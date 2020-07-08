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Тимчасово відвідувати ліси заборонили на Донеччині, в регіоні період надзвичайної пожежної небезпеки

Тимчасово відвідувати ліси заборонили на Донеччині, в регіоні період надзвичайної пожежної небезпеки

З метою запобігання виникненню лісових пожеж на території Донецької області, в період надзвичайної пожежної небезпеки, діє заборона на відвідування лісових масивів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ДСНС Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

У період надзвичайної небезпеки забороняється:

- відвідування лісових масивів;
- заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;
- розведення багать у лісі;
- випалювання трави та інших рослинних залишків на землях лісового фонду та інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісових масивів (у тому числі проводити сільськогосподарські пали);
- палити, кидати у лісових масивах непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети;
- спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.

Рятувальники Донеччини сподіваються на розуміння громадянами ситуації, що склалася. Адже обмеження на відвідування тимчасові і запроваджені вимушено. Проводити дозвілля мешканці та гості Донецької області можуть у спеціально облаштованих місцях, де створені умови для безпечного відпочинку.

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Автор: 

ліс (770) Донецька область (8595) ДСНС (5127)


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это зря.
наданестчине я бы разрешил все. даже тушить пожар бензином.
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08.07.2020 13:45 Відповісти
 
 