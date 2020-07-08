Підвода з дітьми перекинулася на Миколаївщині: загинула 2-річна дівчинка, її брат у важкому стані

Поліція розслідує обставини нещасного випадку із загибеллю і травмуванням дітей на Миколаївщині.

Про це повідомили в поліції області, передає Цензор.НЕТ.

"Про трагедію в поліцію повідомив батько трьох малолітніх дітей 6 липня вдень. За його словами, він займався господарськими справами, коли діти, дві дівчинки-двійнята і їхній старший брат, сіли в гужовий віз з прив'язаним до нього конем, яким ніхто не керував. Кінь зрушив з місця і відв'язався, після чого віз продовжив некерований рух під нахилом в балку і перекинувся. Через що діти не втрималися і випали", - йдеться в повідомленні.

Дворічна дівчинка смертельно травмувалася. Її чотирирічний брат отримав численні тілесні ушкодження від падіння і зараз у важкому стані перебуває в лікарні.

Друга дівчинка істотно не постраждала.

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За фактом загибелі дитини розпочато кримінальне провадження по п. 2 ч. 2 ст. 115 КК "Умисне вбивство малолітньої".