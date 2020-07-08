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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін виділив кошти з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі обладнання в приймальні відділення опорних лікарень, - Шмигаль

Кабмін виділив кошти з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі обладнання в приймальні відділення опорних лікарень, - Шмигаль

Уряд підтримав рішення про виділення коштів з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі обладнання в приймальні відділення опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошти будуть спрямовані на закупівлю томографів, ендоскопів, агіографічних систем для кардіології. Сотні лікарень отримають нові прилади для порятунку життя українців", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, люди повинні мати своєчасний доступ до якісних медичних послуг як у великих містах, так і в маленьких селах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні Києва, де приймають хворих на COVID-19, заповнені на 39%, - Кличко

Автор: 

лікарня (1363) Кабмін (14108) карантин (18172) Шмигаль Денис (4609) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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о, там там ще щось залишилось, а не все роздерибанали на догоги і тд. он віслюк хоче всім потерпілим від пожежі то 300 тищ роздати. На Прикарпатті вже всім поміг. Ідійот!
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08.07.2020 14:29 Відповісти
Який гарний вірусний деребан. Такі "пандемії" будуть проходити регулярно....
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08.07.2020 14:33 Відповісти
крадут все что на пути попадается земрази.
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08.07.2020 14:52 Відповісти
я так понимаю вирус уже закончился, и ********** срочно нужно раздеребанить фонд.
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08.07.2020 14:53 Відповісти
А він і не починався..... Вірніше цей вірус постійно спить у головах примітивних, його тільки час від часу будять через ЗМІ для потрібних декому речей, які можно прокрутити через викликані рефлекси
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08.07.2020 15:00 Відповісти
 
 