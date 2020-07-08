УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12588 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
3 649 44

Суд продовжив термін розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня. ДОКУМЕНТ

Суд продовжив термін розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня. ДОКУМЕНТ

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства і продовжив до 10 жовтня термін попереднього розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) до 10 жовтня, в якій п'ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.

Про це йдеться в ухвалі суду, передає Цензор. НЕТ.

Як повідомлялося раніше, за даними слідства народний депутат Порошенко підозрюється в тому, що, як президент України, в 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України до перевищення ним влади і службових повноважень, тобто до навмисного скоєння дій, які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, скоєного в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Йдеться про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Також читайте: Влада хоче запроторити опозицію за ґрати, щоб обмежити її участь у місцевих виборах, - Порошенко

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Суд продовжив термін розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня 01

Автор: 

Порошенко Петро (15181) розслідування (2273) суд (11701) юстиція (732) Семочко Сергій (67)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 8627
показати весь коментар
08.07.2020 12:46
+24
Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 8189
показати весь коментар
08.07.2020 12:46
+22
ЗЕбил шлюха КремляСуд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 7789
показати весь коментар
08.07.2020 12:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 8189
показати весь коментар
08.07.2020 12:46 Відповісти
Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 8627
показати весь коментар
08.07.2020 12:46 Відповісти
Так то оно так, вот только вопрос остаётся без ответа: с какого переляку ПАП назначил кремлядскую семочку замом СВР...!?
показати весь коментар
08.07.2020 13:44 Відповісти
Так воно то так, але ж Порошенко звільнив семочко з посади.
показати весь коментар
08.07.2020 13:50 Відповісти
Після росслідування Бігуса..!? Ні, незачот...
показати весь коментар
08.07.2020 18:59 Відповісти
ЗЕбил шлюха КремляСуд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 7789
показати весь коментар
08.07.2020 12:47 Відповісти
И что любопытно, в рашистских новостных изданиях эта "новость" появилась еще с утра, хотя ухвала суда обнародована только сейчас! Совпадение - не думаю )))))
показати весь коментар
08.07.2020 12:49 Відповісти
Режисер сидить в кремблі.
показати весь коментар
08.07.2020 12:52 Відповісти
А его помощник в Киеве
показати весь коментар
08.07.2020 12:53 Відповісти
Помічник отримав бабло а виконати замовлення не може.
показати весь коментар
08.07.2020 12:59 Відповісти
Теж зранку бачив таку інформацію на Укрнеті...
показати весь коментар
08.07.2020 12:52 Відповісти
так що до 10 жовтня суд дав термін жити цій владі?
А вибори то 25 жовтня 2020 року.
показати весь коментар
08.07.2020 12:49 Відповісти
Порошенко обвиняли все 5 лет в коррупции. Но за год так и не смогли нечего склепать! Суд собираются переносить бесконечное количество раз, пытаясь истощить нас. Но справедливость превыше, и мы будем и дальше за неё стоять.
показати весь коментар
08.07.2020 12:50 Відповісти
Коли фігляру немає що сказати у відповідь - поєднання форми та змісту...
Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 5478
показати весь коментар
08.07.2020 12:51 Відповісти
🤣🤣
показати весь коментар
08.07.2020 12:51 Відповісти
Я знал про это "решение" еще в 10 утра из кацапских сми. Для украинского суда и судьи вовка решение кацапских сми явилось полной неоЖИДанностью...
показати весь коментар
08.07.2020 12:52 Відповісти
"Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследованияИсточник: https://censor.net/n3206833"
Что то я не понял, следствие просит о перенесении сроков следствия. А как вообще тогда дело в суде оказалось если следствие не закончено? А может ребята просто обосрались? И думают, что Пороха осенью меньше людей поддержит?
показати весь коментар
08.07.2020 12:53 Відповісти
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Куйла и верного его слуги Зейла
показати весь коментар
08.07.2020 13:02 Відповісти
Бабло отримали, а посадити не виходить. Пічалька.
показати весь коментар
08.07.2020 12:54 Відповісти
Т.е. дело таки провальное, но для ЗЕ перед выборами главное любым способом ограничить Пороха в передвижении и возможности работать с избирателями.
показати весь коментар
08.07.2020 12:55 Відповісти
И это ему меньше всего поможет
показати весь коментар
08.07.2020 12:59 Відповісти
Отчего же? Сие решение им спустили из *******.Они узнают первыми ...
показати весь коментар
08.07.2020 12:56 Відповісти
Так кацапы ещё утром об этом написали...значит знали о решении суда
..заранее
показати весь коментар
08.07.2020 12:58 Відповісти
Хотят взять украинцев на измор? Не выйдет! Более того - с каждым разом повышают Пороху рейтинг. К октябрю у Зюзика будет в руках дырка от бублика
показати весь коментар
08.07.2020 12:58 Відповісти
Одна форумчанка, на другой ветке, оставила пост от РИА «Новости»=>еще до(!!!) официального вынесения этого решения, знали о таком «решении» (правда с разницей 3 месяца)........
Из этого можно сделать вывод, что «указявки» поступают из кацапии.........и это ЗВИЗДЕЦ!..
показати весь коментар
08.07.2020 12:58 Відповісти
Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 8780
показати весь коментар
08.07.2020 13:02 Відповісти
Не ошибаюсь, вот этот чонкин на переднем плане, это - галабаротька??? Или тот талпайопп, который себя президентом выставляет???
показати весь коментар
08.07.2020 13:39 Відповісти
- Как отличить Голобородька от Зеленского?
- Очень просто... У Голобородька на лацкане - "Тризуб", как президентский знак... Ты его здесь видишь?
- Нет...
- Вот и ответ...
показати весь коментар
08.07.2020 14:15 Відповісти
Не удивлюсь, если «срок» спецом три месяца сделали ( в РИА было полгода)=>что бы не сильно «палиться» .........
показати весь коментар
08.07.2020 13:53 Відповісти
Вот это Вовочки паляться!!!
Будет еще одно доказательство в будущем суде над ними
показати весь коментар
08.07.2020 13:06 Відповісти
проблема в том, что Петя, то ли из благородства, то ли из политической чистоплотности, опять не станет преследвать этих антиукраинских зеленских подонков... и опять просрет завоеваня революции, что я ставлю ему в вину, да и отравленному ющенко с его универсалами, уркой-премьером и пр... так ющ хорошо устроился, залез на катю и клепает тарасиков... ему та революция с "ющенкотак" - до сраки... а вот Петя мог и обязан был вынести урок и защитить Майдан...
показати весь коментар
08.07.2020 13:37 Відповісти
Питро після тюрми стане ще сильніший духом і за ним підуть не тисячі а мільйони. )
показати весь коментар
08.07.2020 13:34 Відповісти
Ой млядь агент російських спецслужб Порошенко призначив агента російських спецслужб Семочка - а як має бути по іншому?
***
Йдеться про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.Джерело: https://censor.net/ua/n3206833
показати весь коментар
08.07.2020 13:35 Відповісти
до октября...!? Нехило они там устроились.., так можно годами рассматривать дела, а, что, з\п идёт , налогоплательщики трудятся.. Вы там, не ******, панове...!?!?
показати весь коментар
08.07.2020 13:38 Відповісти
А СУДДІ ХТО?
"Печерний" суд
Знову йде в блуд
Спотворює закони
Для п*ятої колони.
Показує нам "нагло",
Що Зе є його тягло
Посадить він усіх,
Для свого боса втіх.
Єй, сідді, тормозніть!
І "дурку" не "гоніть"
Бо вас народ осдудить
Бог за грухи засудить.
08.07.2020Анатолій Березенський
показати весь коментар
08.07.2020 13:53 Відповісти
Самое возмутительное, что все эти хотелки зелёной власти, воюющей с Порошенко, осуществляются за наши с вами, налогоплательщиков, деньги.
Вся эта свора прокуроров, не способная состряпать хоть какое-то обвинение, которое не развалится в суде, получает зарплаты по 20 тыс. гривен и выше.
Не слишком ли дорого народ платит за это шоу под названием суд над Порошенко?
показати весь коментар
08.07.2020 14:04 Відповісти
Ну, всё... Прямо по Ходже Насреддину: "За десять лет кто-нибудь из нас обязательно умрёт - или я, или ишак, или эмир... А потом пусть разбираются, кто из нас лучше знал богословие..." Тут - та самая картина... Пока не закончится следствие по делу Сёмочко, и не будет установлена вина главного СБУшника и суд не признает его виновным в преступлении, в вопросе назначения Сёмочко на должность, Порошенко предъявить обвинение нельзя...А нет предъявленного обвинения - какой разговор может вестись о мере пресечения?... Почему? Да потому, что если у главного СБушника не будет состава преступления, то какие могут быть претензии к Пороху?!!!...
Как говорил кот Матроскин в "Трое из Простоквашино", "Поздравляю тебя, Шарик... Ты - балбес!...". То же самое можно сказать и "зелёному паяцу"... (Или круче, как в "Мастере и Маргарите" "Поздравляю Вас усрамшись...".).
показати весь коментар
08.07.2020 14:07 Відповісти
Дело против Порошенко о продаже "Кузни на Рыбальском" закрыто.
показати весь коментар
08.07.2020 14:16 Відповісти
Порошенко - сильная личность, таким и должен быть президент.
показати весь коментар
08.07.2020 16:50 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25282631.html У клоуна и прокуроры клоуны
В копии постановления о завершении досудебного расследования, которое только что вручили адвокатам Порошенко, стоит вчерашняя дата. Да, 7 июля 2020Суд продовжив термін розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня - Цензор.НЕТ 8844https://ibigdan.livejournal.com/25282631.html У клоуна и прокуроры клоуны
показати весь коментар
08.07.2020 22:12 Відповісти
Илья Новиков: В ОГПУ паника. Вчера ночью до 0:30 они убеждали судью Печерского суда Батрин в том, что им необходимы еще 3 месяца для окнчания следствия о назначении Семочко. Иначе никак, совсем. Очень сложное дело.

А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободен, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению. Кто плохо сосал, пойдёт пересасывать.

---
Суд залишив без розгляду клопотання прокуратури.
показати весь коментар
08.07.2020 22:14 Відповісти
 
 