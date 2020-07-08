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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін виділив Міністерству молоді та спорту 475,8 млн грн з Фонду боротьби з коронавірусом

Кабмін виділив Міністерству молоді та спорту 475,8 млн грн з Фонду боротьби з коронавірусом

Кабінет Міністрів України виділив Міністерству молоді та спорту 475,8 млн грн із Фонду боротьби з коронавірусом на часткове відновлення видатків за бюджетними програмами у сфері фізичної культури та спорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, 88 323,6 тис. грн виділено за програмою "Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації", а також 387 476,3 тис. грн за програмою "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту".

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Автор: 

Кабмін (14108) карантин (18172) спорт (1621) реабілітація (327) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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что же это за такой бездонный фонд борьбы с "короной", что на все оттуда деньги черпают: и на дороги, и на спорт?
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08.07.2020 14:18 Відповісти
нецелевое использование, это срок
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08.07.2020 14:20 Відповісти
да-да... для уборщицы кабмыла...
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08.07.2020 14:21 Відповісти
І скільки ж в тому фонді, з більш, ніж 60 міл'ярдів, лишилося на боротьбу з коронавірусом?
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08.07.2020 15:00 Відповісти
 
 