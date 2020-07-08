Дефіцит держбюджету не є проблемою, у Кабміну є джерела його покриття, - Шмигаль
Питання покриття дефіциту державного бюджету поточного року, який становить близько 300 мільярдів гривень, або 7,5% валового внутрішнього продукту, не є суттєвою проблемою для Кабінету Міністрів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Бюджет затверджено з дефіцитом 7,5%. Це значно менший дефіцит, ніж у багатьох європейських країнах. Якщо брати країни Європи, то дефіцит бюджету в цьому році коливається на рівні 10-14%... Цей дефіцит узгоджений з МВФ під час переговорів про чергову програму stand-by, яка сьогодні вже відкрилася і працює. Цей дефіцит узгоджений з нашими партнерами. Ми розуміємо джерела його покриття і розуміємо, як будемо завершувати цей рік", - сказав глава уряду.
"Це економічний показник, який сьогодні не становить значної або взагалі не становить проблеми з точки зору його покриття і виконання бюджету цього року", - пояснив Шмигаль.
Прем’єр-міністр нагадав, що в травні та червні було виконано план за дохідною частиною державного бюджету, причому як по податках, так і з митних надходжень. Крім того, Україна продовжує виконувати всі зобов'язання щодо погашення та обслуговування держборгу.
Також він зазначив, що консолідований держборг на сьогодні становить 80 мільярдів доларів, що є "абсолютно адекватною цифрою для ВВП України у порівнянні з іншими країнами.
"Ані Міністерство фінансів, ані Міністерство економіки, ані внутрішні експерти не вбачають сьогодні загрозу або ризик в дефіциті бюджету в сумі консолідованого суверенного боргу України", - резюмував Шмигаль.
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Любителям Порошенко хочу напомнить о налоге с "спящих" ФОПов,который придумали при Порошенко,когда надо было платить в среднем 200 гривен каждый месяц,даже если нет дохода.
Так что власть Зе и Порошенко соревнуются между собой по созданию ублюдских и антинародных законов.
Де ж вас таких "фахових" понабирали? Хоча про що це я: країною керує йурист-писюаніст, економікою - недолуге створіння ахметовского розливу
из цитат великого экономиста-реформатора шмыгаля.
В Раде зарегистрировали законопроект о введении налога на земельный пай
Які молодці...
Рекордсмени...
Для всіх нормальних держав дефіцит бюджету це головний біль, а тут просто не проблема.
дегенераты
Зеленский: Так напечатайте их. Я видел а нацбанке станок, шо печатает деньги.
Шмыгаль: Владимир Александрович, к нам и без этого уже стучится в двери девальвация!
Зеленский, закуривая айкос: А кто это такая Дельвальвация? Рабочая баба? Пусть заходит....
Народная примета.
Вопрос: Зачем вообще Шмыгу слушать?