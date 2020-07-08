У поліції є 3 основні версії причин масштабної пожежі на Луганщині, - Клименко
Серед основних причин займання лісу на Луганщині - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.
Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки.
Наразі розглядаються три основні версії причини загорання: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів. Однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз. Основне завдання наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони", - повідомив Клименко.
Пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.
Унаслідок пожеж загинуло 6 осіб.
На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.
Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.с
Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння пожеж на Луганщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
уже мать их пожары пошли - и до сих пор лесополосы не вспахали.
(а вот само...могло возникнуть по нескольким причинам - и засуха и молния и т.д), так же как и помогли - намеренно ( преднамеренно ) или случайно (спаливая например мусор или жаря шашлычок)
3 000 пенсии для многих пенсионеров это нормально (некоторые и того не получают)
и шашлычок был указан как пример безответственности и халатности из-за чего может возникнуть пожар в лесу ...типа по неосторожности...
- халатность лесников, если они там вообще есть...
- пистоватизм местных жителей. от леса к домам огонь как перекинулся? по грядке морковки, лука, по кустам смородины? или по годами не убраным сухим бурьянам?
в сухой траве недостатка там нет - в июле трава уже как сухая солома, загорается просто от солнечных зайчиков от битого стекла, даже от воды.
ничерта вы не знаете про те края.
говорил как-то с мамой, а у нее тоже лес в окно видать, живет на окраине.
- вот что такого должно в лесу произойти, что бы огонь на твой дом перекинулся? деревянный кстати.
- разве что ядерный взрыв...
птому как через ухоженные огороды и скошенные сенокосы огонь не передается. разве шо бензин...
2. Підпал ворога росії, чи їх сепарні.