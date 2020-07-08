Суд продовжив термін розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня. ДОКУМЕНТ

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства і продовжив до 10 жовтня термін попереднього розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) до 10 жовтня, в якій п'ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.

Про це йдеться в ухвалі суду, передає Цензор. НЕТ.

Як повідомлялося раніше, за даними слідства народний депутат Порошенко підозрюється в тому, що, як президент України, в 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України до перевищення ним влади і службових повноважень, тобто до навмисного скоєння дій, які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, скоєного в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Йдеться про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.