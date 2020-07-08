Кремлівський агент Шарій відповів на сюжет про віллу в Іспанії: Коштує 3 млн євро, гроші є "взагалі на все"

Російський агент і лідер партії свого імені Анатолій Шарій, у якого журналісти проєкту Слідство.Інфо знайшли віллу в Іспанії приблизною вартістю 1 млн євро, дав свій коментар.

Відповідь він записав на своєму YouTube-каналі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Так, Шарій каже, що його іспанська вілла коштує близько 3 млн євро, і в нього є гроші не тільки на неї, але і "взагалі на все".

Журналісти писали, що на момент виходу статті блогер їм не відповів, хоча сам він стверджує в коментарі ЗМІ, що залишив їм нецензурний коментар. Шарій заявив, що в нього у власності є ще кілька подібних об'єктів. За його словами, "якщо в Європі ти щось купуєш, значить маєш довести повністю свої доходи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ. ФОТО

При цьому він так і не назвав джерело доходів на такі покупки, але заявив, що Офіс Президента "замовив мою політичну ліквідацію".