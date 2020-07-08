УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12541 відвідувач онлайн
Новини
3 656 18

У поліції є 3 основні версії причин масштабної пожежі на Луганщині, - Клименко

У поліції є 3 основні версії причин масштабної пожежі на Луганщині, - Клименко

Серед основних причин займання лісу на Луганщині - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки.

Наразі розглядаються три основні версії причини загорання: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів. Однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз. Основне завдання наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони", - повідомив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння пожеж на Луганщині, поставлено ​​мету - до кінця дня локалізувати всі осередки, - Аваков

Пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 6 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів

Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння пожеж на Луганщині.

Автор: 

пожежа (4342) Клименко Ігор (488) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Должна быть толко одна версия - умышленный поджег. Погода по всей Украине одинаковая, на юге еще жарче, но такого пожара нет.
показати весь коментар
08.07.2020 11:36
+2
кацапи в пустелю Донбас перетворюють-лише одна версия.
показати весь коментар
08.07.2020 11:39
+2
позавчора при обстрілі з важких 120 мінометів в районі Новотошківського теж загорівся ліс, тому найбільш вірогідна версія - умисний підпал. Це - лугандони, різновид ********
показати весь коментар
08.07.2020 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Должна быть толко одна версия - умышленный поджег. Погода по всей Украине одинаковая, на юге еще жарче, но такого пожара нет.
показати весь коментар
08.07.2020 11:36 Відповісти
на юге Украина вчера была зафиксирована температура 47 градусов. Средняя температура там последнюю неделю - 40-45. При такой температуре трава как порох, загорается от солнечных зайчиков от росы, от стеклышек (чаще всего), от смолы. Спасение - ПРОФИЛАКТИКА, для чего должны пропахивать периметр вокруг лесополос. А в этом году пахать забили.
уже мать их пожары пошли - и до сих пор лесополосы не вспахали.
показати весь коментар
08.07.2020 12:04 Відповісти
Это будет зависеть от того, выявят ли несколько одновременных очагов возгорания. или нет..., если да.. то не просто поджог, а диверсия. Если наложить это на попытку диверсии там же на хим предприятии, то вырисовывается некая картина.. Есть чем заняться СБУ.
показати весь коментар
08.07.2020 11:36 Відповісти
кацапи в пустелю Донбас перетворюють-лише одна версия.
показати весь коментар
08.07.2020 11:39 Відповісти
глупости, там пожары каждое лето. А сейчас тем более - жара за 40.
показати весь коментар
08.07.2020 12:05 Відповісти
то есть, вариант с непотушенным айкосом и сухой корабельной сосной даже не рассматривался?
показати весь коментар
08.07.2020 11:40 Відповісти
позавчора при обстрілі з важких 120 мінометів в районі Новотошківського теж загорівся ліс, тому найбільш вірогідна версія - умисний підпал. Це - лугандони, різновид ********
показати весь коментар
08.07.2020 11:43 Відповісти
вони і раніше (ще з 2014) запускали пожежу в наш бік...
показати весь коментар
08.07.2020 11:45 Відповісти
вони це роблять постійно. В цьому році трасерами підпалювали траву біля Водяного та Павлополя, на Світлодарці і в інших місцях. ******* звичайні, їх треба просто знищувати, як паразитів
показати весь коментар
09.07.2020 09:48 Відповісти
даже две - само и помогли...
(а вот само...могло возникнуть по нескольким причинам - и засуха и молния и т.д), так же как и помогли - намеренно ( преднамеренно ) или случайно (спаливая например мусор или жаря шашлычок)
показати весь коментар
08.07.2020 11:44 Відповісти
какой еще шашлычок. в тех краях работы нет, мужики свалили на заработки - одни старики живут на 3 тысячи, какой еще шашлычок?
показати весь коментар
08.07.2020 12:05 Відповісти
не жалобьте...
3 000 пенсии для многих пенсионеров это нормально (некоторые и того не получают)
и шашлычок был указан как пример безответственности и халатности из-за чего может возникнуть пожар в лесу ...типа по неосторожности...
показати весь коментар
08.07.2020 12:47 Відповісти
На мою думку диверсія чистої води!!! Ворогів там наших хоч греблю гати. Не вбити так спалити.(((
показати весь коментар
08.07.2020 11:55 Відповісти
луганстчина это там где я думаю?
показати весь коментар
08.07.2020 11:59 Відповісти
у меня еще две версии:
- халатность лесников, если они там вообще есть...
- пистоватизм местных жителей. от леса к домам огонь как перекинулся? по грядке морковки, лука, по кустам смородины? или по годами не убраным сухим бурьянам?
показати весь коментар
08.07.2020 12:05 Відповісти
у местных там такой "пистоватизм", что если где-то дымок начинается виднеться - все село бежит тушить, потому что знают - загорится один - сгорит все село.
в сухой траве недостатка там нет - в июле трава уже как сухая солома, загорается просто от солнечных зайчиков от битого стекла, даже от воды.
ничерта вы не знаете про те края.
показати весь коментар
08.07.2020 12:07 Відповісти
я сам с полесья. в лесу там что-нибудь горит постоянно.
говорил как-то с мамой, а у нее тоже лес в окно видать, живет на окраине.
- вот что такого должно в лесу произойти, что бы огонь на твой дом перекинулся? деревянный кстати.
- разве что ядерный взрыв...
птому как через ухоженные огороды и скошенные сенокосы огонь не передается. разве шо бензин...
показати весь коментар
08.07.2020 12:16 Відповісти
Має бути тільки дві версії: 1.Некомпетентна влада, що може привести до знищення всіх лісних запасів в Україні;
2. Підпал ворога росії, чи їх сепарні.
показати весь коментар
08.07.2020 12:07 Відповісти
 
 