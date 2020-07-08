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В Україні вперше кількість осіб, які видужали від COVID-19 за добу, перевищила кількість нових випадків: 926 проти 807
807 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 виявлено в Україні за добу станом на ранок середи, 926 осіб видужали, 23 померли.
Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 7 липня, повідомлялося про 564 нові випадки захворювання на COVID-19, 6 липня - про 543, 5 липня було 823, 4 липня - 914 інфікованих за добу. 26 червня був зафіксований абсолютний антирекорд - 1109 нових випадків зараження.
Водночас кількість активних випадків хвороби знову стала нижчою за позначку в 26 тисяч: зараз в Україні на COVID-19 хворіють 25 989 осіб, що на 142 менше, ніж напередодні.
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судя по ней, к нам бы уже примчались немцы, жабоеды и макаронныки с тореадорами - перенимать опыт лечения и карантина и клянчить шоп наши целители поехали к ним и научили такому мастерству.....
но чето мы не видим шоп даже хотя бы из Зимбабве хоть кто-то приехал.
но там есть нюанс - "перенять опыт" вылетели то.
еще была статья, чел из вылетевших чуть не обосрался: у них там "расходники" - бери-не-хочу, а у нас сраные перчатки стирают даже и т.д.
"перенять опыт" и "обмен опытом" не совсем одно и то же. И в Указе явно сказано о помощи.
живут не больше 5 лет!
идиоты- оптимисты это знают?