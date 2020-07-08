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Новини Коронавірус і карантин
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Збільшення кількості хворих на COVID-19 пов'язане з прискоренням темпів поширення вірусу, - ВООЗ

Збільшення кількості хворих на COVID-19 пов'язане з прискоренням темпів поширення вірусу, - ВООЗ

Зростання виявлених випадків зараження коронавірусом у світі зумовлено не тільки проведенням тестувань на наявність інфекції, але і прискоренням темпів поширення вірусу, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майк Раян.

"Турбує той факт, що кількість заражень збільшується щодня", - повідомив він.

"У квітні і травні ми мали справу зі 100 тис. випадків (зараження. - Ред.) на добу. Сьогодні ми маємо справу із 200 тис. випадків щодня - і це не тільки через тестування", - додав експерт, зазначивши, що "епідемія набирає темпи".

Водночас Раян наголосив, що за зростання кількості заражень кількість летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом залишається стабільною. На його думку, це дозволяє припустити, що медики раніше вживають заходів для лікування інфікованих.

У вівторок на брифінгу гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що темпи поширення коронавірусу COVID-19 продовжують зростати, і пандемія коронавірусної інфекції ще не досягла піку.

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Він зазначив, що створюється враження вирівнювання рівня смертності серед пацієнтів з коронавірусом.

"Насправді деякі країни досягли значного прогресу в скороченні кількості смертей в той час, як в інших країнах кількість смертей все ще зростає", - пояснив Гебреєсус.

Згідно з даними ВООЗ, з початку спалаху коронавірусу у світі зафіксовано понад 11 млн випадків зараження, більш ніж 535 тис. інфікованих померли.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Раян Майкл (12)


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Здоровое админздание у них. Видимо скоро будет переселение в более скромное и сокращение штата....
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08.07.2020 09:49 Відповісти
В то же время Райан подчеркнул, что при росте числа заражений количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом остается стабильным.

Незважаючи на фальсифікації з показниками щодо смертей, більше набрехати ніяк не виходить.

Але завдання треба відпрацьовувати. Стараються.
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08.07.2020 09:50 Відповісти
Иначе не пандемия, а какой то позор получается.
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08.07.2020 10:48 Відповісти
Увеличение числа заболевших COVID-19 связано с ускорением темпов распространения вируса, - ВОЗ\\\\\\\\\\\\

Увеличения магнитуды раскачивания деревьев, связано с усилением скорости ветра

И этим дебилам там платят хорошо за такие высеры?
Это как ООН - Рашка геноцидит, а они:
разогнать обезьянник этот.
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08.07.2020 09:54 Відповісти
Ссылка на сайт https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина , а не на статью.
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08.07.2020 10:07 Відповісти
black lives matter... та втома населення від засобів захисту. вірус не поширюється швидше, він поширюється де може....
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08.07.2020 10:41 Відповісти
Во как, не просто вирус, а вирус с ускорением.

P.S. Под новостью о 'брифинге Минздрава" о макароновирусе 0 комментариев (ноль, нуль, зиро, none), и это означает, что вирис что-то ослабел.
Степанов-Ляшко, поддайте вирусу не только ускоренияния, но и отваги, а то население вашему лохотрону верить перестало.
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08.07.2020 10:47 Відповісти
"Увеличение числа заболевших COVID-19 связано с ускорением темпов распространения вируса, - ВОЗ" (с)

ООООооо, Боже !!!
Какой мудрый вывод!
ИДИОТЫ!!!
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08.07.2020 10:48 Відповісти
 
 