 09:50 Відповісти
Давай статистику общую смотри. Умирает меньше лбдей чем а прошлом году. Эпмдемия тестов, а не вируса. Открой глаза смотри и анализируй инфу. Нет никакой эпидемии. Если 90% переносят этот "ужасный вирус" безсимптомно то значит есть уже колективный имунитет и нет смысла в таких карантинах.
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08.07.2020 10:26 Відповісти
1. Снижение общей смертности, если оно есть, вполне объясняется действием карантина. который вообще снижает риск любых инфекций и увеличивает внимание народа к своему здоровью.
2. Уже практически доказано, что никакого коллективного иммунитета к КОВИД не вырабатывается.
3. Большое число бессимптомных больных не отменяет некоторого числа умирающих.
4. Эпидемия есть и если твои личные шансы выжить при заражении велики, ввиду молодости, то у людей постарше не так оптимистично, так что при разгуле эпидемии ты от вируса не помрешь, а склеишь ласты от незначительной травмы в ДТП, потому что помрет старый хирург, который мог бы тебя собрать.
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08.07.2020 10:37 Відповісти
Вы сильно ошибаетесь.
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08.07.2020 11:59 Відповісти
США тепер вже офіційно виходить з тотально корумпованої і абсолютно марної через таку ж тотальну некомпетентність Всесвітньої організації здоров'я (ВОЗ).

Про аналогічні наміри вже заявляв президент Бразилії.

В Швеції місцевий топ-епідеміолог ковідну паніку від ВОЗ назвав "тотальною помилкою".
Але про вихід там наразі не говорили.

Особисто я буду дуже радий, якщо ВОЗ взагалі не стане.

Або її вже нарешті перейменують в "Рекламну спілку фарм-компаній та псевдо-благодійниих інвестиційних фондів"

Бо по факту вона вже давно перетворилась на зовнішній департамент реклами та піару фарма-індустрії.

За посиланням фінансовий звіт ВОЗ щодо внесків за 2017-й.

Офіційне документарне підтвердження, хто власне там (у ВОЗ) реально платить і "замовляє музику".

На сторінці 6 можна знайти рідну Україну, яка перерахувала цій конторі у 2017-му 1,5 млн дол. США.

На сторінці 8 знаходимо виробника популярної недавно в Україні КПК-вакцини Пріорикс GlaxoSmithKline (GSK).
Ця фармкорпорація у 2017-му напряму (без посередників) перерахувала в ВОЗ майже 7,5 млн дол.
Тобто в 5 разів більше ніж держава Україна.

На 11-й сторінці можна знайти Sanofi Pasteur з її 9,5 млн доларів пожертвувань.
Нагадую, що для утилізації через вколювання українським дітям саме їх стока застарілої й забороненої з 2016-го тривалентної поліо-вакцини, російська лабораторія ВОЗ у 2015-му попри протести місцевих лікарів "знайшла" в аналізах двох закарпатських "ромських дітей" вакцино-асоційований поліовірус.
Через 2 місяці Міністерство охорони здоров'я України об'явило обидвох дітей повністю здоровими, але божевільна вакцинна поліо-кампанія продовжувалась ледь не до середини 2016-го.

Ну а головних приватних спонсорів Всесвітньої організації здоров'я без сюрпризів знаходимо на сторінці 7.
Bill & Melinda Gates Foundation - фонд людини загальновідомої своєю нав'язливою ідеєю стримування приросту земної популяції - протягом одного тільки 2017-го року перерахував у ВОЗ 324 654 317 дол.

Це у 216 разів більше ніж внесок держави Україна.

Це більше за внески всіх решта багатих і бідних держав світу за виключенням США.

Але й держава США зі своїм 401 мільйонним внеском тільки формально була тоді головним донором.

Пан Ґейц ввічливо пропустив її вперед просто розклавши "яйці на два кошики".

Повертаємось на сторінку 8 і бачимо ще 133 мільйони внесків від GAVI Alliance - організації, що її засновано та фінансується тим же самим Bill & Melinda Gates Foundation.
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08.07.2020 12:18 Відповісти
Я не упоминал ВОЗ, кроме того, все всемирные бюрократии имеют одинаковые недостатки, вольно-невольно подыгрывая крупным бизнесовым и государственным структурам, но при том имеют и крупные достоинства, обобщая мировой опыт. Малым глупым державам, вроде Украины, опаснее полагаться только на себя, чем на ВОЗ.
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08.07.2020 12:27 Відповісти
Ты тупой.
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08.07.2020 12:37 Відповісти
ЄС та ВООЗ почали передачу Україні обладнання для тестування на Covid-19
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08.07.2020 10:24 Відповісти
Это плохая новость, какой придурок поставил "мне нравится" ?
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08.07.2020 11:58 Відповісти
У Белграді відбувся масовий протест зі спробою штурму парламенту після заяви президента про посилення карантину та запровадження комендантської години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.rs.

Причиною протесту стала заява президента Александра Вучича про повернення у столиці жорсткіших карантинних заходів: заборони на зібрання та комендантської години протягом наступних вихідних.

Після цього оголошення близько 8 вечора тисячі людей зібралися перед будівлею парламенту, вигукуючи гасла з критикою на адресу президента.
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08.07.2020 12:22 Відповісти
Придется Президенту Сербии эвакуироваться, но вот только куда, Ростов то не резиновый, а в Европе его не любят.
Может, в Венесуэлу?
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08.07.2020 13:37 Відповісти
"The Premier also said that chief health officer Dr Brett Sutton was looking closely at making facemasks mandatory."

Это оаначает, что наши викторианские *********, про-китайские коммуняки, вложились в производство масок!
Не только Собянин - рептилоидная сявка и м*дак

С огромным нетерпеним я жду имплемантации данной инициативы.
Наконец то вышью - стебельчатым швом или тамбурным - на масках следующие надписи:
"Andrews - the merry communist", "Andrews - the Chinese stooge" или "Andrews - the Chinese whore" (и то, и другое - эпитеты Премьера штата Виктория, Эндрюса, среди австралийских комментаторов новостных каналов youtube )
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08.07.2020 13:35 Відповісти
 
 