Переговори не зайшли в глухий кут, Росія хоче зблизити позиції, - Резніков
Росіяни на переговорах не демонструють ворожості і показують бажання зблизити позиції, тому говорити про глухий кут рано.
Так вважає віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо триває процес, то не можна назвати їх (переговори, - ред.) глухим кутом, тому що глухий кут - це розійшлися і більше ніколи не хочуть сідати за стіл переговорів. Тому я б так не оцінював. Знаєте, у Фукідіда в "Пелопоннеській війні" було сказано, що в переговорах можна домовитися тоді, коли обидві сторони при здоровому глузді розуміють, що це в принципі можливо. Якщо одна зі сторін пропонує умови, які неможливі, то це не переговори. Тому на сьогоднішній день я впевнений, що ми все-таки зблизилися, просто про це зараз складно говорити", - сказав міністр.
На його думку, в діях Росії є бажання зблизити позиції.
"Я більш оптимістично дивлюся на ці речі. Так, це складно, але точно інша риторика, тональність, немає ворожості і є демонстроване представниками Російської Федерації бажання знайти можливість все-таки зблизити позиції. А це вже важливо", - сказав Резніков.
Він також сподівається на ротацію представників Росії у Тристоронній контактній групі по Донбасу.
"Я вірю в те, що з тієї сторони теж відбудеться ротація, заміна представників, і рано чи пізно це дасть можливість домовлятися. Тому що сьогодні ряд представників, які там 6 років, нездатні сказати "так", - зазначив міністр.
При цьому Резніков вважає можливими компроміси на переговорах з Росією.
"Компроміси можуть бути точно з ряду позицій. Це з питань взаємного звільнення утримуваних осіб, з питання режиму припинення вогню і взаємодії, з питання розмінування, будівництва нових КПВВ", - сказав він.
Як повідомлялося, черговий раунд консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запланований на 8 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Какое сближение позиций? Единственная позиция - віводят свои войска с Бамбаца, а затем с крісма! Ві - предатели. Вам, евреям, пофиг Украина, пшли вон!
"Умом Россию не понять,
Да и не стоит утруждаться...
У ней "особенная" стать -
Кругом насрать и не признаться...
При этом сделать вид такой,
Что невиновна и в помине!
"Идите в жопу!"... А порой -
И обвинить... И так - поныне..."
ви ж так зазивно розсунули булки!
Если я сейчас задумался о том как пристрелить этого конч-го ИДИОТА, как и большинство адекватных граждан Украины!
Мне авакян и СБУ припаяют терроризм, призывы и планирование у.. гос чиновника?
Но есть примеры Надьки дуры, Федыны, Зверобой, Пояркова!!!!!
Которые доказывают что нашим силовикам делать нех-й, лучше шитьем заниматься!
Осталось снять труселя и повернуться ж"пой.
Источник: https://censor.net/n3206841
Это как раз то-то ряд позиций, который вообще ..., скажем мягко, не интересует рашу. По этому ряду с ней можно ещё сто лет говорить - это не в границах её интересов.
"Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранены четверо украинских воинов"