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Новини
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Священник переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх на Львівщині, - МВС

Священник переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх на Львівщині, - МВС

48-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, купував стартові і шумові пістолети, переробляв їх на бойові та підшукував клієнтів для продажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Злочинну діяльність священнослужителя викрили та задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань Львівської області.

Правоохоронці встановили, що чоловік у власному помешканні організував зброярню. Через інтернет купував стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, яку перероблював на бойову. Також він виготовляв набої до цих пістолетів. Надалі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю.

48-річний місцевий мешканець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності - у грудні 2018 року його затримували за незаконне поводження зі зброєю. Згідно з вироком Шевченківського районного суду м. Львова, чоловіка визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та засуджено до 5-ти років позбавлення волі.

Однак на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнено від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
Тому, щоби не потрапити в поле зору поліцейських, під час купівлі пістолетів та відправки поштою "товару" чоловік використовував фіктивні анкетні дані.

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Поліцейські задокументували кілька фактів продажу зброї. Її вилучили та направили на експертне дослідження, за результатами якого вилучені пістолети є вогнепальною зброєю, придатною до стрільби.

Сьогодні, 8 липня, проводяться санкціоновані обшуки на території Львівської, Черкаської та Київської областей, зокрема за місцем проживання зловмисника, а також у покупців зброї.

Наразі вже вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї. Обшуки тривають.

Вирішується питання про затримання 48-річного мешканця Львівської області та обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: 

зброя (7478) священник (159) Львівська область (2441)


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Топ коментарі
+6
Прихожане жадные
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08.07.2020 14:43
+5
Святой чилавек. Понять, простить!
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08.07.2020 14:53
+4
не иначе как деньги на храм зарабатывал
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08.07.2020 14:43
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тю, а для чого ж іще потрібні священники?
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08.07.2020 14:43 Відповісти
Прихожане жадные
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08.07.2020 14:43 Відповісти
Московского патриархата? Ну, можно вот так:
Священник переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх на Львівщині, - МВС - Цензор.НЕТ 1105
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08.07.2020 14:53 Відповісти
А как же заповедь " Не убий " ?
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08.07.2020 14:43 Відповісти
Кого он убил?
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08.07.2020 14:48 Відповісти
Ну тогда за подстрекательство
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08.07.2020 15:03 Відповісти
кого ідо чого? самозахист, або вбивство москаля не рахується.
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08.07.2020 15:24 Відповісти
якщо продавав зброю, то може і вбивав. У нас один такий без зброї в алкогольному угарі бив свою попадю цеглиною. Сусіди відрятували. Але невдовзі вона померла. Не чув шоб посадили. МПц - якшо є питання.
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08.07.2020 15:13 Відповісти
не иначе как деньги на храм зарабатывал
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08.07.2020 14:43 Відповісти
, из Евангелия от Матфея (26:52): «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место; ибо все, взявшие меч, мечем погибнут».
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08.07.2020 14:47 Відповісти
Я представляю твой уровень,если читаешь эти безумные книжки.
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08.07.2020 14:50 Відповісти
это хорошо, что ты представляеш, а вот Священник переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх на Львівщині, - МВС - Цензор.НЕТ 7566
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08.07.2020 14:58 Відповісти
Это не совсем безумная книжка...демагогия построенная на этом безумии является государственно-образующей идеологией как минимум 2/3 земного шарика...А ессли взять все иудейские секты вместе то в сухом остатке останется только Япония, Китай, Индия и страны Индокитая.....
И лидером являются США...при этом общественная мораль заставляет американцев корчить из себя верующих, ходить на религиозные сходняки аля хабад и разного рода протестанские кланы ит.д и тп.
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08.07.2020 19:35 Відповісти
А что в данномс случае по поводу меча и притчи исуса возразили викинги и дружинники Руси...
А как на такую проповедь запорожцы реагировали, которые были готовы умереть в бою?
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08.07.2020 14:58 Відповісти
я лишь указал первоисточник,из которого потом слепили, "..кто с мечем к нам придет..." т.е. всем добрым людям надо вооружаться для отпора и все,....не судите строго уже так меня...
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08.07.2020 15:02 Відповісти
А что в данномс случае по поводу меча и притчи исуса возразили викинги и дружинники Руси

http://shaov.net/texts/Otkuda-esti-poshla-modernizatciia-na-Rusi.shtml Из толпы встречающих русичей выходит ангел Василий с гуслями:

Земля наша богата
И лесами, и полями,
Да очень бестолково всё -
Порядка нет как нет.
Так что уж вы имейте нас…
Пардон…
Точней, владейте нами.
Я помогу вам, чем могу,
Полезный дам совет.

Я набросал тут тезисы,
Обрисовал проблемы:
Хозяйство экстенсивное,
Неэффективный труд.
Нужна модернизация
И плюс подход системный…
Вы меч-то не кладите тут:
Неровен час - сопрут.
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08.07.2020 15:43 Відповісти
Викинги и дружинники Руси закончились с принятием христианства
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09.07.2020 00:57 Відповісти
И заметьте, про пистолеты в цитате ни слова.
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08.07.2020 15:13 Відповісти
до рождения мистера Кольта еще было примерно 2000 лет.
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08.07.2020 15:17 Відповісти
не слухайте того невертраста (господи - ну і погоняло звучне)
Я багато чому дивувався при прочитанні Євангліє. Бо часто бачив суперечності і якісь малозрозумілі монологи, що не відносяться до ясного Хрестового вчення. Аж поки не прочитав Каганця "Пшениця без кукілю". Так от за Каганцем у благій звістці купа ворожих хрестиянству вставок. На мою думку оригінальний тест був: сховай меча твого. Бо якби ті слуги першосвященника злякалися, то не відбулося б розпяття в точно визначений Богом срок у точно визначеному місці. Бо вже куплений і плащаниця з пахощами. І поховальна печера тайно підготовлена. А простуватий Петро ледь не випустив храмовників із сітей, в які вони так нерозумно влізли. Як вже випадок у наш час із В.А.Зеленським, коли він починає обмін на моряків перед тим, коли москва все одно їх відпустить.
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08.07.2020 15:23 Відповісти
УПЦ или МПЦ,если УПЦ,то це ж активист!
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08.07.2020 14:47 Відповісти
Yes!
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08.07.2020 14:59 Відповісти
А какого патриархата не написали, мордоровского или украинского?
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08.07.2020 14:47 Відповісти
Делай выводы о "правдивости" это новости
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08.07.2020 14:51 Відповісти
значит украинского...
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08.07.2020 15:00 Відповісти
На Львівщині вдруге впіймали на торгівлі зброєю священика-самозванця.
48-річний священик «Російської істинно-православної церкви» виготовляв вогнепальну зброю вдома
https://zaxid.net/news/
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10.07.2020 15:41 Відповісти
Самое интересное: а в какой же епархии числятся такие священники? Неужели в "правильной" патриотичной? Кабы в УПЦ, так заголовок выглядел бы немного иначе, не говоря уж о тексте...
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08.07.2020 14:47 Відповісти
а в чем разница то?
или тому кого поп задавит на джипе - очень надо было знать какая э.пархия то?
совершенно побоку.
правда в Рашке можно попу выкрутиться штрафом, а у нас - условный срок дадут. вон, как Зайцевой то
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08.07.2020 15:02 Відповісти
А шо? Теж бізнес.
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08.07.2020 14:49 Відповісти
правильный священник - превращал рабов в вооруженных сограждан...
даже в Молдове разрешены короткостволы, а в Украине держат граждан за быдло...
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08.07.2020 14:51 Відповісти
Во, блин, "отец Пигидий"!
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08.07.2020 14:52 Відповісти
Святой чилавек. Понять, простить!
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08.07.2020 14:53 Відповісти
ему "ангелы " шепнули, а ментам - шепнули бесы, все просто - опять как и всегда - сжиают священносужиделей(сказал Синод и тут же свалил кушать икру и "плоть", запивая "кровью")
- чего мы хотим то с бесноватых то? у них даже хоть бы ядерную боеголовку поп снаряжал = еретики мешают исследовать бошью милость ("дал" типо за грешки наши, а попы - замаливают = поп.робуй докажи шо это не так)))
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08.07.2020 14:59 Відповісти
"...Так, может быть, вы, святой отец, партийный? - М-может быть!..." (с)
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08.07.2020 15:01 Відповісти
- ,а тогда я монашек в сауну не дам.
- А за это, батюшка, и партбилет можно положить.
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08.07.2020 15:48 Відповісти
а как он стал священником, если он в тюряге сидел?
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08.07.2020 15:03 Відповісти
Раскаялся. Бог ему поверил, простил...
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08.07.2020 15:16 Відповісти
шо-то сомневаюсь, что раскаялся
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08.07.2020 16:52 Відповісти
еще один. и тоже ранее судимый. https://focus.ua/ukraine/451300-ezdil_propovedovat_na_donbass_na_rovenshchine_sviashchennik_vtoroi_raz_popalsia_na_prodazhe_oruzhiia Ездил проповедовать на Донбасс. На Ровенщине священник второй раз попался на продаже оружия
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08.07.2020 15:04 Відповісти
серебряными пулями стрелял.
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08.07.2020 15:20 Відповісти
Так пистолет и остался стартовым.
"К забегу в ад, на старт, внимание, марш!"
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08.07.2020 15:27 Відповісти
Пути господни неисповедимы.
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08.07.2020 15:34 Відповісти
Спочатку було Слово... Не Словом, а Ділом - вирішив батюшка... Ех, нема в Україні закону про зброю... Золоті ж руки .... Сміт енд Весон, Кольт, Вінчестер... а він сяде...
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08.07.2020 15:47 Відповісти
Ачётакова? Звичайне невинне хобі для попа,відпочинок від видурювання грошей у баранів, себто пастви...
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08.07.2020 16:12 Відповісти
...фуф, то ребячество! Вреда -нуль. Вот, если бы пастор овец православных достал Библию, то это бы было соизмеримо с использованием запрещенных калибров.
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08.07.2020 17:52 Відповісти
https://portal.lviv.ua/news/2020/07/08/na-lvivshchyni-zatrymaly-sviashchennyka-za-torhivliu-samorobnoiu-zbroieiu
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08.07.2020 18:28 Відповісти
 
 