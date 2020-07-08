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Новини Бюджет-2020
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Дефіцит держбюджету не є проблемою, у Кабміну є джерела його покриття, - Шмигаль

Дефіцит держбюджету не є проблемою, у Кабміну є джерела його покриття, - Шмигаль

Питання покриття дефіциту державного бюджету поточного року, який становить близько 300 мільярдів гривень, або 7,5% валового внутрішнього продукту, не є суттєвою проблемою для Кабінету Міністрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Бюджет затверджено з дефіцитом 7,5%. Це значно менший дефіцит, ніж у багатьох європейських країнах. Якщо брати країни Європи, то дефіцит бюджету в цьому році коливається на рівні 10-14%... Цей дефіцит узгоджений з МВФ під час переговорів про чергову програму stand-by, яка сьогодні вже відкрилася і працює. Цей дефіцит узгоджений з нашими партнерами. Ми розуміємо джерела його покриття і розуміємо, як будемо завершувати цей рік", - сказав глава уряду.

"Це економічний показник, який сьогодні не становить значної або взагалі не становить проблеми з точки зору його покриття і виконання бюджету цього року", - пояснив Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що в травні та червні було виконано план за дохідною частиною державного бюджету, причому як по податках, так і з митних надходжень. Крім того, Україна продовжує виконувати всі зобов'язання щодо погашення та обслуговування держборгу.

Також він зазначив, що консолідований держборг на сьогодні становить 80 мільярдів доларів, що є "абсолютно адекватною цифрою для ВВП України у порівнянні з іншими країнами.

"Ані Міністерство фінансів, ані Міністерство економіки, ані внутрішні експерти не вбачають сьогодні загрозу або ризик в дефіциті бюджету в сумі консолідованого суверенного боргу України", - резюмував Шмигаль.

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Автор: 

держбюджет (2398) Шмигаль Денис (4608)


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Топ коментарі
+28
станок печатный???????
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08.07.2020 10:12
+20
Ага. Точно.
Дефицит госбюджета не является проблемой, у Кабмина есть источники его покрытия, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2575
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08.07.2020 10:15
+14
Цей чорт має на увазі ЗВР чи печатний станок?
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08.07.2020 10:12
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станок печатный???????
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08.07.2020 10:12 Відповісти
плюс неросса в глаза и лапша на уши
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08.07.2020 10:16 Відповісти
Цей чорт має на увазі ЗВР чи печатний станок?
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08.07.2020 10:12 Відповісти
Друкарський верстат
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08.07.2020 11:29 Відповісти
програмное высказывание - "три источника и три составных части покрытия бюджета". покроют как шмыгаль с братом овцу!
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08.07.2020 10:12 Відповісти
Если про налоги, я не дам
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08.07.2020 10:13 Відповісти
Дефіцит держбюджету не є проблемою, у Кабміну є джерела його покриття, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1823
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08.07.2020 10:19 Відповісти
А у нас есть выбор? Платить или не платить? Все равно сдерут. Пример: просрочили плату за землю из-за карантина. И что вы думаете, содрали пеню за просрочку платежа. С этого "титаника" хер соскочишь.
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08.07.2020 10:38 Відповісти
всі, хто голосував за шмарклю - повинні платтити в тричі більше податків))
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08.07.2020 11:53 Відповісти
Та ясен хрен напечатаем!!!
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08.07.2020 10:13 Відповісти
ааа! ну так сразу бы так и сказали! а то мы-то волнуемся - дефицит бюджета, падение ввп, спад промпроизводства, а оказывается нефиг волноваться, все ж в порядке! есть источники покрытия у них! они уже тыщу раз так делали, уууспокойтесь все!
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08.07.2020 10:13 Відповісти
Да, как выперли Смолия, так теперь уже есть. При чем бездонные источники...
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08.07.2020 10:14 Відповісти
Ага. Точно.
Дефицит госбюджета не является проблемой, у Кабмина есть источники его покрытия, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2575
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08.07.2020 10:15 Відповісти
вот и первый источник!
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08.07.2020 10:17 Відповісти
Абинепорох.
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08.07.2020 10:21 Відповісти
Эпоха нищеты закончилась, а значит у людей появились деньги, чтобы теперь платить за пай...
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08.07.2020 10:31 Відповісти
Закон подразумевает налог на землю,в независимости наличия дохода с земли.
Любителям Порошенко хочу напомнить о налоге с "спящих" ФОПов,который придумали при Порошенко,когда надо было платить в среднем 200 гривен каждый месяц,даже если нет дохода.
Так что власть Зе и Порошенко соревнуются между собой по созданию ублюдских и антинародных законов.
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08.07.2020 16:17 Відповісти
Ну так в чем Же Дело , - Дерзайте есть Альфа , а затем Омега.
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08.07.2020 10:16 Відповісти
Неужели тумбочка Овоща?
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08.07.2020 10:16 Відповісти
гуляй верстат, балдєй шміхаль
Де ж вас таких "фахових" понабирали? Хоча про що це я: країною керує йурист-писюаніст, економікою - недолуге створіння ахметовского розливу
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08.07.2020 10:16 Відповісти
"если в бюджете нет денег - их просто нужно напечать."
из цитат великого экономиста-реформатора шмыгаля.
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08.07.2020 10:17 Відповісти
Дефицит госбюджета не является проблемой, у Кабмина есть источники его покрытия, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2742
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08.07.2020 10:17 Відповісти
Не все поймут столь тонкий юмор, поэтому расшифрую. Ты где деньги берешь? - В тумбочке. - А откуда они там? - Жена кладет. - А у нее откуда? - Я даю. - Ну а ты-то где их берешь?-В тумбочке.
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08.07.2020 10:24 Відповісти
Станок? У меня тоже ксерокс есть, но что-то это меня не радует...
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08.07.2020 10:18 Відповісти
Не радует, бо тебя посудют, а их нет
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08.07.2020 10:19 Відповісти
Знаем мі ваш источник. Печатный станок называется
Дефіцит держбюджету не є проблемою, у Кабміну є джерела його покриття, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3510
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08.07.2020 10:18 Відповісти
И сразу вспомнился рост экономики на 40% от премьера самоката...
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08.07.2020 10:19 Відповісти
со своего кармана покроет
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08.07.2020 10:20 Відповісти
Так, так, покрий бюджет простинею.
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08.07.2020 10:21 Відповісти
Какой у Зели положительный премьер! Инфляция для него не проблема, дефицит бюджета не проблема, безработица - не проблема, падение ВВП - не проблема, война - не проблема, вирус - не проблема, и тд. Единственная проблема, которая его достаёт - это непоставка воды в Крым его дружку Путину.
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08.07.2020 10:21 Відповісти
Та ми знаємо. Ось один з них
В Раде зарегистрировали законопроект о введении налога на земельный пай
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08.07.2020 10:21 Відповісти
Той дефіцит, який запланували на весь рік, «виконали» за півріччя???
Які молодці...
Рекордсмени...
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08.07.2020 10:24 Відповісти
Не панікуйте - попереду ще одне півріччя. Множити на два умієте?
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08.07.2020 10:33 Відповісти
Може статись, що не на два...
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08.07.2020 10:57 Відповісти
Без проблем. Покроем матом.
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08.07.2020 10:27 Відповісти
"дефицит бюджета, который составляет около 300 миллиардов гривен, или 7,5% валового внутреннего продукта, не является существенной проблемой".. .люди с такой искривленной и недоразвитой психологией стоят у руля нашего государства... це черговий зелений зашквар чи жах? Послухай дурника, в нього все прекрасно...
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08.07.2020 10:32 Відповісти
дефіцит бюджету України - це не проблема кабміну, це преблема українців. так ясніше?
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08.07.2020 10:32 Відповісти
Що ви всі:"друкарський станок, друкарський станок..." Є ще один шлях, шлях Януковича - поїхати і позичити грошей у *****. Як варіант для нелоха.
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08.07.2020 10:33 Відповісти
Навіть те запозичення вже не врятує. Гарні хлопчики і дівчатка ухайдохали все.
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08.07.2020 10:42 Відповісти
ху йло уже крепко подумает... бандюковичу дал... посчитали взяткой и отдавать никто не собирается.
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08.07.2020 10:43 Відповісти
Все источники в кубышках воров-попередников!
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08.07.2020 10:38 Відповісти
евріка! посадять Пороха і всі зебенські нарешті як заживуть!
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08.07.2020 11:13 Відповісти
Саме головне джерело - печатний станок і НАБУ. Дадуть всім, ще навіть і на складах "НЗ" накопичать гривнів для продажі. Ви ж цього бажали? І кінець бідності пройде, бо всі будуть мільйонерами. Ви ж цього бажали? Правда не сказали, як це буде. Будуть бідні мільйонери, але зі "слугами".
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08.07.2020 10:41 Відповісти
Действительно - без проблем, грабануть население каким-нибудь скрытым налогом, снижением курса гривны, повышением тарифов, да вариантов множество.
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08.07.2020 10:44 Відповісти
Нічого собі, не є проблема.
Для всіх нормальних держав дефіцит бюджету це головний біль, а тут просто не проблема.
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08.07.2020 10:47 Відповісти
"Дыра в бюджете это не так и плохо, это даже хорошо". Гений-обещатель Шмыгаль.
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08.07.2020 10:51 Відповісти
а озвучить где найдут деньги на покрытие дыры слабо?!
дегенераты
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08.07.2020 11:00 Відповісти
Подумаешь, напечатаем, ёпты... Зебилы только так и могут
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08.07.2020 11:07 Відповісти
Шмыгаль: Владимир Александрович, у нас серьезная проблема! В бюджете не хватает около трехсот миллиардов гривен или 7,5% ВВП страны, что делать?
Зеленский: Так напечатайте их. Я видел а нацбанке станок, шо печатает деньги.
Шмыгаль: Владимир Александрович, к нам и без этого уже стучится в двери девальвация!
Зеленский, закуривая айкос: А кто это такая Дельвальвация? Рабочая баба? Пусть заходит....
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08.07.2020 11:15 Відповісти
Если советский начальник говорит что всё прекрасно, нужно готовиться к самому худшему.
Народная примета.
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08.07.2020 11:17 Відповісти
Дефіцит державного бюджету 300 млрд.гривень - не проблема,500 тисяч нових робочих місць він вже напевно також створив,корупція поборена,план надходжень бюджету виконується,а Аваков самий потужний міністр.
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08.07.2020 11:22 Відповісти
Смолія вигнали,можна врубати станок.Парад уродів
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08.07.2020 11:57 Відповісти
а какой источник не сеазал! как девушка ведет себя-интригу оставляет. Премьер- загадка
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08.07.2020 12:01 Відповісти
Голый - мерзкий, но трусоватый тип неизвестной национальности, бывший гопник, а теперь прихвостень и подлиза. На жизнь зарабатывает http://bik-axiom.wikidot.com/dice-game шпилерством , а изредка еще и игрой в наперстки. Известен по всему Средиземью, так как имеет непонятную тенденцию попадаться буквально на каждом углу. Впрочем, его никто не любит, хотя и терпят. Характер скверный, не женат. По рассказам самого Голого, когда-то много лет назад он был коротышкой-хоботом по имени Шмыга.
Вопрос: Зачем вообще Шмыгу слушать?
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08.07.2020 13:18 Відповісти
Знаем мы ваши "источники покрытия"... Просто дальше по вашим планам будет пи#дец стране ...
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08.07.2020 13:32 Відповісти
Боже! И кто его принял в подотдел "очистки бюджета".
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08.07.2020 15:08 Відповісти
 
 