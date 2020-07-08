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Кремлівський агент Шарій відповів на сюжет про віллу в Іспанії: Коштує 3 млн євро, гроші є "взагалі на все"

Кремлівський агент Шарій відповів на сюжет про віллу в Іспанії: Коштує 3 млн євро, гроші є

Російський агент і лідер партії свого імені Анатолій Шарій, у якого журналісти проєкту Слідство.Інфо знайшли віллу в Іспанії приблизною вартістю 1 млн євро, дав свій коментар.

Відповідь він записав на своєму YouTube-каналі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Так, Шарій каже, що його іспанська вілла коштує близько 3 млн євро, і в нього є гроші не тільки на неї, але і "взагалі на все".

Журналісти писали, що на момент виходу статті блогер їм не відповів, хоча сам він стверджує в коментарі ЗМІ, що залишив їм нецензурний коментар. Шарій заявив, що в нього у власності є ще кілька подібних об'єктів. За його словами, "якщо в Європі ти щось купуєш, значить маєш довести повністю свої доходи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський агент Шарій мешкає на віллі за 1 млн євро в Іспанії, - ЗМІ. ФОТО

При цьому він так і не назвав джерело доходів на такі покупки, але заявив, що Офіс Президента "замовив мою політичну ліквідацію".

Автор: 

Іспанія (914) нерухомість (895) пропаганда (2812) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+34
Кремль хорошо платит
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08.07.2020 09:44
+34
Кремлевский агент Шарий ответил на сюжет о вилле в Испании: Стоит 3 млн евро, деньги есть "вообще на все" - Цензор.НЕТ 581
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08.07.2020 09:45
+17
Физическая ликвидация это что тебя скоиа ожидает...
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08.07.2020 09:45
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При текущем количестве подписчиков, он должен был 10-12 лет жить на улице и получать бесплатно еду у благотворительных организаций, чтобы накопить на эту виллу, но, думаю, он нам не расскажет, кто его ужинает и танцует.
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08.07.2020 13:44 Відповісти
Небезразличные Украинцы, помогите детям шарикова - отправьте в каждый их офис свои испражнения. Им очень надо, нуждаются. Флешмоб.
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08.07.2020 14:34 Відповісти
Шарий-расхититель говна
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08.07.2020 14:43 Відповісти
Странно спрашивать об источнике его доходов. Материальное обеспечение активно действующего агента есть важнейшая статья расходов российских спецслужб.
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08.07.2020 15:21 Відповісти
для шарика сосать дело не хитрое, главное знать у кого
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08.07.2020 15:43 Відповісти
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