Дефіцит держбюджету не є проблемою, у Кабміну є джерела його покриття, - Шмигаль

Питання покриття дефіциту державного бюджету поточного року, який становить близько 300 мільярдів гривень, або 7,5% валового внутрішнього продукту, не є суттєвою проблемою для Кабінету Міністрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Бюджет затверджено з дефіцитом 7,5%. Це значно менший дефіцит, ніж у багатьох європейських країнах. Якщо брати країни Європи, то дефіцит бюджету в цьому році коливається на рівні 10-14%... Цей дефіцит узгоджений з МВФ під час переговорів про чергову програму stand-by, яка сьогодні вже відкрилася і працює. Цей дефіцит узгоджений з нашими партнерами. Ми розуміємо джерела його покриття і розуміємо, як будемо завершувати цей рік", - сказав глава уряду.

"Це економічний показник, який сьогодні не становить значної або взагалі не становить проблеми з точки зору його покриття і виконання бюджету цього року", - пояснив Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що в травні та червні було виконано план за дохідною частиною державного бюджету, причому як по податках, так і з митних надходжень. Крім того, Україна продовжує виконувати всі зобов'язання щодо погашення та обслуговування держборгу.



Також він зазначив, що консолідований держборг на сьогодні становить 80 мільярдів доларів, що є "абсолютно адекватною цифрою для ВВП України у порівнянні з іншими країнами.

"Ані Міністерство фінансів, ані Міністерство економіки, ані внутрішні експерти не вбачають сьогодні загрозу або ризик в дефіциті бюджету в сумі консолідованого суверенного боргу України", - резюмував Шмигаль.

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