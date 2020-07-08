В Киеве и 15 областях Украины за сутки не зарегистрировали новые случаи смерти от COVID-19, - СНБО

Количество вылечившихся от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 15 из 24 областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве и Львовской области (более 100), а также в Харьковской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Ривненской областях (50 и более). Больше всего выздоровевших - в Киевской и Волынской (более 100), а также Ривненской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Черниговской областях и Киеве (более 50), при этом в ряде из этих областей это максимальное количество выздоровевших за сутки с начала пандемии.

При этом в 15 из 24 областей, а также в Киеве не зарегистрированы новые случаи смерти от коронавируса.

Читайте также: 9 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 23 новых случая заболевания Covid-19, один случай смерти и 45 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 558 человек (на 23 меньше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтверждено 37 новых случаев заболевания Covid-19, один случай смерти и 157 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 724 человека (на 121 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 4 новых случая заболевания и 19 случаев выздоровления, сейчас болеет 97 человек (на 15 меньше за сутки);

- в Донецкой области 27 новых случаев заболевания и 30 - выздоровления, сейчас болеют 500 человека (на 3 меньше за сутки);

- в Житомирской области 15 новых случаев заболевания, 2 случая и 67 – выздоровления, сейчас болеет 391 человек (на 54 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 75 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 88 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 295 человек (на 17 меньше за сутки);

- в Запорожской области 1 новый случай заболевания и 10 - выздоровления, сейчас болеют 117 человек (на 9 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 53 новых случая заболевания, 1 - смерти и 19 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 488 человек (на 33 больше за сутки);

- в Киеве 114 новых случаев заболевания и 52 - выздоровления, сейчас болеют 3 760 человек (на 62 больше за сутки);

- в Киевской области 44 новых заболевших, 101 человек выздоровел, сейчас болеют 1 175 человек (на 57 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 1 случай заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеют 62 человека (на 3 меньше, чем днем ранее);

- в Луганской области 2 новых случая заболевания и 5 - выздоровления, сейчас болеет 18 человек (на 3 меньше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 117 новых случаев заболевания Covid-19, 6 случаев смерти и 3 случая выздоровления, сейчас болеют 5 418 человек (на 108 больше за сутки);

Читайте: Эксперты ВОЗ проверят, может ли коронавирус передаваться по воздуху

- в Николаевской области 2 новых случая заболевания и 12 - выздоровления, сейчас болеет 122 человека (на 10 меньше за сутки);

- в Одесской области 65 новых случаев заболевания и 31 случай выздоровления, сейчас болеет 1 096 человек (на 34 больше, чем днем ранее);

- в Полтавской области 1 новый случай заболевания и 1 случай выздоровления, сейчас болеют 35 человек, как и днем ранее;

- в Ривненской области 76 новых случаев заболевания и 77 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 954 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Сумской области 2 новых случая заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеют 54 человека (на 4 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 34 новых случаев заболевания и 26 – выздоровления, сейчас болеют 784 человек (на 8 больше за сутки);

- в Харьковской области 50 новых случаев заболевания, 5 – смерти и 24 человека выздоровели, сейчас болеют 1 106 человек (на 21 больше за сутки);

- в Херсонской области 5 новых случаев заболевания, случаев выздоровления и смерти не зафиксировано, сейчас болеют 14 человек;

- в Хмельницкой области 21 новый случай заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеют 240 человек (на 20 больше за сутки);

- в Черкасской области 17 человек заболели, 1 умер и 10 – выздоровели, сейчас болеют 139 человек (на 6 больше за сутки);

- в Черновицкой области 19 новых случаев заболевания, 2 ранее заболевших умерли, 87 человек выздоровели, сейчас болеет 2 473 человека (на 70 меньше за сутки);

- в Черниговской области 2 новых случая заболевания и 51 случай выздоровления, сейчас болеет 369 человек (на 49 меньше за сутки).

Также читайте: В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых случаев: 926 против 807