Компанія "Яблуневий дар" спростовує інформацію про наявність заборгованості перед "Дельта Банком"

Компанія "Яблуневий дар" відсутня в списку боржників ФГВФО, що є прямим підтвердженням відсутності будь-яких претензій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в пресрелізі повідомляє компанія.

"Наголошуємо, що ні компанія "Яблуневий Дар", ні компанія T.B. Fruit не має жодних боргів перед "Дельта Банком". Це підтверджується самим "Дельта Банком", який постійно надає доступ до списку боржників банку", - йдеться в повідомленні.

Список боржників розміщено на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і в ньому компанія "Яблуневий Дар" як боржник банку відсутня.

У компанії зазначають, що відсутність компанії в списку боржників на офіційному сайті ФГВФО є прямим підтвердженням відсутності будь-яких претензій "Дельта Банку" до ТОВ "Яблуневий Дар".

Нагадаємо, раніше спілка вкладників АТ "Дельта Банк" звернулася з відкритим листом до бізнесмена Тараса Барщовського, засновника і власника групи компаній "Яблуневий дар" і "T.B. Fruit", у якому закликала повернути заборгованість перед банком.

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