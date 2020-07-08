Кабмін виділив Міністерству молоді та спорту 475,8 млн грн з Фонду боротьби з коронавірусом

Кабінет Міністрів України виділив Міністерству молоді та спорту 475,8 млн грн із Фонду боротьби з коронавірусом на часткове відновлення видатків за бюджетними програмами у сфері фізичної культури та спорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, 88 323,6 тис. грн виділено за програмою "Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації", а також 387 476,3 тис. грн за програмою "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту".

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