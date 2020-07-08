Кабмін розірвав меморандум з РФ щодо боротьби з тероризмом

Кабінет Міністрів припинив дію меморандуму між урядами України та РФ про співпрацю в боротьбі з тероризмом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Документ було підписано 12 липня 2012 року в Ялті.

Зазначається, що реалізація ухваленого рішення дозволить створити додаткові правові та політичні підстави для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії РФ.

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