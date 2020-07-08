Є попередня домовленість про закупівлю "Ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я веде переговори з компаніями з приводу закупівлі противірусного препарату "Ремдесивір" для лікування пацієнтів з COVID-19.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Препарат "Ремдесивір" був одразу ж включений до протоколу лікування українськими фахівцями. Я вважаю, що у нас хороший протокол, і ми це можемо побачити за ефективністю лікування - за показниками і відсотком летальності, який найнижчий у Європі", - зазначив міністр.
За словами Степанова, раніше цей препарат не був доступний для продажу.
"Наразі ми вже провели переговори з компаніями, які отримали ліцензію від цієї американської компанії, і розраховуємо на закупівлю цих ліків. Попередньо є домовленість про його закупівлю в кількості, розрахованій на лікування 8 тис. пацієнтів", - додав глава МОЗ.
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а где же наши самые умные академики, доктора и прочие заслуженные?
І якщо в 30 градусів тепла вони кажуть що їм, бовдурам, холодно - хай їдуть наросію!
То ты гидроксихлорохин закупаешь для лечения..... Теперь Ремдесивир......
А пока ты придурок проведешь тендера и закупки - уже вакцину создадут!!!!
А судя по темпам дерибана фонда борьбы с ковид - денег на вакцину уже не хватит!!!!!