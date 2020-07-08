Кабмін розірвав меморандум з РФ щодо боротьби з тероризмом
Кабінет Міністрів припинив дію меморандуму між урядами України та РФ про співпрацю в боротьбі з тероризмом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.
Документ було підписано 12 липня 2012 року в Ялті.
Зазначається, що реалізація ухваленого рішення дозволить створити додаткові правові та політичні підстави для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії РФ.
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+10 Аль Капучіно
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Інфа від 07.07.2020 - у парашників вісім 200 мінус техніка.
" https://censor.net/user/83878
Тока про Порошенко расейские цвинтари переполнились ихтамнетами, а при Зеле "прекратили стрелять""
И написал ты ложь, ибо стреляют сейчас точно также, как и при Порошенке в 2018м и ихтамнетов точно также убивают.