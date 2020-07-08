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Новини Коронавірус і карантин
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Нічні клуби, які порушують карантин, потрібно закривати до кінця пандемії, - Ткаченко

Нічні клуби, які порушують карантин, потрібно закривати до кінця пандемії, - Ткаченко

Нічні клуби, які порушують карантин, - злочинці, які сприяють поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє в Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Тотальне недотримання соціальної дистанції, маскового режиму та дезінфекції сьогодні – десятки та сотні нових хворих завтра. Це – тиск на систему охорони здоров’я країни, яка може просто не втримати навалу нових інфікованих", - зазначив Ткаченко.

За словами міністра, порушників карантину, зокрема нічні клуби, треба не лише штрафувати. На перший раз попереджати, на другий – закривати аж до кінця пандемії.

"Поки ми розсаджуємо глядачів в шаховому порядку в театрах, кінотеатрах та концертних залах, хтось влаштовує бенкети під час чуми! Депозити на барі в нічних клубах по 100 доларів? До 3000 грн лише за вхід у заклад? Та стільки ж коштують кілька якісних халатів для медиків, що працюють з коронавірусними хворими! Чи сотня масок, чи десятки дезінфекторів!" - підкреслив Ткаченко.

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Нічні клуби, які порушують карантин, потрібно закривати до кінця пандемії, - Ткаченко 01

Автор: 

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Закрыть вообще все эти притоны. Выделить остров в море, и все клюбы и игровые салоны туда.
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08.07.2020 13:24 Відповісти
блин. каспаров нарисовался. всех рассадит в шахматном порядке.
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08.07.2020 13:33 Відповісти
Или выдавать ОЗК на входе.
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08.07.2020 13:41 Відповісти
Мабуть у Бени нема ночых клубов.
А давайте всратый 1+1 закроем, они тоже там все без масок, без перчаток, и ни разу на экране чувака в костюме химзащиты, который поливает дезраствором Аллу Мазур, я не видел.
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08.07.2020 13:37 Відповісти
А чо там Велюр Коляна Котлеты?
Закрыли уже?
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08.07.2020 13:49 Відповісти
а шо там с Ленуцей,вычухалась больная типа?
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08.07.2020 13:52 Відповісти
- Але, это ткачечная?
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08.07.2020 13:53 Відповісти
Закрывать! Вместе с танцующими... До конца пандемии...
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08.07.2020 15:19 Відповісти
 
 