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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 46 медпрацівників, загалом 3634 дитини та 7092 медики, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 46 медпрацівників, загалом 3634 дитини та 7092 медики, - Степанов

За минулу добу в Україні госпіталізовано 200 осіб із COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 807 осіб, з них 65 дітей та 46 медпрацівників. Госпіталізовано 200 осіб. Зафіксовано 23 летальні випадки. Одужали 926 пацієнтів. Це абсолютний рекорд і приємна новина. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 50 414 осіб, з них 3634 дитини та 7092 медпрацівники. За минулу добу всього було проведено 27 584 тести, з них 13 568 методом ПЛР і 14 016 методом ІФА", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вперше кількість осіб, які видужали від COVID-19 за добу, перевищила кількість нових випадків: 926 проти 807

Автор: 

діти (5099) карантин (18172) лікарі (1288) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 926 пациентов. Это абсолютный рекорд и приятная новость. Источник: https://censor.net/n3206774\\\\\\\\\\\\\

Чет думаю шо за "выздоровевших" доплачивают?
Ибо сюда бы таки уже приперлись наши ближневосточные "братья" и начали бы ныть: дайте нам в аренду с тыщу-две ваших замечательных докторов, а мы за это перестанем говорить шо вы антибоженародцы)
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08.07.2020 09:47 Відповісти
срочно, срочно дайте денег зе-гнидам...
детки, крошечки в количестве 3634 болеют!!!
За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 46 медпрацівників, загалом 3634 дитини та 7092 медики, - Степанов - Цензор.НЕТ 8790
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08.07.2020 10:57 Відповісти
 
 