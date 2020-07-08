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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран відмовився від переговорів про компенсації сім'ям загиблих у катастрофі збитого під Тегераном літака МАУ, - Єнін

Іран відмовився від переговорів про компенсації сім'ям загиблих у катастрофі збитого під Тегераном літака МАУ, - Єнін

Іранська сторона не йде на переговори з Україною про виплату компенсацій.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

За словами Євгена Єніна, Іран сьогодні не йде на переговори з Україною для вирішення питань компенсації. Хоча Тегеран раніше заявляв, що готовий виплатити компенсацію сім'ям загиблих. У ЗМІ звучала інформація, що Тегеран готовий почати комунікацію, МЗС України відразу відправив ноту з пропозицією розпочати ці переговори, а у відповідь приходила відмова.

"Буквально сьогодні (розмова відбулася 7 липня. - Ред.) ми отримали комунікацію з Тегерана про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів", - заявив Єнін.

Саме тому, за його словами, поки що рано говорити про якісь суми компенсації.

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"Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи", - каже він.

За словами заступника міністра, сьогодні все залежить від політичної волі іранської сторони.

"Ми над нею (над політичною волею. - Ред.) працюємо і щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж таки під впливом низки чинників зголоситься якомога швидше розпочати переговорний процес", - резюмував Єнін.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.

Автор: 

Іран (2047) компенсації (700) літак (2920) МАУ (823) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+9
Зелена дипломатія рулить!
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08.07.2020 11:56
+9
Доигрался Иран! Щас 95й квартал как выступит на междуножной сцене! Мало не покажется!
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08.07.2020 12:10
+8
Ага, только сама с самого начала выставляет себя брехуном и клоуном.
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08.07.2020 11:57
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Иран, как уважающая себя страна, не ведет переговоров с клоунами и брехунами....
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08.07.2020 11:56 Відповісти
Ага, только сама с самого начала выставляет себя брехуном и клоуном.
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08.07.2020 11:57 Відповісти
І що? Україна введе санкції? Чи українська влада буде апелювати до «партнерів», котрим насрала кожному в тарілку.
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08.07.2020 12:00 Відповісти
Доигрался Иран! Щас 95й квартал как выступит на междуножной сцене! Мало не покажется!
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08.07.2020 12:10 Відповісти
Зеленський має прийняти рішення і розпочати міжнародне судове переслідування Ірану за збитий лайнер. Якщо після всього що Україна робить для Ірану, вони не хочуть нормально сплатити компенсації та вибачитись, тоді Іран втратить Україну як партнера і всі проекти з Іраном будуть заморожені назавжди! Тим більше що США підтримають це рішення України!
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08.07.2020 12:58 Відповісти
Ты бы почитал для начала, что из себя Иран представляет. Это настоящий Мордор, ничем не лучше государств-террористов типа Палестины и РФ. "Уважающая себя страна" блин..
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08.07.2020 12:19 Відповісти
Зелена дипломатія рулить!
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08.07.2020 11:56 Відповісти
Зеленський просто дуже зайнятий.
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08.07.2020 12:03 Відповісти
вони весь час зедрисні тільки факи тицькають, а про підсрачники забувають
дайте ж вже їм підсрачників, перси!
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08.07.2020 11:57 Відповісти
Переводя с дипломатического на человеческий - посылают клоунов нах...
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08.07.2020 11:59 Відповісти
Если бы только клоунов ато всех нас....
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08.07.2020 13:55 Відповісти
Народ не заслуживает большего уважения чем его рулевые
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09.07.2020 01:04 Відповісти
Говорили-балакали, сіли і заплакали.
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08.07.2020 12:04 Відповісти
И это уровень !! Найвелычнишого ..дера
свиту😁😁😁(зе)
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08.07.2020 12:10 Відповісти
Войну объявить да и все.
Понятно что к нам не долетят ракеты Ирана, но если долетят, то мы Воронеж не прикрываем своим ППО. Ой, украли, то есть изъяли клитрстроны....
Ну тогда войну не объявим, просто попросим шоб в следующий раз не сбивали самолет, а сперва проконсультировались у производителя ракетных систем(Рашки), - стрелять ли, или намаз делать ли.

Офонарели твари. сперва типо арестовали всех, потом - не арестовали, потом - торговались, теперь во Францию "ящики" отправляют, и вот - тупо наших дурачков послали на Путина.
Это зашквар. Это..... ну не знаю кого и когда еще так опускали в истории. Насмехаются тупо твари(я не за Аллаза и Байраха, просто если накосячил, то надо отвечать, а не чалмой трясти)
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08.07.2020 12:11 Відповісти
Бабуины торгуются, в надежде что старушка Европа станет на их сторону, типа чел ошибка, а не вина руководства армии, я считаю приказ отдал высокопоставленный генерал, поэтому бздят бабуины...
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08.07.2020 12:16 Відповісти
что и следовало ожидать. В международный суд нужно подавать. Пусть нефтью расплачиваются, у них дофига, и девать некуда. А мы в хранилища закачаем. И пусть поставляют нам нефть бесплатно, пока не выплатят.
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08.07.2020 12:16 Відповісти
в Украине есть совсем не бедная иранская диаспора (в Харькове точно есть.. знаю)..
просто конфисковать в бюджет весь их бизнес, и из бюджета выплатить семьям потерпевших достойное вознаграждение за счет средств иранской диаспоры.. а чуркобесы из Ирана идут нахер!
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08.07.2020 12:19 Відповісти
Зеля пожар тушит - ему некогда такими мелочами заниматься
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08.07.2020 12:19 Відповісти
Шо скажет гениальнейший клоун и паяц, сбежавший от супруги тушить пожар? Будет интересно послушать величайшего лидера современности.
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08.07.2020 12:19 Відповісти
Щоб примусити Іран до компенсацій, потрібні зусилля дипломатів і юристів з залученням міжнародних організацій, потрібно організовувати санкції, шукати партнерів, так щоб заплатити для Ірану було самою дешевою опцію.

Але на жаль це явно не рівень того недорозуміння, що зараз є владою.
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08.07.2020 12:20 Відповісти
Тогда Украина должна объявить это терактом со стороны Ирана со всеми вытекающими последствиями , и выносить это в ООН, международный суд и т.д.
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08.07.2020 12:21 Відповісти
Вобщето компенсации выплачивает страховая компания
А уже потом страховщик предъявляет требования к ответчику
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08.07.2020 12:22 Відповісти
Короче, вопрос в сумме.
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08.07.2020 13:23 Відповісти
А кто будет платить клоунам??? Лохи! А Иран - серьезная страна.
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08.07.2020 14:01 Відповісти
сийчас разгневанный бубочка как постучит по пианине!
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08.07.2020 14:52 Відповісти
молодцы наш МИД, всё верно делают.
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08.07.2020 14:53 Відповісти
Иран понимает только язык санкций
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08.07.2020 20:08 Відповісти
Больше санкций чем на него уже наложили не бывает
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09.07.2020 01:07 Відповісти
бывает, на нем сейчас не много санкций, раньше было больше
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09.07.2020 01:31 Відповісти
 
 