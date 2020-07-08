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МОЗ готує зміни в програму медгарантій. Вони стосуватимуться і віку пацієнтів, - Степанов

МОЗ готує зміни в програму медгарантій. Вони стосуватимуться і віку пацієнтів, - Степанов

МОЗ готує зміни до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зараз ми почали підготовку змін до програми медгарантій, які вважаємо необхідними для реформування медицини. Вони будуть стосуватися і віку пацієнтів. Це одне з неврегульованих питань у законі про медгарантії", - сказав він.

Крім того, міністр зазначив, що ведеться робота над поліпшенням гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я.

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"Останнім часом ми бачимо велике навантаження на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. За червень ми отримали близько 75 тис. звернень на гарячу лінію. Зараз ми її вдосконалюємо та розширюємо кількість людей, які будуть працювати в колл-центрі. Сподіваюся, що найближчим часом все зміниться", - сказав Степанов.

Автор: 

медицина (2127) МОЗ (5398) реформи (3208) гарантія (267) Степанов Максим (2196)


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т.е после 60 уже не гарантируете?
хватит этим пенсионерам и ограбленного ими пенсионного фонда)))
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08.07.2020 10:27 Відповісти
Попєрєднік вже хотів 65+ відправляти зразу на цвинтар. Це значно розгрузить медицину і пенсійний фонд.
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08.07.2020 10:30 Відповісти
Не забудьте Третьякову позвать - она будет отсеивать низкокачественных пациентов.
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08.07.2020 10:30 Відповісти
Это зелёная нечисть платит деньги из государственного бюджета врачам-паразитам за должности, а не за вылеченных пациентов.
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08.07.2020 10:43 Відповісти
не будет у нас в ближайшем будущем качественной медицины! во первых: нет хороших специалистов! сейчас главное бумажка, а не знание, второе: оставшиеся специалисты выезжают за границу! те которые остались, либо уже пенсионеры, либо те которые купили диплом! и последнее, пока не изменят в конституции "бесплатная медицина", это будет гарантировать анархию в здравоохранении и посткриптум: самое влиятельное реалити которое влияет на все сферы деятельности и жизни в стране - несоблюдение, отсутствие контроля за выполнение законов и так дурацких!!!
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08.07.2020 11:17 Відповісти
Качественная медицина не зависит от хороших специалистов. Если больницы не конкурируют за пациентов то хороший специалист не будет хорошо лечить, ему это не нужно.
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08.07.2020 11:36 Відповісти
Эх, не успела Ульяна .....
Теперь эти упыри из клиники БАРИС нам тут набюджетничают...
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08.07.2020 11:22 Відповісти
Еще тарифы на бесплатную медицину до конца не доработаны, а правительство уже нервничает - деньги куда-то бегают по Украине за пациентами.
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08.07.2020 12:04 Відповісти
Хто не працює, той не лікується! - комуністичний принцип. Утримувати паразитів, таких як пенсіонери, сироти, хворі та інваліди, - занадто накладно для державного бюджету: слугам ні́чого вкрасти.
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08.07.2020 15:37 Відповісти
 
 