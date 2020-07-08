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Новини Коронавірус і карантин
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Ми створюємо в аеропорту "Бориспіль" лабораторію, яка даватиме результат всім прибулим через дві години, - Ляшко

Ми створюємо в аеропорту

В аеропорту Бориспіль створюється лабораторія, яка дозволить за дві години перевірити, чи є у людини COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У Кабінеті Міністрів ми ухвалили рішення про можливість в'їзду в Україну з країн так званої червоної зони в разі негативного результату ПЛР-тесту, зробленого протягом 48 годин. Паралельно ми докладаємо зусиль для того, щоб створити лабораторію в аеропорту "Бориспіль", яка буде давати результат всім прибулим з "червоної" зони через дві години після прильоту", - сказав він.

Головний санлікар зазначив, що "Україна інтегрована в загальносвітову мережу, в глобальний тренд відновлення подорожей".

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"Це впливає на економіку, це розвиток авіабізнесу, туристичного бізнесу. З боку Міністерства охорони здоров'я ми робимо все можливе, щоб ця сфера працювала і приносила результати", - пояснив Ляшко.

Автор: 

Бориспіль (1145) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
"но деньги - вперёд!"
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08.07.2020 14:25
+1
сколько стоит ?

Ляшко, сколько будет стоить липовый негативный анализ ?
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08.07.2020 14:43
+1
а вам какой?
негативный или позитивный?

стоимость анализа зависит от его результата
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08.07.2020 14:44
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дождались....
Аве, Лящер!!
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08.07.2020 14:17 Відповісти
А чому тільки в Борисполі? А інші мешканці великих міст, в яких є міжнародні аеропорти чим гірші за мешканців Борисполя? Лабораторія має бути в кожному аеропорту та морвокзалі і на кожному прикордонному переході - автомобільному, залізничному, пішому! Без аналізів вся боротьба з коронавірусом - це біг по колу!
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08.07.2020 14:20 Відповісти
тут писало шо рез-ту чекають до 14 днів.
так що до біса "тести", якщо ви не Гриценко.
опше тести - до біса - бо нема лікарняного протоколу шоб лікувати від вірусу.
то шо висрали шо за добу вилікувались 900 поцієнтів =
ви сьодні новини не читав - я пару разів повторив - до біса "статистику", якщо до нас не їдуть німці та жабоїди та макаронники та тореадори - бо у них статистика проти нашої - г*вно.
чо тут сперечатись?
мені смішно напр. з висерів Стебанова.
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08.07.2020 15:07 Відповісти
сколько стоит ?

Ляшко, сколько будет стоить липовый негативный анализ ?
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08.07.2020 14:43 Відповісти
А может лучше - просто давать..
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08.07.2020 14:18 Відповісти
Напишите уже хоть стоимость этого ПЛР теста
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08.07.2020 14:25 Відповісти
а вам какой?
негативный или позитивный?

стоимость анализа зависит от его результата
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08.07.2020 14:44 Відповісти
"но деньги - вперёд!"
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08.07.2020 14:25 Відповісти
А чому це тільки в аеропорту Бориспіль, а не в медичних лабораторіях по всій державі? Бо для холопів і так нормально, а для сейшельських і оманських все комфортно та оперативно...
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08.07.2020 14:31 Відповісти
Клоуни. Ви хоча б сімейних лікарів і тих, хто працює в приймальних відділеннях перевірте.
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08.07.2020 14:36 Відповісти
Все в будущем!!! Когда??? Сделайте вначале, а потом рапортуйте. Постоянное мифическое будущее. А оно будет?
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08.07.2020 14:56 Відповісти
 
 