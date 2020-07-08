Іран відмовився від переговорів про компенсації сім'ям загиблих у катастрофі збитого під Тегераном літака МАУ, - Єнін

Іранська сторона не йде на переговори з Україною про виплату компенсацій.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

За словами Євгена Єніна, Іран сьогодні не йде на переговори з Україною для вирішення питань компенсації. Хоча Тегеран раніше заявляв, що готовий виплатити компенсацію сім'ям загиблих. У ЗМІ звучала інформація, що Тегеран готовий почати комунікацію, МЗС України відразу відправив ноту з пропозицією розпочати ці переговори, а у відповідь приходила відмова.

"Буквально сьогодні (розмова відбулася 7 липня. - Ред.) ми отримали комунікацію з Тегерана про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів", - заявив Єнін.

Саме тому, за його словами, поки що рано говорити про якісь суми компенсації.

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"Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи", - каже він.

За словами заступника міністра, сьогодні все залежить від політичної волі іранської сторони.

"Ми над нею (над політичною волею. - Ред.) працюємо і щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж таки під впливом низки чинників зголоситься якомога швидше розпочати переговорний процес", - резюмував Єнін.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.