Збільшення кількості хворих на COVID-19 пов'язане з прискоренням темпів поширення вірусу, - ВООЗ

Зростання виявлених випадків зараження коронавірусом у світі зумовлено не тільки проведенням тестувань на наявність інфекції, але і прискоренням темпів поширення вірусу, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майк Раян.

"Турбує той факт, що кількість заражень збільшується щодня", - повідомив він.

"У квітні і травні ми мали справу зі 100 тис. випадків (зараження. - Ред.) на добу. Сьогодні ми маємо справу із 200 тис. випадків щодня - і це не тільки через тестування", - додав експерт, зазначивши, що "епідемія набирає темпи".

Водночас Раян наголосив, що за зростання кількості заражень кількість летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом залишається стабільною. На його думку, це дозволяє припустити, що медики раніше вживають заходів для лікування інфікованих.

У вівторок на брифінгу гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що темпи поширення коронавірусу COVID-19 продовжують зростати, і пандемія коронавірусної інфекції ще не досягла піку.

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Він зазначив, що створюється враження вирівнювання рівня смертності серед пацієнтів з коронавірусом.

"Насправді деякі країни досягли значного прогресу в скороченні кількості смертей в той час, як в інших країнах кількість смертей все ще зростає", - пояснив Гебреєсус.

Згідно з даними ВООЗ, з початку спалаху коронавірусу у світі зафіксовано понад 11 млн випадків зараження, більш ніж 535 тис. інфікованих померли.