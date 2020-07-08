У Києві найвищий показник кількості тестувань на коронавірус в Україні - понад 94 тести на 100 тис. жителів, - Кличко

У Києві продовжують збільшувати кількість тестувань на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань на COVID-19. І досліджують матеріал у медзакладах міста вже за більш короткий термін. За останню добу в столиці зробили понад 4 тисячі тестів методом ПЛР та ІФА", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що з усієї кількості досліджених тестів інфікованими виявляють 4,5 відсотки людей.

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"Я закликаю киян: якщо почуваєтеся зле або контактували з людиною, яка захворіла – одразу здавайте тест. Бо, на жаль, чимало людей звертаються до лікарів, коли хвороба вже вразила легені. І коли потрібне більш складне лікування. Будьте уважними до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч", - наголосив Кличко.

Він також повідомив, що за весь період "Київський лабораторний центр МОЗ України" зробив майже 46 тисяч досліджень ПЛР-тестів. Роблять такі дослідження ще в 4 комунальних медзакладах. А також - у приватних клініках і державних медичних установах.

Зокрема, мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 30 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження.

"Нагадаю, показник тестування в столиці сьогодні - найвищий в Україні і становить понад 94 тести на 100 тисяч мешканців міста", - підкреслив Віталій Кличко.