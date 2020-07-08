Держава безкоштовно роздала сотні тисяч гектарів землі, але реєстру осіб, які отримали цю землю, немає, - глава Держгеокадастру Лещенко
В Україні немає реєстру осіб, які скористалися правом безкоштовно отримати 2 га землі. При цьому деякі українці по кілька разів отримували землю на березі моря, в Карпатах або в Пущі-Водиці.
Про це заявив глава Держгеокадастру Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".
"Ви не повірите, але до сьогодні в нашій державі, роздаючи сотні тисяч гектарів землі шляхом безоплатної приватизації, держава не має офіційного єдиного реєстру громадян України, які отримали безоплатно 2 гектари. Наразі триває процес створення такого реєстру", – сказав Лещенко.
За словами глави Держгеокадастру, уже виявили низку порушень, коли деякі громадяни кілька разів безкоштовно отримували по 2 га землі в різних регіонах. Інформацію про цих людей збираються опублікувати.
"За роки розпорядження землями Держгеокадастром тисячі гектарів найкращих земель України були розграбовані. Йдеться про прибережні зони, рекреаційні зони Причорномор’я та Приазов’я, а також прекрасний природно-заповідний фонд, починаючи від мальовничих Карпат і закінчуючи Пущею-Водицею під Києвом", – додав Лещенко.
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з тієї самої тисячі вкрадених гектарів))
я так понимаю это нужные люди. и их фамилии настолько известны, что их называть не нужно.
Мог бы продать украинские черноземы и тем самым создать прочный фундамент гривны, которые скоро напечает в избытке (благо даже шмыгаль признает, что в бюджете дыра), да вот беда - черноземы те государственные давно розданы своим "забесплатно" (то есть в карманы частные денюжки пошли).
Невезуха.
Нескладуха.
Ну что, "бубочка", таки
гипер-инфляция?
Ешкин кот, я порохобот, что конкретно Вы у меня собираетесь национализировать?
У меня в Украине ничего нет и не было никогда, Вы хотите забрать мою австралийскую собственность?
А хлебало не треснет, нет?
У Вас видения?
Да, и как там с инвестициами в Украину после попытки отжать Арселор-Миттал, текой текут или уже водопадом?
Ты кетайский коммунист?
Или эфиоп, как глава ВОЗ, эфиопская мартышка?
Или ты - потомок ВОХы из ЛДНР?
Жить стало лучше?
Веселей?
То ли еще будет.