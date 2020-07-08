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Переговори не зайшли в глухий кут, Росія хоче зблизити позиції, - Резніков

Переговори не зайшли в глухий кут, Росія хоче зблизити позиції, - Резніков

Росіяни на переговорах не демонструють ворожості і показують бажання зблизити позиції, тому говорити про глухий кут рано.

Так вважає віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо триває процес, то не можна назвати їх (переговори, - ред.) глухим кутом, тому що глухий кут - це розійшлися і більше ніколи не хочуть сідати за стіл переговорів. Тому я б так не оцінював. Знаєте, у Фукідіда в "Пелопоннеській війні" було сказано, що в переговорах можна домовитися тоді, коли обидві сторони при здоровому глузді розуміють, що це в принципі можливо. Якщо одна зі сторін пропонує умови, які неможливі, то це не переговори. Тому на сьогоднішній день я впевнений, що ми все-таки зблизилися, просто про це зараз складно говорити", - сказав міністр.

На його думку, в діях Росії є бажання зблизити позиції.

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"Я більш оптимістично дивлюся на ці речі. Так, це складно, але точно інша риторика, тональність, немає ворожості і є демонстроване представниками Російської Федерації бажання знайти можливість все-таки зблизити позиції. А це вже важливо", - сказав Резніков.

Він також сподівається на ротацію представників Росії у Тристоронній контактній групі по Донбасу.

"Я вірю в те, що з тієї сторони теж відбудеться ротація, заміна представників, і рано чи пізно це дасть можливість домовлятися. Тому що сьогодні ряд представників, які там 6 років, нездатні сказати "так", - зазначив міністр.

При цьому Резніков вважає можливими компроміси на переговорах з Росією.

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"Компроміси можуть бути точно з ряду позицій. Це з питань взаємного звільнення утримуваних осіб, з питання режиму припинення вогню і взаємодії, з питання розмінування, будівництва нових КПВВ", - сказав він.

Як повідомлялося, черговий раунд консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запланований на 8 липня.

Автор: 

росія (65415) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+44
Переговоры не зашли в тупик, Россия хочет сблизить позиции, - Резников - Цензор.НЕТ 9443
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08.07.2020 13:08
+38
РЗНК - ПНХ!
Какое сближение позиций? Единственная позиция - віводят свои войска с Бамбаца, а затем с крісма! Ві - предатели. Вам, евреям, пофиг Украина, пшли вон!
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08.07.2020 13:08
+23
К России целесообразно обращаться только зачитывая приговор в международном трибунале. Никакие другие переговоры с ней не эффективны.
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08.07.2020 13:12
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Переговоры не зашли в тупик, Россия хочет сблизить позиции, - Резников - Цензор.НЕТ 9443
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08.07.2020 13:08 Відповісти
Навіщо ти лякаєш, ми і так вже залякані.
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08.07.2020 13:15 Відповісти
РЗНК - ПНХ!
Какое сближение позиций? Единственная позиция - віводят свои войска с Бамбаца, а затем с крісма! Ві - предатели. Вам, евреям, пофиг Украина, пшли вон!
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08.07.2020 13:08 Відповісти
согласен почти со всем, но мне как еврею далеко не пофиг! и за что мне по твоему "пшли вон"? так что не обобщай
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08.07.2020 13:27 Відповісти
Переговори не зайшли в глухий кут, Росія хоче зблизити позиції, - Резніков - Цензор.НЕТ 2847
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08.07.2020 14:30 Відповісти
Они не евреи, они жыды.
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08.07.2020 15:12 Відповісти
К России целесообразно обращаться только зачитывая приговор в международном трибунале. Никакие другие переговоры с ней не эффективны.
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08.07.2020 13:12 Відповісти
Сегодня встретил в Интернет:
"Умом Россию не понять,
Да и не стоит утруждаться...
У ней "особенная" стать -
Кругом насрать и не признаться...
При этом сделать вид такой,
Что невиновна и в помине!
"Идите в жопу!"... А порой -
И обвинить... И так - поныне..."
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08.07.2020 13:54 Відповісти
звісно, що хоче
ви ж так зазивно розсунули булки!
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08.07.2020 13:13 Відповісти
Ага! " Росіяни хочуть зблизити позиції.." - це зайняти "сіру зону"? Тоді позиції ВЖЕ зближенні до самого не хочу. Чи "зблизити позиції" - це наблизитися до Києва? Так тоді Бубочці потрібно ще глибше війська відвести... Одним словом, наміру здати Україну пуйлу зелена шобла вперто не залишає.
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08.07.2020 14:06 Відповісти
Кацапы хотят спихнуть лугандонский «гнойник» Украине, поэтому и «хотят сблизить позиции»......., а преЗедент им только «подмахивает»........
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08.07.2020 13:13 Відповісти
Этот ***** тоже увидел миролюбивые искорки в глахах *****?
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08.07.2020 13:14 Відповісти
Он, видать, желает увидеть искры в своих глазах. Что ж, напросится "сближатель позиций" с агрессором.
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08.07.2020 13:58 Відповісти
то есть еще ближе стать, в позиции???Переговоры не зашли в тупик, Россия хочет сблизить позиции, - Резников - Цензор.НЕТ 1386
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08.07.2020 13:15 Відповісти
После "желания сблизить позиции" Киев хоть останется в составе Украины или отдадите ***** в качестве жеста доброй воли ???
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08.07.2020 13:16 Відповісти
Переговоры не зашли в тупик, Россия хочет сблизить позиции, - Резников - Цензор.НЕТ 520925 июня танкер вышел из порта Азов и пришел в Мариуполь. Судно 1994 года постройки, на его борту находится команда из России. Наверное Мариуполь уже российский. ?
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08.07.2020 13:18 Відповісти
Бла бла бла ..
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08.07.2020 13:19 Відповісти
Идтересно......
Если я сейчас задумался о том как пристрелить этого конч-го ИДИОТА, как и большинство адекватных граждан Украины!
Мне авакян и СБУ припаяют терроризм, призывы и планирование у.. гос чиновника?
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08.07.2020 13:20 Відповісти
Не боись, будет что-то наподобе как к "трижды потерпевшему".
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08.07.2020 14:01 Відповісти
Ага...
Но есть примеры Надьки дуры, Федыны, Зверобой, Пояркова!!!!!
Которые доказывают что нашим силовикам делать нех-й, лучше шитьем заниматься!
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08.07.2020 15:23 Відповісти
Ну они "портные", по заказам работают.
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08.07.2020 18:24 Відповісти
хороший расиянин - мертвый расиянин (с)
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08.07.2020 13:21 Відповісти
ой дурак, Если одна из сторон предлагает условия, которые невозможны, то это не переговоры. Поэтому на сегодняшний день я уверен, что мы все-таки сблизились, просто об этом сейчас сложно говорить", - сказал министр.Источник: https://censor.net/n3206841 Сам себе противоречит в интервью
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08.07.2020 13:22 Відповісти
Позиция Украины должна быть проста.. Начали оккупацию с Крыма, с Крыма и начинают возвращение. какие там " за скобками" и т.д. Переговоры должны вестись с позиции возврата Украине Крыма, Севастополя и ОРЛО, т.е восстановление полностью территориальной целостности, без каких либо условий амнистий, автономий и т.д. ( , обсуждению подлежит только величина компенсации Рф Украине за понесенный материальный, людской и моральный ущерб и срок в который РФ должно покинуть базу в Севастополе в связи с нарушением межгосударственных договоров, не более 6 месяцев).. Не подлежит обсуждению также желание Украины вступить в НАТО и ЕС и размещение на ее территории военных баз третьих государств.
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08.07.2020 13:23 Відповісти
Конченый, какое сближение позиций. Какие обе стороны? Страна оккупант и страна террорист убивает украинцев на украинской земле. Кому ты нах эту хрень в уши заталкиваешь?
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08.07.2020 13:23 Відповісти
Не нервничайте. Просто посмотрите на морду лица на фотке и не нужно быть физиономистом.
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08.07.2020 14:04 Відповісти
Россияне не демонстрируют враждебности. Они просто продолжают убивать украинцев, но это - по дружбе, любя... И показывают желание сблизить позиции. Поэтому стянули к нашим границам огромную армию (десятки тысяч) вооружённых до зубов наёмников - головорезов. Поближе к нашим позициям.
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08.07.2020 13:23 Відповісти
это чучело , очкастое, судя по всему, тоже пытается разглядеть мир в глазах путина..., или, увидеть пополнение своего банковского счёта. По другому, объяснить этот словесный бред, невозможно.
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08.07.2020 13:31 Відповісти
резников-типичный , ссученый, полезный идиот.
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08.07.2020 13:32 Відповісти
после закидонов в сми, о возможном захвате Херсонской области- наглая и лживая кацапская пропаганда уже вовсю настраивает своё ватное быдло однозначно на войну с Украиной, на полном серьёзе , оценивает шансы и прощупывает реакцию, это делается так, будто война- неизбежна по вине Украины... что скажете, панове?
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08.07.2020 13:37 Відповісти
Недоумок, ты кого прелставляешь, или ты никого не представляешь, а просто фукидид.
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08.07.2020 13:37 Відповісти
"показывают желание сблизить позиции"!
Осталось снять труселя и повернуться ж"пой.
Источник: https://censor.net/n3206841
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08.07.2020 13:41 Відповісти
Так ужеж сблизили позиции. В некоторых местах до 300 метров. В дачном секторе Авдеевки вроде даже ближе.
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08.07.2020 13:50 Відповісти
что он плетет??? Украине нах не нужно сближаться с Россией! Россия хочет захватить всю Украину. Какие то идиоты вечно во власти, и они не защищают национальные интересы Украины, а наоборот поддаются врагу...
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08.07.2020 13:56 Відповісти
Ох і виплятку кацапсинський. Шуруй за порeбрік- максимально зближайся!
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08.07.2020 14:03 Відповісти
Сближение позиций? Это с каким городом Украины, кацапы хотят сблизить свои позиции? Киев? или Львов?
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08.07.2020 14:08 Відповісти
Ось цього і потрібно остерігатися, коли рассея хоче "зблизити" позиції.
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08.07.2020 14:24 Відповісти
Идет сложная политико-дипломатическая игра , Украина ее ведет не один на один с РФ , а с командой поддержки. Загнать ультиматумами переговорньій процесс в тупик , точно не в интересах Украиньі , а РФ єто прекрасно устраивает. Сейчас главное , вьійти на второй раунд Нормандских переговоров , там решаются главньіе вопросьі. Такие , как полньій вьівод российских войск и вооружений с Донбасса , плюс закрьітие границьі. Путин всячески упирается и не хочет саммита в Берлине , вьітащить его туда - в интересах Украиньі.
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08.07.2020 14:29 Відповісти
Дурень думкою богатіє.
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08.07.2020 18:12 Відповісти
Поезжай на фронт и там ты увидишь, как россияне хотят "сблизить позиции".
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08.07.2020 14:44 Відповісти
Цей пан таки дуже хитрожопий і дуже самовпевнений. Та чи розуміє він, що будь-яке зближення з рашапідами створює загрозу його власній дупі, до того ж з усіх боків.
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08.07.2020 14:50 Відповісти
Что то, в последнее время, когда смотришь на этих представителей, этого .... народа в Украине, то начинаешь понимать, у них по жизни только два пути, или в Израиль, или в крематорий.
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08.07.2020 14:54 Відповісти
Сблизить позиции с россиянами - это значит предать жизненно важные национальные интересы Украины и никак иначе. Зелёная власть только об этом и мечтает, но пока, как говориться, "и хочется и колется".
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08.07.2020 15:05 Відповісти
для того,что бы еще раз подло ударить Украину в спину как с оккупацией Крыма и созданием ОРДЛО рашист снова сближает позицию...Самое лучшее - дистанция на расстоянии выстрела ракеты"нептун" на протяжении всей границы с рашиским оккупантом украинской территории
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08.07.2020 15:27 Відповісти
"Росія хоче зблизити позиції...". Як казав Андрій Миронов в знаменитому фільмі: "Що вона хоче, я тобі потім скажу".
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08.07.2020 15:28 Відповісти
Дурдом... Бачу, не тільки мені, стало "смішно": "Росіяни на переговорах не демонструють ворожості і показують бажання зблизити позиції..." І заодно пересунути свої кордони за Чоп
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08.07.2020 15:54 Відповісти
"Компромиссы могут быть точно по ряду позиций. Это по вопросу взаимного освобождения удерживаемых лиц, по вопросу режима прекращения огня и взаимодействия, по вопросу разминирования, строительства новых КПВВ", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3206841

Это как раз то-то ряд позиций, который вообще ..., скажем мягко, не интересует рашу. По этому ряду с ней можно ещё сто лет говорить - это не в границах её интересов.
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08.07.2020 16:02 Відповісти
Та ми бачимо, як вони намагаються зблизити позиції.
"Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранены четверо украинских воинов"
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08.07.2020 16:09 Відповісти
россияне не деммонстриют враждебности,Боже,спаси Украину
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08.07.2020 16:13 Відповісти
Переговори не зайшли в глухий кут, Росія хоче зблизити позиції, - Резніков - Цензор.НЕТ 4735
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09.07.2020 00:41 Відповісти
Резников, какое такое "сближение позиций"? Конкретно? Сближение позиций агрессора и жертвы агрессии, бандита и объекта нападения этого бандита? Чиновники "слуг народа" - вы научились от своего шефа лживым, обтекаемым формулировкам.
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10.07.2020 07:47 Відповісти
 
 