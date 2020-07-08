Ми створюємо в аеропорту "Бориспіль" лабораторію, яка даватиме результат всім прибулим через дві години, - Ляшко

В аеропорту Бориспіль створюється лабораторія, яка дозволить за дві години перевірити, чи є у людини COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У Кабінеті Міністрів ми ухвалили рішення про можливість в'їзду в Україну з країн так званої червоної зони в разі негативного результату ПЛР-тесту, зробленого протягом 48 годин. Паралельно ми докладаємо зусиль для того, щоб створити лабораторію в аеропорту "Бориспіль", яка буде давати результат всім прибулим з "червоної" зони через дві години після прильоту", - сказав він.

Головний санлікар зазначив, що "Україна інтегрована в загальносвітову мережу, в глобальний тренд відновлення подорожей".

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"Це впливає на економіку, це розвиток авіабізнесу, туристичного бізнесу. З боку Міністерства охорони здоров'я ми робимо все можливе, щоб ця сфера працювала і приносила результати", - пояснив Ляшко.