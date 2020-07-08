За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 46 медпрацівників, загалом 3634 дитини та 7092 медики, - Степанов

За минулу добу в Україні госпіталізовано 200 осіб із COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 807 осіб, з них 65 дітей та 46 медпрацівників. Госпіталізовано 200 осіб. Зафіксовано 23 летальні випадки. Одужали 926 пацієнтів. Це абсолютний рекорд і приємна новина. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 50 414 осіб, з них 3634 дитини та 7092 медпрацівники. За минулу добу всього було проведено 27 584 тести, з них 13 568 методом ПЛР і 14 016 методом ІФА", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вперше кількість осіб, які видужали від COVID-19 за добу, перевищила кількість нових випадків: 926 проти 807