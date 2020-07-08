МОЗ готує зміни в програму медгарантій. Вони стосуватимуться і віку пацієнтів, - Степанов

МОЗ готує зміни до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зараз ми почали підготовку змін до програми медгарантій, які вважаємо необхідними для реформування медицини. Вони будуть стосуватися і віку пацієнтів. Це одне з неврегульованих питань у законі про медгарантії", - сказав він.

Крім того, міністр зазначив, що ведеться робота над поліпшенням гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я.

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"Останнім часом ми бачимо велике навантаження на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. За червень ми отримали близько 75 тис. звернень на гарячу лінію. Зараз ми її вдосконалюємо та розширюємо кількість людей, які будуть працювати в колл-центрі. Сподіваюся, що найближчим часом все зміниться", - сказав Степанов.