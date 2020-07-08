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"Не варто зараз бігти і терміново вручати повістки", - Шмигаль доручив врегулювати питання відтермінування весняного призову для випускників

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Міністерство освіти і науки України та Міністерство оборони України скоординувати свої дії щодо надання випускникам відстрочки від весняного призову в зв'язку зі зміщенням дат вступної кампанії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністр повідомив на засіданні уряду в середу.

"Юнаки, які досягли 18 років і хочуть вступити до вишів, повинні отримати таку можливість. Напевно, не варто бігти зараз терміново вручати повістки", - сказав Шмигаль.

У зв'язку з цим прем'єр доручив керівникам профільних міністерств скоординувати свої дії з врегулювання цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через перенесення ЗНО випускники стали отримувати повістки в армію - Міносвіти просить Міноборони про відстрочку призову

Шмигаль зазначив, що також необхідно контактувати з цього питання з військовими комісаріатами на місцях і главами обладміністрацій.

Як повідомлялося, Міносвіти просить Міноборони дозволити надавати випускникам відтермінування від весняного призову в зв'язку зі зміщенням дат вступної кампанії. У відомстві зазначають, що в поточному році початок вступної кампанії перенесено на серпень, а весняний призов продовжений до кінця липня, і для того, щоб забезпечити можливість для осіб призовного віку стати студентами вищих навчальних закладів, МОН звернулося з листом до Міноборони.

Автор: 

Кабмін (14108) Міноборони (7417) призов (432) Міносвіти (1415) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+3
Стоит! И первым делом должны призвать ЗЕЛЮ Вторым делом всех кварталовцев!Пусть показывают своим примером или не указывают другим что делать
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08.07.2020 14:24
+2
ЗЕбила на фронт!!
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08.07.2020 14:28
+1
в нас призив вже з 18 років?
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08.07.2020 14:28
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Стоит! И первым делом должны призвать ЗЕЛЮ Вторым делом всех кварталовцев!Пусть показывают своим примером или не указывают другим что делать
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08.07.2020 14:24 Відповісти
в нас призив вже з 18 років?
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08.07.2020 14:28 Відповісти
Та й школу не в 18 закінчують зазвичай...
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08.07.2020 14:33 Відповісти
то так
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08.07.2020 14:39 Відповісти
ЗЕбила на фронт!!
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08.07.2020 14:28 Відповісти
Коли вам принесуть повістку - посилайте в сраку, і так 4 рази.
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08.07.2020 14:28 Відповісти
повестку в унитаз...до 4-х раз - без проблем! да? гнида квартальная...
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08.07.2020 14:32 Відповісти
А були казочки про добровільно з 18ти ...)))
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08.07.2020 14:34 Відповісти
то було вирвано з контескту ))
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08.07.2020 15:13 Відповісти
А какая отсрочка?? Папы с мамами голосовали как? Вперед и с песней! И в зону ООС обязательно! Каждый должен получить все что заслужил!
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08.07.2020 14:35 Відповісти
Через черезмірну доступність до вищої освіти і корупцію у військоматах ми отримали велику кількість "образованих" ідіотів і втратили людский військовий потенціал, а ці фактори є одними із основних в процесі руйнації держави.
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08.07.2020 14:48 Відповісти
 
 