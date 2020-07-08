Держава безкоштовно роздала сотні тисяч гектарів землі, але реєстру осіб, які отримали цю землю, немає, - глава Держгеокадастру Лещенко

В Україні немає реєстру осіб, які скористалися правом безкоштовно отримати 2 га землі. При цьому деякі українці по кілька разів отримували землю на березі моря, в Карпатах або в Пущі-Водиці.

Про це заявив глава Держгеокадастру Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Ви не повірите, але до сьогодні в нашій державі, роздаючи сотні тисяч гектарів землі шляхом безоплатної приватизації, держава не має офіційного єдиного реєстру громадян України, які отримали безоплатно 2 гектари. Наразі триває процес створення такого реєстру", – сказав Лещенко.

За словами глави Держгеокадастру, уже виявили низку порушень, коли деякі громадяни кілька разів безкоштовно отримували по 2 га землі в різних регіонах. Інформацію про цих людей збираються опублікувати.

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"За роки розпорядження землями Держгеокадастром тисячі гектарів найкращих земель України були розграбовані. Йдеться про прибережні зони, рекреаційні зони Причорномор’я та Приазов’я, а також прекрасний природно-заповідний фонд, починаючи від мальовничих Карпат і закінчуючи Пущею-Водицею під Києвом", – додав Лещенко.