УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12541 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
524 0

За добу в ЗСУ зафіксовано три нові випадки COVID-19, хворіє 161 особа, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ зафіксовано три нові випадки COVID-19, хворіє 161 особа, - Командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу виявлено 3 нові випадки гострої респіраторної хвороби COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Працівники ЗС України перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я (Мукачівська ЦРЛ, Косівська ЦРЛ, Центральний госпіталь МВС). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - зазначається в повідомленні в соцмережі

Загалом у ЗСУ хворіє 161 особа. Одужали за час пандемії 393 людини, летальних випадків - 5.

На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 624 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вперше кількість осіб, які видужали від COVID-19 за добу, перевищила кількість нових випадків: 926 проти 807

За добу в ЗСУ зафіксовано три нові випадки COVID-19, хворіє 161 особа, - Командування Медсил 01

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7592) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 