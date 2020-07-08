Конституційний Суд у четвер розгляне справу про конституційність призначення Ситника директором НАБУ
Велика палата Конституційного Суду почне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції указу п'ятого президента країни Петра Порошенка про призначення директором Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
Про це повідомляється на сайті КС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що засідання розпочнеться о 10:00 9 липня.
Автори подання заявляють, що Порошенко, призначаючи директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив встановлену ч. 4 ст. 5 Конституції України заборону на узурпацію державної влади.
Крім того, нардепи вважають, що видання указу про призначення директора НАБУ суперечить положенням ч. 2 статті 6, ч. 2 статті 8, ч. 2 статті 19, п.31 ч. 1 статті 106 Конституції України, які містять вичерпний перелік повноважень президента Україна і зобов'язують видавати акти на підставі Конституції України.
Як повідомлялося, конституційне подання було передано нардепами в КС 20 травня 2020 року. Справа слухатиметься у формі письмового провадження.
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