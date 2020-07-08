За добу в Києві зафіксували 114 нових випадків COVID-19, серед захворілих п'ять медиків, - Кличко
Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася ще на 114 осіб. П'ятеро з них - медики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Якщо за останні декілька днів кількість хворих на коронавірус у столиці зменшувалася, то за минулу добу - знову сплеск. Коронавірус підтвердили ще в 114-ти людей. Серед них – 5 медиків. На сьогодні в Києві вже 5779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.
Серед тих, хто захворіли, 46 жінок віком від 22 до 84 рокiв. І три дівчинки – від 4 до 13 років. Та 61 чоловік віком від 18 до 75 рокiв. І четверо хлопчиків - від двох місяців до 13 років. До медзакладів столиці госпіталізували 21 пацієнта.
Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 52 людини. Всього коронавірус подолали 1900 мешканців Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 20. У Дніпровському – 19. Та в Деснянському районі – 16 випадків", - зазначив Віталій Кличко.
Як повідомлялося раніше, станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджено 50 414 випадків COVID-19. За добу - 807 нових випадків. 23 людини померли від хвороби.
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Это смешно У НАС, МЭР!!11 ЗАБОТИТСЯ (!!!) о городе(гОроде, а не об огороде)
Но уважаю - мову выучил, всего же за 45 лет то - это рекорд! Супер, Мужыг чо
Вывод: Существует огромная , скрытая масса инфицированных COVID-19, которые не идентифицированы и не изолированы от окружающих. Без проведения полномасштабного тестирования населения Украины циклы реинфицирования будут повторяться постоянно. В первую очередь массовое тестирование следует провести с системе здравоохранения и ВСУ.