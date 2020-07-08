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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні вперше кількість осіб, які видужали від COVID-19 за добу, перевищила кількість нових випадків: 926 проти 807

В Україні вперше кількість осіб, які видужали від COVID-19 за добу, перевищила кількість нових випадків: 926 проти 807

807 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 виявлено в Україні за добу станом на ранок середи, 926 осіб видужали, 23 померли.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 7 липня, повідомлялося про 564 нові випадки захворювання на COVID-19, 6 липня - про 543, 5 липня було 823, 4 липня - 914 інфікованих за добу. 26 червня був зафіксований абсолютний антирекорд - 1109 нових випадків зараження.

Водночас кількість активних випадків хвороби знову стала нижчою за позначку в 26 тисяч: зараз в Україні на COVID-19 хворіють 25 989 осіб, що на 142 менше, ніж напередодні.

Також читайте: В Україні 807 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом - 50 414 випадків

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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чет в лом искать как в других странах соотношение, но то что у нас, Китая и Рашки - своеобразная на всю голову статистика - факт.
судя по ней, к нам бы уже примчались немцы, жабоеды и макаронныки с тореадорами - перенимать опыт лечения и карантина и клянчить шоп наши целители поехали к ним и научили такому мастерству.....
но чето мы не видим шоп даже хотя бы из Зимбабве хоть кто-то приехал.
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08.07.2020 09:25 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/10/7247381/ Група з 20 українських лікарів, яка 4 квітня вилетіла для допомоги в Італію, перебуває в провінції Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від коронавірусу.
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08.07.2020 10:56 Відповісти
я эт не читал что-ли?
но там есть нюанс - "перенять опыт" вылетели то.
еще была статья, чел из вылетевших чуть не обосрался: у них там "расходники" - бери-не-хочу, а у нас сраные перчатки стирают даже и т.д.
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08.07.2020 11:07 Відповісти
https://president.gov.ua/news/prezident-********-ukaz-pro-dopomogu-italiyi-v-borotbi-z-pan-60489 Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці. Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров'я України, інші - Міністерством внутрішніх справ.

"перенять опыт" и "обмен опытом" не совсем одно и то же. И в Указе явно сказано о помощи.
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08.07.2020 11:33 Відповісти
Кожен раз як в перший раз.
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08.07.2020 10:09 Відповісти
выздоровевшие от КРОНЫ получают большие повреждения внутренних органов!
живут не больше 5 лет!
идиоты- оптимисты это знают?
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08.07.2020 10:59 Відповісти
 
 