Переговори не зайшли в глухий кут, Росія хоче зблизити позиції, - Резніков

Росіяни на переговорах не демонструють ворожості і показують бажання зблизити позиції, тому говорити про глухий кут рано.

Так вважає віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо триває процес, то не можна назвати їх (переговори, - ред.) глухим кутом, тому що глухий кут - це розійшлися і більше ніколи не хочуть сідати за стіл переговорів. Тому я б так не оцінював. Знаєте, у Фукідіда в "Пелопоннеській війні" було сказано, що в переговорах можна домовитися тоді, коли обидві сторони при здоровому глузді розуміють, що це в принципі можливо. Якщо одна зі сторін пропонує умови, які неможливі, то це не переговори. Тому на сьогоднішній день я впевнений, що ми все-таки зблизилися, просто про це зараз складно говорити", - сказав міністр.

На його думку, в діях Росії є бажання зблизити позиції.

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"Я більш оптимістично дивлюся на ці речі. Так, це складно, але точно інша риторика, тональність, немає ворожості і є демонстроване представниками Російської Федерації бажання знайти можливість все-таки зблизити позиції. А це вже важливо", - сказав Резніков.

Він також сподівається на ротацію представників Росії у Тристоронній контактній групі по Донбасу.

"Я вірю в те, що з тієї сторони теж відбудеться ротація, заміна представників, і рано чи пізно це дасть можливість домовлятися. Тому що сьогодні ряд представників, які там 6 років, нездатні сказати "так", - зазначив міністр.

При цьому Резніков вважає можливими компроміси на переговорах з Росією.

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"Компроміси можуть бути точно з ряду позицій. Це з питань взаємного звільнення утримуваних осіб, з питання режиму припинення вогню і взаємодії, з питання розмінування, будівництва нових КПВВ", - сказав він.

Як повідомлялося, черговий раунд консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запланований на 8 липня.