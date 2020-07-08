1 114 2
За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 46 медпрацівників, загалом 3634 дитини та 7092 медики, - Степанов
За минулу добу в Україні госпіталізовано 200 осіб із COVID-19.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 807 осіб, з них 65 дітей та 46 медпрацівників. Госпіталізовано 200 осіб. Зафіксовано 23 летальні випадки. Одужали 926 пацієнтів. Це абсолютний рекорд і приємна новина. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 50 414 осіб, з них 3634 дитини та 7092 медпрацівники. За минулу добу всього було проведено 27 584 тести, з них 13 568 методом ПЛР і 14 016 методом ІФА", - розповів Степанов.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чет думаю шо за "выздоровевших" доплачивают?
Ибо сюда бы таки уже приперлись наши ближневосточные "братья" и начали бы ныть: дайте нам в аренду с тыщу-две ваших замечательных докторов, а мы за это перестанем говорить шо вы антибоженародцы)
детки, крошечки в количестве 3634 болеют!!!