За добу в ЗСУ зафіксовано три нові випадки COVID-19, хворіє 161 особа, - Командування Медсил
У Збройних силах України за минулу добу виявлено 3 нові випадки гострої респіраторної хвороби COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"Працівники ЗС України перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я (Мукачівська ЦРЛ, Косівська ЦРЛ, Центральний госпіталь МВС). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - зазначається в повідомленні в соцмережі
Загалом у ЗСУ хворіє 161 особа. Одужали за час пандемії 393 людини, летальних випадків - 5.
На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 624 людини.
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