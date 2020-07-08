Священник переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх на Львівщині, - МВС

48-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, купував стартові і шумові пістолети, переробляв їх на бойові та підшукував клієнтів для продажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Злочинну діяльність священнослужителя викрили та задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань Львівської області.



Правоохоронці встановили, що чоловік у власному помешканні організував зброярню. Через інтернет купував стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, яку перероблював на бойову. Також він виготовляв набої до цих пістолетів. Надалі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю.

48-річний місцевий мешканець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності - у грудні 2018 року його затримували за незаконне поводження зі зброєю. Згідно з вироком Шевченківського районного суду м. Львова, чоловіка визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та засуджено до 5-ти років позбавлення волі.

Однак на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнено від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

Тому, щоби не потрапити в поле зору поліцейських, під час купівлі пістолетів та відправки поштою "товару" чоловік використовував фіктивні анкетні дані.

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Поліцейські задокументували кілька фактів продажу зброї. Її вилучили та направили на експертне дослідження, за результатами якого вилучені пістолети є вогнепальною зброєю, придатною до стрільби.



Сьогодні, 8 липня, проводяться санкціоновані обшуки на території Львівської, Черкаської та Київської областей, зокрема за місцем проживання зловмисника, а також у покупців зброї.

Наразі вже вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї. Обшуки тривають.



Вирішується питання про затримання 48-річного мешканця Львівської області та обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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