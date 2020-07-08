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Новини Коронавірус і карантин
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Є попередня домовленість про закупівлю "Ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - Степанов

Є попередня домовленість про закупівлю

Міністерство охорони здоров'я веде переговори з компаніями з приводу закупівлі противірусного препарату "Ремдесивір" для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Препарат "Ремдесивір" був одразу ж включений до протоколу лікування українськими фахівцями. Я вважаю, що у нас хороший протокол, і ми це можемо побачити за ефективністю лікування - за показниками і відсотком летальності, який найнижчий у Європі", - зазначив міністр.

За словами Степанова, раніше цей препарат не був доступний для продажу.

"Наразі ми вже провели переговори з компаніями, які отримали ліцензію від цієї американської компанії, і розраховуємо на закупівлю цих ліків. Попередньо є домовленість про його закупівлю в кількості, розрахованій на лікування 8 тис. пацієнтів", - додав глава МОЗ.

Також читайте: ВООЗ зупинила випробування трьох препаратів від COVID-19, зокрема гідроксихлорохіну

Автор: 

карантин (18172) ліки (1326) МОЗ (5398) лікування (607) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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снова сами не способны сделать..
а где же наши самые умные академики, доктора и прочие заслуженные?
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08.07.2020 10:50 Відповісти
Только поздно, ВОЗ уже считает его бесполезным. Долго мы расчехлялись
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08.07.2020 10:51 Відповісти
Дык бизнес у него такой - скупать разный непотриб.
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08.07.2020 11:05 Відповісти
Лишь бы денег вбухать Никто ещё не знает его эффективность и побочные эффекты С таким же успехом и процентом выздоровевших можно и флюколдом ковид лечить
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08.07.2020 11:11 Відповісти
Найдешевший препарат від ковіду-19 і інших інфекцій - це свіже повітря. Відчини вікно на свіже повітря - і з'єконом $1000-$2000 на лікування від ковіду-19! Відкрий собі, сусіду, і взагалі всім сусідам!

І якщо в 30 градусів тепла вони кажуть що їм, бовдурам, холодно - хай їдуть наросію!
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08.07.2020 11:19 Відповісти
еще одна добавка к ранее закупленному и на,,,уй никому ничего не помогшему"плаквелину" ,,,
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08.07.2020 11:28 Відповісти
В первую очередь испытать этот препарат на Степанове ,его семье и его министерстве,а потом уже проводить опыты над народом.,да ещё за бешенные деньги.
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08.07.2020 11:58 Відповісти
Степашка.... Ты придурок определись сначала....
То ты гидроксихлорохин закупаешь для лечения..... Теперь Ремдесивир......
А пока ты придурок проведешь тендера и закупки - уже вакцину создадут!!!!
А судя по темпам дерибана фонда борьбы с ковид - денег на вакцину уже не хватит!!!!!
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08.07.2020 12:54 Відповісти
 
 