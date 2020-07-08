Окупанти почали навчання в Криму із застосуванням усіх видів стрілецької зброї та БПЛА. ФОТО

В окупованому Криму стартували двосторонні батальйонно-тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє російське Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці по черзі виконають завдання в наступі, обороні та переході в контратаку, при цьому вони будуть вести бойові стрільби з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин по мішенях, що імітують сили умовного противника. Для коригування вогню артилерійських підрозділів і ведення розвідки будуть активно застосовуватися безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії уточнили, що до навчань залучили близько 500 військовослужбовців і більш ніж 70 одиниць техніки, зокрема танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-80 та БТР-82А.

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