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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 114 нових випадків COVID-19, серед захворілих п'ять медиків, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 114 нових випадків COVID-19, серед захворілих п'ять медиків, - Кличко

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася ще на 114 осіб. П'ятеро з них - медики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Якщо за останні декілька днів кількість хворих на коронавірус у столиці зменшувалася, то за минулу добу - знову сплеск. Коронавірус підтвердили ще в 114-ти людей. Серед них – 5 медиків. На сьогодні в Києві вже 5779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли, 46 жінок віком від 22 до 84 рокiв. І три дівчинки – від 4 до 13 років. Та 61 чоловік віком від 18 до 75 рокiв. І четверо хлопчиків - від двох місяців до 13 років. До медзакладів столиці госпіталізували 21 пацієнта.

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Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 52 людини. Всього коронавірус подолали 1900 мешканців Києва.

За добу в Києві зафіксували 114 нових випадків COVID-19, серед захворілих пять медиків, - Кличко 01"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 20. У Дніпровському – 19. Та в Деснянському районі – 16 випадків", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджено 50 414 випадків COVID-19. За добу - 807 нових випадків. 23 людини померли від хвороби.

За добу в Києві зафіксували 114 нових випадків COVID-19, серед захворілих пять медиків, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19541) Кличко Віталій (3519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Я бы реально хотел посм. как Боксу подают с.водки, и он чет подчеркнув, швыряет эти листки своей секретарше, а потом она быстро печатает то что мы читаем - типо возмущены и советуют всем надеть на штаны противогаз, а своей собачке вдуть намордник.
Это смешно У НАС, МЭР!!11 ЗАБОТИТСЯ (!!!) о городе(гОроде, а не об огороде)
Но уважаю - мову выучил, всего же за 45 лет то - это рекорд! Супер, Мужыг чо
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08.07.2020 12:26 Відповісти
tZE inform - Специалистами медицинской группы, на территории всех областей Украины и г. Киева, проведены выборочные обследования клинических характеристик заболевших при первичном госпитализации по результатам положительного лабораторного теста на COVID-19. Всего проанализировано 893 случая. Повышенная (больше 37 градусов) температура, как основной симптом отмечался 49 человек 5,48% Полисимптомы без явного приоритета - 35 3.91% !!!

Вывод: Существует огромная , скрытая масса инфицированных COVID-19, которые не идентифицированы и не изолированы от окружающих. Без проведения полномасштабного тестирования населения Украины циклы реинфицирования будут повторяться постоянно. В первую очередь массовое тестирование следует провести с системе здравоохранения и ВСУ.
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08.07.2020 12:36 Відповісти
Сообщения Клычко странным образом коррелируют с заявлениями Степанова и Ляшко. Все-таки методичка одна.
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08.07.2020 13:46 Відповісти
Как говорил некто-"консенсус"&цугцванг,сколько надо, столько и будет и тестов,и летальных с сопутствующими,и без них...статистика дело точное,пипл хватает...
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08.07.2020 19:24 Відповісти
 
 