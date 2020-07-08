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Конституційний Суд у четвер розгляне справу про конституційність призначення Ситника директором НАБУ

Конституційний Суд у четвер розгляне справу про конституційність призначення Ситника директором НАБУ

Велика палата Конституційного Суду почне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції указу п'ятого президента країни Петра Порошенка про призначення директором Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це повідомляється на сайті КС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що засідання розпочнеться о 10:00 9 липня.

Автори подання заявляють, що Порошенко, призначаючи директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив встановлену ч. 4 ст. 5 Конституції України заборону на узурпацію державної влади.

Крім того, нардепи вважають, що видання указу про призначення директора НАБУ суперечить положенням ч. 2 статті 6, ч. 2 статті 8, ч. 2 статті 19, п.31 ч. 1 статті 106 Конституції України, які містять вичерпний перелік повноважень президента Україна і зобов'язують видавати акти на підставі Конституції України.

Як повідомлялося, конституційне подання було передано нардепами в КС 20 травня 2020 року. Справа слухатиметься у формі письмового провадження.

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Автор: 

КС (1427) Ситник Артем (863)


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Топ коментарі
+5
ЗЕбилы совсем берега попутали
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08.07.2020 10:46
+2
Беня уже и в КС добрался.
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08.07.2020 10:44
+1
Это новое 25-ое дело против Порошенко или входит в 24 старых?
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08.07.2020 10:50
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Беня уже и в КС добрался.
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08.07.2020 10:44 Відповісти
ЗЕбилы совсем берега попутали
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08.07.2020 10:46 Відповісти
Будит еще Один , - Исполняющий обязанностями .
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08.07.2020 10:50 Відповісти
Это новое 25-ое дело против Порошенко или входит в 24 старых?
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08.07.2020 10:50 Відповісти
Это завтра, а сегодня продовження розгляду справи щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
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08.07.2020 10:53 Відповісти
И за єтот идиотизм мы платим зарплату судьям, ГБР, бенедиктовой и депутатам...
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08.07.2020 11:00 Відповісти
Пора Коломойскому заменить Сытника на Розенблата. Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ / "Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА
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08.07.2020 11:24 Відповісти
зе-цирк развлекает овец, на их же бабло, а они все хавают.
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08.07.2020 12:54 Відповісти
А нельзя ли огласить список этих "юридически подкованых" депутатов? А впрочем, какая разница. Осенью 2010 года КС "лёг" под Януковича, летом 2019 года - под Зеленского, а теперь осталось "лечь"ещё и под депутатов.
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08.07.2020 13:45 Відповісти
 
 