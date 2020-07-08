Нічні клуби, які порушують карантин, потрібно закривати до кінця пандемії, - Ткаченко

Нічні клуби, які порушують карантин, - злочинці, які сприяють поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє в Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Тотальне недотримання соціальної дистанції, маскового режиму та дезінфекції сьогодні – десятки та сотні нових хворих завтра. Це – тиск на систему охорони здоров’я країни, яка може просто не втримати навалу нових інфікованих", - зазначив Ткаченко.



За словами міністра, порушників карантину, зокрема нічні клуби, треба не лише штрафувати. На перший раз попереджати, на другий – закривати аж до кінця пандемії.

"Поки ми розсаджуємо глядачів в шаховому порядку в театрах, кінотеатрах та концертних залах, хтось влаштовує бенкети під час чуми! Депозити на барі в нічних клубах по 100 доларів? До 3000 грн лише за вхід у заклад? Та стільки ж коштують кілька якісних халатів для медиків, що працюють з коронавірусними хворими! Чи сотня масок, чи десятки дезінфекторів!" - підкреслив Ткаченко.

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