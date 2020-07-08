Окупанти почали навчання в Криму із застосуванням усіх видів стрілецької зброї та БПЛА. ФОТО
В окупованому Криму стартували двосторонні батальйонно-тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомляє російське Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці по черзі виконають завдання в наступі, обороні та переході в контратаку, при цьому вони будуть вести бойові стрільби з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин по мішенях, що імітують сили умовного противника. Для коригування вогню артилерійських підрозділів і ведення розвідки будуть активно застосовуватися безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони Росії уточнили, що до навчань залучили близько 500 військовослужбовців і більш ніж 70 одиниць техніки, зокрема танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-80 та БТР-82А.
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или ты думаешь, что они молча сглотнут или просто выразят озабоченность??
вон, катера забрали без единого выстрела, а Зе им награды навешал...
Кстати это ты перескочил с Финляндии на Кубань. Почему? Скорее потому что ты вообще незнаком с историей.
- сколько кацапы задавят своих солдат ?
- сколько единиц техники перевернут ?
На такое овно даже ракет от джавелинов жалко
По его мнению, в этом случае уместно будет называть главу государства , Владимиром-объединителем, по аналогии с тем, какие титулы давали лидерам России или Руси "в их историческом прошлом". Об этом сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Раб - это не юридическое состояние. Это состояние мысли и души. Равно как и холуй.