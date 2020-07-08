У поліції є 3 основні версії причин масштабної пожежі на Луганщині, - Клименко

Серед основних причин займання лісу на Луганщині - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки.

Наразі розглядаються три основні версії причини загорання: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів. Однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз. Основне завдання наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони", - повідомив Клименко.

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Пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 6 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.с

Зеленський ухвалив рішення про використання авіації для гасіння пожеж на Луганщині.