У Києві найвищий показник кількості тестувань на коронавірус в Україні - понад 94 тести на 100 тис. жителів, - Кличко
У Києві продовжують збільшувати кількість тестувань на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань на COVID-19. І досліджують матеріал у медзакладах міста вже за більш короткий термін. За останню добу в столиці зробили понад 4 тисячі тестів методом ПЛР та ІФА", - повідомив Кличко.
Мер зазначив, що з усієї кількості досліджених тестів інфікованими виявляють 4,5 відсотки людей.
"Я закликаю киян: якщо почуваєтеся зле або контактували з людиною, яка захворіла – одразу здавайте тест. Бо, на жаль, чимало людей звертаються до лікарів, коли хвороба вже вразила легені. І коли потрібне більш складне лікування. Будьте уважними до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч", - наголосив Кличко.
Він також повідомив, що за весь період "Київський лабораторний центр МОЗ України" зробив майже 46 тисяч досліджень ПЛР-тестів. Роблять такі дослідження ще в 4 комунальних медзакладах. А також - у приватних клініках і державних медичних установах.
Зокрема, мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 30 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження.
"Нагадаю, показник тестування в столиці сьогодні - найвищий в Україні і становить понад 94 тести на 100 тисяч мешканців міста", - підкреслив Віталій Кличко.
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Нужно МАССОВОЕ тестирование ВСЕХ - нужно отделить больных от здоровых !!! Иначе этот кошмар будет длится вечно ...
так шо - бывает на одного из тысячи - оп-оп-оп- и в больнице, кх-кх, о б*же(вызывает скорых попов, православный че)
Ты хоть до усрачки вопи, но статистика, где с 60% - "каста", то я тебя .... шатал с твоей "статистикой" то.
самое главное - не сказал как и всегда.
и да - не голосуйте за это, .... хотя(смотрит на Дубинского) - как знае.те, жители Киева. я не указ, но.... посмеюсь - 100% о5 от вашего выбора
Стукнутый.....94 на 100000 это даже на 0,1% не дотягивает!!!!
Как ты с детьми математику учишь и в магазин ходишь?!!!!