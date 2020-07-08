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Новини Коронавірус і карантин
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Загальна кількість інфікованих COVID-19 у Росії перевищила 700 тис. осіб, летальних випадків - понад 10 тис.

Загальна кількість інфікованих COVID-19 у Росії перевищила 700 тис. осіб, летальних випадків - понад 10 тис.

У Росії за добу зареєстровано ще 6 562 випадки зараження коронавірусом у 84 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зокрема, активно виявлені 1 812 заражених (27,6%), у яких немає клінічних проявів хвороби. Наростальним підсумком у Росії зареєстровано 700 792 випадки коронавірусної інфекції, з них активних (за вирахуванням всіх видужалих і всіх померлих) - 217 614.

За добу померли 173 людини, кількість летальних випадків досягла 10 667. Видужала ще 8 631 особа, всього вилікувалися 472 511.

Росія на четвертому місці у світі за кількістю хворих. На першому місці - США, де кількість діагнозів впритул наблизилося до 3 млн. На другому місці Бразилія з 1,66 млн. На третьому - Індія з 742,4 тис.

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Автор: 

карантин (18172) росія (65415) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Господь, не зупиняйся!
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08.07.2020 12:33 Відповісти
Ну хоч тепер в чомусь тепер касаби наздоженуть і переженуть США!
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08.07.2020 12:38 Відповісти
І москаля нема. Немає москаля. Немає москаля ваще кругом сира земля
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08.07.2020 12:51 Відповісти
Да ну и хрен с ними, этот ублюдочный народ совершенно не жалко.
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08.07.2020 12:54 Відповісти
#Коронавируснаш.догнать и перегнать америку !!!!! Хай не экономикой и уровнем жизни.но хоть в чем то роися должна быть впереди
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08.07.2020 19:04 Відповісти
 
 