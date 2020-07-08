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Новини Коронавірус і карантин
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Чорногорія спростила в'їзд для мандрівників з України: тест на коронавірус більше не потрібен

Чорногорія спростила в'їзд для мандрівників з України: тест на коронавірус більше не потрібен

Чорногорія спростила в'їзд для мандрівників з України, прибравши вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це свідчить поява України в "зеленому списку" на сайті Інституту громадського здоров'я Чорногорії.

Тепер Україна перерахована в списку країн на сайті установи як "країна, з якої можна в'їхати в Чорногорію без додаткових обмежень, пов'язаних з COVID-19".

Це підтверджує і посольство України в Чорногорії.

"Інститут громадського здоров'я Чорногорії включив Україну в "зелений" список країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо", - йдеться в повідомленні.

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Варто зазначити, що останнім часом епідеміологічна ситуація в Чорногорії погіршилася. Країна, яка наприкінці травня – на початку червня оголосила про завершення епідемії і назвала себе "вільною від коронавірусу", відтоді зареєструвала понад 500 нових випадків.

Учора Чорногорія додатково посилила карантин, обмеживши час роботи ресторанів і закривши дитсадки. В окремих муніципалітетах запровадили більш жорсткі обмеження.

Автор: 

карантин (18172) Чорногорія (201) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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зато наши зебилы усложнили, придумали "красную зону" и карантин по возвращению в Украину...
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08.07.2020 09:12 Відповісти
Зато нужна обсервация по возвращении из Черногории!
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08.07.2020 09:23 Відповісти
 
 