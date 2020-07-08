Найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська 6 разів обстрілювали позиції воїнів операції Об'єднаних сил з початку доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Луганському напрямку з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів супротивник вранці відкривав вогонь по позиціях українських воїнів біля Хутору Вільного і Оріхового.

На Донецькому напрямку в нічний час окупанти двічі обстріляли опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил неподалік Мар'їнки, застосувавши при цьому гранатомети різних систем.

Також двічі ворог вранці був активний на підступах до Авдіївки, при цьому випустивши по українських захисниках 7 мін 120-го і 12 мін 82-го калібрів, вів вогонь з кулеметів і стрілецької зброї.

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Підрозділи зі складу Об'єднаних сил відповіли противнику з чергових вогневих засобів. Ситуація в районі проведення операції контролюється.