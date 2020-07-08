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Влада хоче запроторити опозицію за ґрати, щоб обмежити її участь у місцевих виборах, - Порошенко

Влада хоче запроторити опозицію за ґрати, щоб обмежити її участь у місцевих виборах, - Порошенко

Нинішня влада організувала "зелену хвилю" для російської п'ятої колони і вночі ухвалює злочинні рішення, щоб обмежити участь української опозиції в місцевих виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко під стінами Печерського райсуду.

"Дякую, що втретє десяток тисяч людей приходить під Печерський суд, щоб сказати рішуче "ні" політичним репресіям. Щоб сказати рішуче "ні" зеленій владі – недосвідчених, мстивих, дрібних і нікчемних людей – яка організувала світлофорну "зелену хвилю" російській п’ятій колоні всередині України. Влада, яка бореться не з Росією, не з окупантом, а з українськими волонтерами, добровольцями – із Софією Фединою, Марусею Звіробій, порушує кримінальну справу проти Володимира В’ятровича, бореться з нашим генералами – "кіборгами" на кшталт Марченка", – наголосив Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що влада присвячує весь свій час, щоб запроторити українську опозицію за ґрати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Досить терору": під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка. ФОТОрепортаж

"Ми хочемо нагадати: в 2013-му році один такий був. Ми всі дуже добре пам’ятаємо, чим він закінчив. Ворота на Ростов і квиток до Ростова напоготові", – попередив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко повідомив, що напередодні вночі Печерський суд ухвалив рішення продовжити термін розслідування ще на три місяці.

"Сьогодні вночі, бо всі паскудні і дрібні справи вони роблять вночі, Печерський суд ухвалив рішення продовжити ще на три місяці за межами року, коли закон зобов’язує закінчити справу, розслідування справи про призначення мною заступника керівника розвідки. Вночі такі речі робити – це злочин, під тиском такі речі робити – це злочин, і тиснути – це злочин. Для чого вони це зробили? Щоб витратити ще 15 мільйонів грошей для цих злочинців з ДБР з коштів платників податків. Зробити для того, щоб обмежити лідера опозиції Порошенка проводити виборчу кампанію, бо наступного тижня будуть оголошені вибори, які мають відбутися в кінці жовтня", – повідомив Петро Порошенко.

Також дивіться: Печерський райсуд обирає запобіжний захід Порошенку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Вони хотіли б, щоб Порошенко не мав можливості їздити по Україні. Дуже вони хотіли би, щоб Порошенко не мав можливості їздити і захищати український інтерес по світу. Ми не збираємося виконувати злочинні накази злочинної влади. Бо ми є єдина українська опозиція. Хочу запевнити вас, хто-хто, а Порошенко точно не здасться без бою", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Справа, в якій Порошенку хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тодішній президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень. Адвокат Ілля Новіков припускає, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення в порушенні закону.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Порошенко Петро (15181) суд (11701) ДБР (3511)


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Топ коментарі
+24
Власть хочет упечь оппозицию за решетку, чтобы ограничить ее участие в местных выборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 934
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08.07.2020 12:17
+24
Зєбіли програють по всім фронтам. Свідчення цьому їх рейтинг.
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08.07.2020 12:17
+24
Власть хочет упечь оппозицию за решетку, чтобы ограничить ее участие в местных выборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5069
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08.07.2020 12:17
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почему порох ни слова не говорит об коррупции и ворах в роки его правлиння ?
зеленые тож на эту тему молчат
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08.07.2020 13:40 Відповісти
Если ты знаешь факты коорупции Пороха то беги к Венедиктовой она тебе орден точно даст! Может ещё и просто даст!
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08.07.2020 13:51 Відповісти
ты по ходу не у нас живешь
почитай внимательно мой комент , я не пишу че порох взяточник , а пишу что эту тему он замалчивает ( чеж при нем никого из коррупционеров не посадили )
а за воров даже такой прохобот как ты молчит - да воры у нас неприкасаемы
зеленые успешно продолжают петины начинания
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08.07.2020 15:30 Відповісти
Очередное Петино шоу. Вместо пустопорожней трескотни, подал бы в суд за политическое преследование. Заодно проверил бы на собственной шкуре судебную реформу, которой так гордился.)
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08.07.2020 13:42 Відповісти
Мля меня тупость зебилья поражает. Что-бы подать в суд надо конкретно подать на что нибудь! Поэтому Порох и хочет получить свой приговор!
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08.07.2020 13:49 Відповісти
Согласна, что Порошенко устраивает шоу, попутно дискредитируя зелёную власть.
Но ведь эти зелёные дураки настолько бестолковы, что сами создают условия для шоу Порошенко.
Оставили бы его в покое, вообще забыли про него и у него не было бы поводов устраивать эти шоу.
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08.07.2020 13:52 Відповісти
Да как тут забудешь про Пороха если он по рейтингу на втором а может даже на 1 месте! Ты думаешь что Овощь Жукльку за газовый контракт посадил? Нет. Что-бы убрать конкурента!
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08.07.2020 13:55 Відповісти
Но своими гениальными действиями эти зелёные дураки только увеличивают популярность и рейтинг Порошенко.
Про Юлю согласна.
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08.07.2020 14:09 Відповісти
Ну, Порошенко, как раз из тех людей, которые всегда найдут повод.)
Хотя, отчасти согласна, ещё Бендукидзе говорил:"Если вы начнете заниматься поиском виноватых в прошлом (если речь не идет о совершенно чудовищных фактах), вы не найдете их в настоящем. Это больно, это несправедливо, но это факт... Нужно просто назначить дату, с которой начинается новый отсчет."
Поэтому надо не открывать десятки уголовных дел со скорость взбесившегося принтера, которые потом рассыплются в суде, а заняться, например коррупционной составляющей его деятельности. Предполагаю, что работы там непочатый край.
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08.07.2020 14:42 Відповісти
Так год же эти зелёные дебилы усердно искали хоть что-то на Порошенко. Никакой коррупции не нашли, вот и приходится высасывать из пальца абсолютный трэш.
Вывод - то ли и не было никакой коррупции, то ли эти новые лица настолько бездарны и непрофессиональны, что не способны ничего найти.
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08.07.2020 15:51 Відповісти
Если учесть,что ПАП за все время независимости Украины занимал достаточно высокие государственные должности и при этом строил собственный бизнес, то трудно поверить в то, что он не использовал собственное влияние и власть для личного обогащения. Особенно в такой коррумпированной стране, как наша. Да и реноме у него такое, что если не доказано обратное, то по умолчанию считается, что он коррупционер.)) Остановка за малым, доказать это.) А с этим уже напряг, во-первых, нужно время, потому что это долгая и кропотливая работа. А во-вторых, необходим и профессионализм, и опыт работы, и много еще чего. И выдвигать ему обвинения, только при 100% доказательствах, все остальное выглядит, как буффонада.
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08.07.2020 16:45 Відповісти
"... то ли эти новые лица настолько бездарны и непрофессиональны..." - да умом не блещут.)) К сожалению.
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08.07.2020 16:58 Відповісти
А Порошенко устраивает шоу потому что народ у нас шоу любит! Почему не пойти на встречу избирателям?
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08.07.2020 13:56 Відповісти
зеля хоче продати петі його же справу,
але петю давить жаба і він строїть з себе політіческого
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08.07.2020 14:46 Відповісти
да кому ты нужен со своими 14%.
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08.07.2020 15:01 Відповісти
14% то так собі..,
а 2га сходинка у списку форбс чогось варта..
за 2-3 лярда можна і попрацювати
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08.07.2020 15:08 Відповісти
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