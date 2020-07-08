Суд продовжив термін розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня. ДОКУМЕНТ
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства і продовжив до 10 жовтня термін попереднього розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) до 10 жовтня, в якій п'ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.
Про це йдеться в ухвалі суду, передає Цензор. НЕТ.
Як повідомлялося раніше, за даними слідства народний депутат Порошенко підозрюється в тому, що, як президент України, в 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України до перевищення ним влади і службових повноважень, тобто до навмисного скоєння дій, які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, скоєного в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України).
Йдеться про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
Будь ласка, зачекайте...
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А вибори то 25 жовтня 2020 року.
Что то я не понял, следствие просит о перенесении сроков следствия. А как вообще тогда дело в суде оказалось если следствие не закончено? А может ребята просто обосрались? И думают, что Пороха осенью меньше людей поддержит?
..заранее
Из этого можно сделать вывод, что «указявки» поступают из кацапии.........и это ЗВИЗДЕЦ!..
- Очень просто... У Голобородька на лацкане - "Тризуб", как президентский знак... Ты его здесь видишь?
- Нет...
- Вот и ответ...
Будет еще одно доказательство в будущем суде над ними
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Йдеться про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.Джерело: https://censor.net/ua/n3206833
"Печерний" суд
Знову йде в блуд
Спотворює закони
Для п*ятої колони.
Показує нам "нагло",
Що Зе є його тягло
Посадить він усіх,
Для свого боса втіх.
Єй, сідді, тормозніть!
І "дурку" не "гоніть"
Бо вас народ осдудить
Бог за грухи засудить.
08.07.2020Анатолій Березенський
Вся эта свора прокуроров, не способная состряпать хоть какое-то обвинение, которое не развалится в суде, получает зарплаты по 20 тыс. гривен и выше.
Не слишком ли дорого народ платит за это шоу под названием суд над Порошенко?
Как говорил кот Матроскин в "Трое из Простоквашино", "Поздравляю тебя, Шарик... Ты - балбес!...". То же самое можно сказать и "зелёному паяцу"... (Или круче, как в "Мастере и Маргарите" "Поздравляю Вас усрамшись...".).
В копии постановления о завершении досудебного расследования, которое только что вручили адвокатам Порошенко, стоит вчерашняя дата. Да, 7 июля 2020https://ibigdan.livejournal.com/25282631.html У клоуна и прокуроры клоуны
А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободен, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению. Кто плохо сосал, пойдёт пересасывать.
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Суд залишив без розгляду клопотання прокуратури.