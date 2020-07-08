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В Одеській області зафіксували значний стрибок захворюваності на COVID-19: за добу - 65 нових випадків

В Одеській області зафіксували значний стрибок захворюваності на COVID-19: за добу - 65 нових випадків

Фахівці Одеського обласного лабораторного центру за останні кілька днів фіксують значний стрибок захворюваності на COVID-19 в регіоні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу було зафіксовано 65 нових випадків в області.

Переважну більшість випадків зафіксовано в місті Одеса (13), Білгород-Дністровському районі (17), Болградському районі (6), м. Ізмаїл (4), Арцизькому (6) та Іванівському (5) районах.

Загальна кількість підтверджених випадків становить 1984, "активних" - 50%.

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"Я звертаюся до всіх жителів Одещини із закликом бути свідомими. Уникайте місць великого скупчення людей, носіть маски. Ви маєте право вимагати, щоб водії громадського транспорту і співробітники магазинів, ринків і ресторанів використовували засоби індивідуального захисту.

У період відпусток і відпочинку на морському узбережжі необхідно залишатися відповідальними і дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України.

Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких", - написав Куций.

В Одеській області зафіксували значний стрибок захворюваності на COVID-19: за добу - 65 нових випадків 01

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5476) Одеська область (3243) Куций Максим (56) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Та нет никакого вируса, зебики-соситесь в дёсна!
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08.07.2020 13:21 Відповісти
походу, отдыхающие понаехали
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08.07.2020 13:29 Відповісти
Новая методичка из ОП поступила.
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08.07.2020 13:38 Відповісти
ничего удивительного, после тех столпотворений, что там показывали
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08.07.2020 14:24 Відповісти
 
 