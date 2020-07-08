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Плануємо відновити понад 6000 км автодоріг до кінця цього року, - Криклій

Плануємо відновити понад 6000 км автодоріг до кінця цього року, - Криклій

Незважаючи на пандемію і кризу, Велике дорожнє будівництво в Україні не зупинялося ні на хвилину. Отже, до кінця цього року планується відновити понад 6000 км автодоріг. Разом з тим, фінансування дорожньої галузі збережено повністю, а також залучені ще 35 млрд грн додаткових коштів. У підсумку, на будівництво українських доріг в цьому році будуть спрямовані понад 100 млрд гривень.

Такі цифри повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму новому блозі на OBOZREVATEL.

"Незважаючи на коронакризу ми розвивали інфраструктуру всередині країни. Програма "Велике будівництво" не зупинялась ні на мить. Ми плануємо відновити понад 4000 км доріг державного значення та більше 2000 км місцевих доріг. Якщо говорити про дороги державного значення – зараз роботи йдуть на близько 3063 км автошляхів. Перші дороги вже завершені у Черкаській, Волинській, Львівській, Київській областях", - зазначив очільник Міністерства.

За його словами, цьогоріч почали будуватися та ремонтуватися об’єкти, які десятиліттями стояли недобудованими та розбитими. "На колишній "дорозі смерті" – так називають автошлях Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв зараз влаштовують важкий бетон. Роботи тривають на 52 км. Відновлюється 128 км дороги від Станиці Луганської до Сєвєродонецька тощо", - додав Владислав Криклій.

Крім цього, для підвищення екологічності на об’єктах "Великого будівництва" в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях вже активно використовуються технології влаштування шарів дорожнього одягу з відходів промисловості – металургійних шлаків. Всього у 2020 році до будівництва доріг буде залучено понад 482 тис. кубометрів таких матеріалів. "Найбільший обсяг шлаків - 373 тис. кубометрів, використають у Дніпропетровській області на будівництві маршруту Київ – Дніпро (дорога Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка)", - відмітив Міністр.

Також відновилися будівельні роботи на новому мосту через р. Дніпро у Запоріжжі. Всього понад 70 мостових споруд буде побудовано чи відремонтовано цьогоріч. Це приблизно 3-4 мости в кожній області.

Оперативна інформація - на телеграм-каналі https://t.me/vladyslavkryklii.

Автор: 

дороги (3066) ремонт (2311) будівництво (3021) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
Ага, выдели, завтра это зеленое чувырло на Волынь собирается, так вот, как в совке перед его приездом https://www.dymka.com.ua/polityka/povnyj-sovok-pered-vizytom-zelenskogo-na-volyni-pochaly-pospihom-remontuvaty-dorogu-video/ начали ремонтировать дорогу, до этого даже не прикасались к дороге, а тут раз, даже конусы от битума приказали отмыть, чтобы зеленое недоразумение было довольно...совок полный!
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08.07.2020 13:25
+1
Сказочник 😁
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08.07.2020 13:24
+1
"Планируем восстановить более 6000 км автодорог до конца этого года, - Криклий" - это планируют, а после скажут, что COVID-19 помешал. - "Сеть автомобильных дорог общего пользования включает 172,4 тыс. км дорог, из них с твёрдым покрытием - 164,1 тыс. км (без учёта муниципальных, ведомственных, внутрихозяйственных дорог)."
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08.07.2020 13:55
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08.07.2020 13:15 Відповісти
Сказочник 😁
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08.07.2020 13:24 Відповісти
Ага, выдели, завтра это зеленое чувырло на Волынь собирается, так вот, как в совке перед его приездом https://www.dymka.com.ua/polityka/povnyj-sovok-pered-vizytom-zelenskogo-na-volyni-pochaly-pospihom-remontuvaty-dorogu-video/ начали ремонтировать дорогу, до этого даже не прикасались к дороге, а тут раз, даже конусы от битума приказали отмыть, чтобы зеленое недоразумение было довольно...совок полный!
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08.07.2020 13:25 Відповісти
А почему за 6 лет правления Порошенко даже не прикасались к дороге?
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08.07.2020 13:55 Відповісти
К ней не прикасались два года, идиет.
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08.07.2020 14:09 Відповісти
Всего за два года дорога пришла в ужасное состояние? Это только подтвержает никудышность ремонта во время правления Порошенки.
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08.07.2020 14:24 Відповісти
Два года дорога требует ремонта, какой же ты тормоз, Порошенко у тебя украл одно - твой мозг!
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08.07.2020 14:27 Відповісти
У вас арктические условия, что асфальт не выдерживает всего два года??? Нет, это следствие некачественного ремонта два года назад.
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08.07.2020 14:31 Відповісти
Все, иди нафиг, ты настолько тупой, что даже осмыслить то, что я написал, не в стостоянии.
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08.07.2020 14:36 Відповісти
Так ты своим куринным умом сначала определись, это у вас климат такой, что дороги надо ремонтировать каждые два года. Либо некачественный ремонт, что его не хватает и на два года.
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08.07.2020 14:40 Відповісти
Знов все в майбутньому. Планувальщик.
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08.07.2020 13:26 Відповісти
Клоуны - восстановители, блд. Решили в разгар сезона пересрать всю дорогу на Бердянск, и частично- на Кирилловку. Народ дуреет в пробках. Мало коронарвируса, погрома экономики и утраты работы, так еще и отдых превращают, уроды зеленые, в пытку...
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08.07.2020 13:41 Відповісти
Час ехали 2 км под Васильевкой, у некоторых, кажется, даже горючка закончилась в пробке.
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08.07.2020 13:49 Відповісти
В первую очередь необходимо отремонтировать дороги в Донецкой области, а то по пенсию с ОРДЛО вынуждены летать на "кукурузнике"
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08.07.2020 13:53 Відповісти
"Планируем восстановить более 6000 км автодорог до конца этого года, - Криклий" - это планируют, а после скажут, что COVID-19 помешал. - "Сеть автомобильных дорог общего пользования включает 172,4 тыс. км дорог, из них с твёрдым покрытием - 164,1 тыс. км (без учёта муниципальных, ведомственных, внутрихозяйственных дорог)."
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08.07.2020 13:55 Відповісти
Учитывая, что протяженность дорог Украины составляет 169 тыс. км., такими темпами европейские дороги у нас будут через 28 лет. А должныж были вроде в прошлом сентябре закончить?
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08.07.2020 14:01 Відповісти
это продолжение мыролюбного гиперлупа от соевого кодла ( гнойного оси и дибильного емельяна)?
Тогда можно быть уверенным, что ни одну яму не залатают.
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08.07.2020 14:39 Відповісти
 
 