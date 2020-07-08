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Кабмін розірвав меморандум з РФ щодо боротьби з тероризмом

Кабмін розірвав меморандум з РФ щодо боротьби з тероризмом

Кабінет Міністрів припинив дію меморандуму між урядами України та РФ про співпрацю в боротьбі з тероризмом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Документ було підписано 12 липня 2012 року в Ялті.

Зазначається, що реалізація ухваленого рішення дозволить створити додаткові правові та політичні підстави для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори не зайшли в глухий кут, Росія хоче зблизити позиції, - Резніков

Автор: 

росія (65415) тероризм (2867) Меморандум (184)


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Топ коментарі
+10
Питро чомусь не зробив цього за 5 років
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08.07.2020 14:17
+8
При Порошенко такого не було-він 5-ть військових складів терористичних підірвав.
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08.07.2020 14:24
+8
а поросяті слабо було це зробити чи не було коли за розпилом бюджетних коштів ?
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08.07.2020 14:28
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08.07.2020 14:11 Відповісти
А с Чикатило тоже меморандум был - "о борьбе с домашним насилием" ?
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08.07.2020 15:15 Відповісти
це завдяки цьому меморандуму кацапні чечена з добробату віддали..?
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08.07.2020 14:15 Відповісти
До речі, колєги Луцика у парашії уже дали Тумгоєву 18 років тюряги.
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08.07.2020 14:50 Відповісти
хріново..
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08.07.2020 14:57 Відповісти
Питро чомусь не зробив цього за 5 років
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08.07.2020 14:17 Відповісти
Та Зеля вообще за год росию агрессором ни разу не назвал - и ничего, тебе нравится
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08.07.2020 14:38 Відповісти
Це у вас пам'ять коротка - весь час треба нагадувати.
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08.07.2020 15:42 Відповісти
не пройшло і 6 років.
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08.07.2020 14:17 Відповісти
Не хотят бороться с братским расейским терроризмом?
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08.07.2020 14:18 Відповісти
сколько паспортов выдали предателям оккупанты теперь никто не сможет узнать
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08.07.2020 14:19 Відповісти
При Порошенко такого не було-він 5-ть військових складів терористичних підірвав.
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08.07.2020 14:24 Відповісти
Тока про Порошенко расейские цвинтари переполнились ихтамнетами, а при Зеле "прекратили стрелять"
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08.07.2020 14:39 Відповісти
Никто ничего не прекращал, не бреши - интенсивность стельбы сейчас примерно такая же, как была в 2018м.
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08.07.2020 14:53 Відповісти
С фронта пишешь?
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08.07.2020 15:14 Відповісти
Козлощелепні "іхтамнети" Петра з депутатами ВР не хвилювали-з них на фронті жодний не загинув,а от 13420 жерт війни-це плата українського народу за те,що не повірили нам https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html у 2005-му,коли ми вперше розсекретили зрадника.
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08.07.2020 14:55 Відповісти
а поросяті слабо було це зробити чи не було коли за розпилом бюджетних коштів ?
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08.07.2020 14:28 Відповісти
Для показухи отменили один меморандум, а фактически сдали территории и ищут мир в глазах *****
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08.07.2020 14:41 Відповісти
і що там "здали" ? Невже так само, як порося ?
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08.07.2020 14:43 Відповісти
Плохо быть тупым, но я попробую тебе напомнить о так называемых "зонах разведения войск", где фактически, произошоел односторонний отвод Украинских войск, а московитские бандиты остались на своих позициях. Обтекай
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08.07.2020 14:49 Відповісти
Нагадай,лахтинцю про втрачені 44-и тис.кв/км,які https://censor.net/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj занотував у своїх досягненнях.
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08.07.2020 15:02 Відповісти
https://krainanews.co.ua/dvohsotyh-nashi/?fbclid=IwAR2YykU6_Okzt1tkIILPLGd4Q1QGtmziwqeMPq8Nz98Vs0FSo_ytRjJNqms
Інфа від 07.07.2020 - у парашників вісім 200 мінус техніка.
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08.07.2020 14:47 Відповісти
Я о зонах так называемого "разведения войск"
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08.07.2020 14:51 Відповісти
Ты еще брехал о том, что наши якобы не стреляют.
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08.07.2020 14:54 Відповісти
Ты в своем уме? Ваш зеля сказал что для окончания войны надо "просто перестать стрелять". Ну ты и манипулятор. Ты еще скажи, что я - это зеленский
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08.07.2020 15:18 Відповісти
Ты стрелки не переводи - это ТЫ написал, а не Зеля:
"Кабмін розірвав меморандум з РФ щодо боротьби з тероризмом - Цензор.НЕТ 820 https://censor.net/user/83878

Тока про Порошенко расейские цвинтари переполнились ихтамнетами, а при Зеле "прекратили стрелять""

И написал ты ложь, ибо стреляют сейчас точно также, как и при Порошенке в 2018м и ихтамнетов точно также убивают.
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08.07.2020 16:48 Відповісти
Опа, а борцун-словоблудник чомусь профукав таку можливість отримати собі рекспект і уважуху.
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08.07.2020 14:44 Відповісти
логично. РФ - страна-террорист
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08.07.2020 14:46 Відповісти
Расторгли договор о борьбе с терроризмом с террористом ...
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08.07.2020 14:52 Відповісти
Это как сотрудничество с Террористами , - Давно пора еще с 14 года .
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08.07.2020 14:54 Відповісти
Як звучить! Співпраця з терористом у боротьбі з тероризмом!
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08.07.2020 14:59 Відповісти
меморандум с террористами о борьбе с терроризмом...забавно.
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08.07.2020 15:22 Відповісти
чому лише зараз?
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08.07.2020 16:43 Відповісти
 
 