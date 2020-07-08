Збільшення кількості хворих на COVID-19 пов'язане з прискоренням темпів поширення вірусу, - ВООЗ
Зростання виявлених випадків зараження коронавірусом у світі зумовлено не тільки проведенням тестувань на наявність інфекції, але і прискоренням темпів поширення вірусу, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майк Раян.
"Турбує той факт, що кількість заражень збільшується щодня", - повідомив він.
"У квітні і травні ми мали справу зі 100 тис. випадків (зараження. - Ред.) на добу. Сьогодні ми маємо справу із 200 тис. випадків щодня - і це не тільки через тестування", - додав експерт, зазначивши, що "епідемія набирає темпи".
Водночас Раян наголосив, що за зростання кількості заражень кількість летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом залишається стабільною. На його думку, це дозволяє припустити, що медики раніше вживають заходів для лікування інфікованих.
У вівторок на брифінгу гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що темпи поширення коронавірусу COVID-19 продовжують зростати, і пандемія коронавірусної інфекції ще не досягла піку.
Він зазначив, що створюється враження вирівнювання рівня смертності серед пацієнтів з коронавірусом.
"Насправді деякі країни досягли значного прогресу в скороченні кількості смертей в той час, як в інших країнах кількість смертей все ще зростає", - пояснив Гебреєсус.
Згідно з даними ВООЗ, з початку спалаху коронавірусу у світі зафіксовано понад 11 млн випадків зараження, більш ніж 535 тис. інфікованих померли.
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Незважаючи на фальсифікації з показниками щодо смертей, більше набрехати ніяк не виходить.
Але завдання треба відпрацьовувати. Стараються.
Увеличения магнитуды раскачивания деревьев, связано с усилением скорости ветра
И этим дебилам там платят хорошо за такие высеры?
Это как ООН - Рашка геноцидит, а они:
разогнать обезьянник этот.
P.S. Под новостью о 'брифинге Минздрава" о макароновирусе 0 комментариев (ноль, нуль, зиро, none), и это означает, что вирис что-то ослабел.
Степанов-Ляшко, поддайте вирусу не только ускоренияния, но и отваги, а то население вашему лохотрону верить перестало.
ООООооо, Боже !!!
Какой мудрый вывод!
ИДИОТЫ!!!