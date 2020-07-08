На сьогодні звернення до міжнародного суду ООН у справі про збитий над Тегераном літак МАУ не розглядається, - Єнін

Україна поки не планує звертатися в міжнародні суди щодо збитого під Тегераном літака МАУ.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

Нещодавно в ЗМІ лунала інформація, що спір з Іраном через збитий літак МАУ може завершитися позовом до Міжнародного суду ООН. Євген Єнін каже: поки цей варіант у МЗС не розглядають.

"Насамперед ми налаштовані на конструктивний і максимально швидкий переговорний процес з іранською стороною. Саме на це ми покладаємося на цьому етапі і не більше", - пояснює він.

Київ закликає іранську сторону якомога швидше розпочати переговорний процес, а також провести прозоре і об'єктивне розслідування цієї трагедії.

"Ми, безумовно, будемо намагатися використати саме цей напрямок (дипломатичний. - Ред.) по-максимуму, саме про це ми говорили з іншими постраждалими країнами", - запевнив Єнін.

"На сьогоднішній момент звернення до міжнародного суду ООН не розглядається. Є відповідний алгоритм і звернення до суду є крайнім засобом захисту наших інтересів. Я дуже хотів би вірити, що ми досягнемо результатів у позасудовому порядку з іранською стороною", - сказав дипломат.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.