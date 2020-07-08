Муженко про можливе вторгнення РФ: "Почнеться все не на Півдні, почнеться все на Сході"

Ексначальник Генштабу Віктор Муженко вважає, що якщо росіяни наважаться на вторгнення в Україну, то будуть діяти не з Криму, а з окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Про це він заявив у програмі "Вечірній тепловізор", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відповідаючи на питання щодо можливості вторгнення Російської Федерації в південні області України, Муженко наголосив: "Такі сценарії розглядались і є відповідні плани, яким чином повинні діяти Збройні Сили в цій ситуації. Хоча я вважаю, що почнеться все не на Півдні, почнеться все на Сході нашої держави".

На думку Муженка, Росія швидше піде шляхом активізації дій у відповідь на Сході України із залученням незаконно створених військових формувань.

"Це все може мати місце і бути реалізоване не тільки на території Луганської та Донецької областей, а й на території Запорізької, Херсонської областей в першу чергу", - вважає ексначальник Генштабу.

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Муженко вважає, що Росія піде на вторгнення в Україну тільки за наявності певних умов.

"Для того, щоб дійсно мала місце реалізація безпосереднього військового вторгнення, повинно бути ряд певних умов створено. В першу чергу, це хаос в Україні, параліч всіх органів державного управління, військового управління. Цьому буде передувати потужна інформаційна операція. Вона вже, я так вважаю, проводиться. Другим етапом може бути розвідувальна, диверсійна чи спеціальна операції, і тільки після цього, коли будуть створені відповідні умови, вже можна вести мову про безпосереднє вторгнення регулярних військ Російської Федерації", - наголосив Муженко.