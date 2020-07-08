За добу в Києві зафіксували 114 нових випадків COVID-19, серед захворілих п'ять медиків, - Кличко

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася ще на 114 осіб. П'ятеро з них - медики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Якщо за останні декілька днів кількість хворих на коронавірус у столиці зменшувалася, то за минулу добу - знову сплеск. Коронавірус підтвердили ще в 114-ти людей. Серед них – 5 медиків. На сьогодні в Києві вже 5779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли, 46 жінок віком від 22 до 84 рокiв. І три дівчинки – від 4 до 13 років. Та 61 чоловік віком від 18 до 75 рокiв. І четверо хлопчиків - від двох місяців до 13 років. До медзакладів столиці госпіталізували 21 пацієнта.

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Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу 52 людини. Всього коронавірус подолали 1900 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 20. У Дніпровському – 19. Та в Деснянському районі – 16 випадків", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджено 50 414 випадків COVID-19. За добу - 807 нових випадків. 23 людини померли від хвороби.