В Україні вперше кількість осіб, які видужали від COVID-19 за добу, перевищила кількість нових випадків: 926 проти 807

807 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 виявлено в Україні за добу станом на ранок середи, 926 осіб видужали, 23 померли.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 7 липня, повідомлялося про 564 нові випадки захворювання на COVID-19, 6 липня - про 543, 5 липня було 823, 4 липня - 914 інфікованих за добу. 26 червня був зафіксований абсолютний антирекорд - 1109 нових випадків зараження.

Водночас кількість активних випадків хвороби знову стала нижчою за позначку в 26 тисяч: зараз в Україні на COVID-19 хворіють 25 989 осіб, що на 142 менше, ніж напередодні.

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