Влада хоче запроторити опозицію за ґрати, щоб обмежити її участь у місцевих виборах, - Порошенко
Нинішня влада організувала "зелену хвилю" для російської п'ятої колони і вночі ухвалює злочинні рішення, щоб обмежити участь української опозиції в місцевих виборах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко під стінами Печерського райсуду.
"Дякую, що втретє десяток тисяч людей приходить під Печерський суд, щоб сказати рішуче "ні" політичним репресіям. Щоб сказати рішуче "ні" зеленій владі – недосвідчених, мстивих, дрібних і нікчемних людей – яка організувала світлофорну "зелену хвилю" російській п’ятій колоні всередині України. Влада, яка бореться не з Росією, не з окупантом, а з українськими волонтерами, добровольцями – із Софією Фединою, Марусею Звіробій, порушує кримінальну справу проти Володимира В’ятровича, бореться з нашим генералами – "кіборгами" на кшталт Марченка", – наголосив Порошенко.
П'ятий президент зазначив, що влада присвячує весь свій час, щоб запроторити українську опозицію за ґрати.
"Ми хочемо нагадати: в 2013-му році один такий був. Ми всі дуже добре пам’ятаємо, чим він закінчив. Ворота на Ростов і квиток до Ростова напоготові", – попередив лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко повідомив, що напередодні вночі Печерський суд ухвалив рішення продовжити термін розслідування ще на три місяці.
"Сьогодні вночі, бо всі паскудні і дрібні справи вони роблять вночі, Печерський суд ухвалив рішення продовжити ще на три місяці за межами року, коли закон зобов’язує закінчити справу, розслідування справи про призначення мною заступника керівника розвідки. Вночі такі речі робити – це злочин, під тиском такі речі робити – це злочин, і тиснути – це злочин. Для чого вони це зробили? Щоб витратити ще 15 мільйонів грошей для цих злочинців з ДБР з коштів платників податків. Зробити для того, щоб обмежити лідера опозиції Порошенка проводити виборчу кампанію, бо наступного тижня будуть оголошені вибори, які мають відбутися в кінці жовтня", – повідомив Петро Порошенко.
"Вони хотіли б, щоб Порошенко не мав можливості їздити по Україні. Дуже вони хотіли би, щоб Порошенко не мав можливості їздити і захищати український інтерес по світу. Ми не збираємося виконувати злочинні накази злочинної влади. Бо ми є єдина українська опозиція. Хочу запевнити вас, хто-хто, а Порошенко точно не здасться без бою", – наголосив Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку.
Справа, в якій Порошенку хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тодішній президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень. Адвокат Ілля Новіков припускає, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення в порушенні закону.
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зеленые тож на эту тему молчат
почитай внимательно мой комент , я не пишу че порох взяточник , а пишу что эту тему он замалчивает ( чеж при нем никого из коррупционеров не посадили )
а за воров даже такой прохобот как ты молчит - да воры у нас неприкасаемы
зеленые успешно продолжают петины начинания
Но ведь эти зелёные дураки настолько бестолковы, что сами создают условия для шоу Порошенко.
Оставили бы его в покое, вообще забыли про него и у него не было бы поводов устраивать эти шоу.
Про Юлю согласна.
Хотя, отчасти согласна, ещё Бендукидзе говорил:"Если вы начнете заниматься поиском виноватых в прошлом (если речь не идет о совершенно чудовищных фактах), вы не найдете их в настоящем. Это больно, это несправедливо, но это факт... Нужно просто назначить дату, с которой начинается новый отсчет."
Поэтому надо не открывать десятки уголовных дел со скорость взбесившегося принтера, которые потом рассыплются в суде, а заняться, например коррупционной составляющей его деятельности. Предполагаю, что работы там непочатый край.
Вывод - то ли и не было никакой коррупции, то ли эти новые лица настолько бездарны и непрофессиональны, что не способны ничего найти.
але петю давить жаба і він строїть з себе політіческого
а 2га сходинка у списку форбс чогось варта..
за 2-3 лярда можна і попрацювати