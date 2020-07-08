В Одеській області зафіксували значний стрибок захворюваності на COVID-19: за добу - 65 нових випадків
Фахівці Одеського обласного лабораторного центру за останні кілька днів фіксують значний стрибок захворюваності на COVID-19 в регіоні.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за минулу добу було зафіксовано 65 нових випадків в області.
Переважну більшість випадків зафіксовано в місті Одеса (13), Білгород-Дністровському районі (17), Болградському районі (6), м. Ізмаїл (4), Арцизькому (6) та Іванівському (5) районах.
Загальна кількість підтверджених випадків становить 1984, "активних" - 50%.
"Я звертаюся до всіх жителів Одещини із закликом бути свідомими. Уникайте місць великого скупчення людей, носіть маски. Ви маєте право вимагати, щоб водії громадського транспорту і співробітники магазинів, ринків і ресторанів використовували засоби індивідуального захисту.
У період відпусток і відпочинку на морському узбережжі необхідно залишатися відповідальними і дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України.
Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких", - написав Куций.
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