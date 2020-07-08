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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві найвищий показник кількості тестувань на коронавірус в Україні - понад 94 тести на 100 тис. жителів, - Кличко

У Києві найвищий показник кількості тестувань на коронавірус в Україні - понад 94 тести на 100 тис. жителів, - Кличко

У Києві продовжують збільшувати кількість тестувань на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань на COVID-19. І досліджують матеріал у медзакладах міста вже за більш короткий термін. За останню добу в столиці зробили понад 4 тисячі тестів методом ПЛР та ІФА", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що з усієї кількості досліджених тестів інфікованими виявляють 4,5 відсотки людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві зафіксували 114 нових випадків COVID-19, серед захворілих п'ять медиків, - Кличко

"Я закликаю киян: якщо почуваєтеся зле або контактували з людиною, яка захворіла – одразу здавайте тест. Бо, на жаль, чимало людей звертаються до лікарів, коли хвороба вже вразила легені. І коли потрібне більш складне лікування. Будьте уважними до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч", - наголосив Кличко.

Він також повідомив, що за весь період "Київський лабораторний центр МОЗ України" зробив майже 46 тисяч досліджень ПЛР-тестів. Роблять такі дослідження ще в 4 комунальних медзакладах. А також - у приватних клініках і державних медичних установах.

Зокрема, мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 30 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження.

"Нагадаю, показник тестування в столиці сьогодні - найвищий в Україні і становить понад 94 тести на 100 тисяч мешканців міста", - підкреслив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3519) тестування (457) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
В Киеве самый высокий показатель количества тестирований на коронавирус в Украине - более 94 тестов на 100 тыс. жителей, - Кличко - Цензор.НЕТ 3967 сам придумал! зацените братцы.
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08.07.2020 12:41
+1
Бокс, скока из тестированных - попы, дупутаты и прочие любовники попов, да сосны клинобельные, и даже помощеславно-дупутатские?

Ты хоть до усрачки вопи, но статистика, где с 60% - "каста", то я тебя .... шатал с твоей "статистикой" то.
самое главное - не сказал как и всегда.
и да - не голосуйте за это, .... хотя(смотрит на Дубинского) - как знае.те, жители Киева. я не указ, но.... посмеюсь - 100% о5 от вашего выбора
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08.07.2020 12:41
+1
но, в Татарстане - видео есть же. тупо забита реанимация, баба 26 лет грит - как я заразилась - х.з., но лежит и еле шепчет то
так шо - бывает на одного из тысячи - оп-оп-оп- и в больнице, кх-кх, о б*же(вызывает скорых попов, православный че)
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08.07.2020 17:21
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А что врачи будут с тобой делать если рано выявят короновирус , как они защитят от пневмонии,? Зарвнее антибиотики выпишут что ли???
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08.07.2020 12:39 Відповісти
4 тыСчи тестов на 3 миллиона населения Киева !!! да.. это огромный показатель ...
Нужно МАССОВОЕ тестирование ВСЕХ - нужно отделить больных от здоровых !!! Иначе этот кошмар будет длится вечно ...
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08.07.2020 12:41 Відповісти
какой кошмар то? я вот не боюсь, но сделали панику, так шо да - кошмар. не лезет ни в какие рамки же. В Татарстане - аж 30 мест заполнены в реанимахе то. но на минуточку - там и так были все места заполнены - это же регион целый. 30 мест.... не тысяч, а просто 30 мест. не знаю, но нам брешут, врут, и обманивают
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08.07.2020 12:45 Відповісти
если мы не боимся и верим что вируса нет - это не значит что его нет на самом беде!!!..хм.. и хороший пример по поводу татарстана - это все болото кацапо-снг где статистику умалчивают...
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08.07.2020 16:55 Відповісти
но, в Татарстане - видео есть же. тупо забита реанимация, баба 26 лет грит - как я заразилась - х.з., но лежит и еле шепчет то
так шо - бывает на одного из тысячи - оп-оп-оп- и в больнице, кх-кх, о б*же(вызывает скорых попов, православный че)
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08.07.2020 17:21 Відповісти
В Киеве самый высокий показатель количества тестирований на коронавирус в Украине - более 94 тестов на 100 тыс. жителей, - Кличко - Цензор.НЕТ 3967 сам придумал! зацените братцы.
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08.07.2020 12:41 Відповісти
Бокс, скока из тестированных - попы, дупутаты и прочие любовники попов, да сосны клинобельные, и даже помощеславно-дупутатские?

Ты хоть до усрачки вопи, но статистика, где с 60% - "каста", то я тебя .... шатал с твоей "статистикой" то.
самое главное - не сказал как и всегда.
и да - не голосуйте за это, .... хотя(смотрит на Дубинского) - как знае.те, жители Киева. я не указ, но.... посмеюсь - 100% о5 от вашего выбора
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08.07.2020 12:41 Відповісти
Ой ржу на могу!!!!!
Стукнутый.....94 на 100000 это даже на 0,1% не дотягивает!!!!
Как ты с детьми математику учишь и в магазин ходишь?!!!!
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08.07.2020 12:42 Відповісти
Через 4 года протестируют всех.
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08.07.2020 13:28 Відповісти
Т.е. самый высокий - это меньше 1 на 1000
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08.07.2020 16:30 Відповісти
 
 