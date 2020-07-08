Кабмін виділив кошти з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі обладнання в приймальні відділення опорних лікарень, - Шмигаль
Уряд підтримав рішення про виділення коштів з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі обладнання в приймальні відділення опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Кошти будуть спрямовані на закупівлю томографів, ендоскопів, агіографічних систем для кардіології. Сотні лікарень отримають нові прилади для порятунку життя українців", - зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, люди повинні мати своєчасний доступ до якісних медичних послуг як у великих містах, так і в маленьких селах.
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