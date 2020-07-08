"Не варто зараз бігти і терміново вручати повістки", - Шмигаль доручив врегулювати питання відтермінування весняного призову для випускників

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Міністерство освіти і науки України та Міністерство оборони України скоординувати свої дії щодо надання випускникам відстрочки від весняного призову в зв'язку зі зміщенням дат вступної кампанії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністр повідомив на засіданні уряду в середу.

"Юнаки, які досягли 18 років і хочуть вступити до вишів, повинні отримати таку можливість. Напевно, не варто бігти зараз терміново вручати повістки", - сказав Шмигаль.

У зв'язку з цим прем'єр доручив керівникам профільних міністерств скоординувати свої дії з врегулювання цього питання.

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Шмигаль зазначив, що також необхідно контактувати з цього питання з військовими комісаріатами на місцях і главами обладміністрацій.

Як повідомлялося, Міносвіти просить Міноборони дозволити надавати випускникам відтермінування від весняного призову в зв'язку зі зміщенням дат вступної кампанії. У відомстві зазначають, що в поточному році початок вступної кампанії перенесено на серпень, а весняний призов продовжений до кінця липня, і для того, щоб забезпечити можливість для осіб призовного віку стати студентами вищих навчальних закладів, МОН звернулося з листом до Міноборони.