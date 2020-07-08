Священник переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх на Львівщині, - МВС
48-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, купував стартові і шумові пістолети, переробляв їх на бойові та підшукував клієнтів для продажу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Злочинну діяльність священнослужителя викрили та задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань Львівської області.
Правоохоронці встановили, що чоловік у власному помешканні організував зброярню. Через інтернет купував стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, яку перероблював на бойову. Також він виготовляв набої до цих пістолетів. Надалі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю.
48-річний місцевий мешканець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності - у грудні 2018 року його затримували за незаконне поводження зі зброєю. Згідно з вироком Шевченківського районного суду м. Львова, чоловіка визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та засуджено до 5-ти років позбавлення волі.
Однак на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнено від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
Тому, щоби не потрапити в поле зору поліцейських, під час купівлі пістолетів та відправки поштою "товару" чоловік використовував фіктивні анкетні дані.
Поліцейські задокументували кілька фактів продажу зброї. Її вилучили та направили на експертне дослідження, за результатами якого вилучені пістолети є вогнепальною зброєю, придатною до стрільби.
Сьогодні, 8 липня, проводяться санкціоновані обшуки на території Львівської, Черкаської та Київської областей, зокрема за місцем проживання зловмисника, а також у покупців зброї.
Наразі вже вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї. Обшуки тривають.
Вирішується питання про затримання 48-річного мешканця Львівської області та обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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И лидером являются США...при этом общественная мораль заставляет американцев корчить из себя верующих, ходить на религиозные сходняки аля хабад и разного рода протестанские кланы ит.д и тп.
А как на такую проповедь запорожцы реагировали, которые были готовы умереть в бою?
http://shaov.net/texts/Otkuda-esti-poshla-modernizatciia-na-Rusi.shtml Из толпы встречающих русичей выходит ангел Василий с гуслями:
Земля наша богата
И лесами, и полями,
Да очень бестолково всё -
Порядка нет как нет.
Так что уж вы имейте нас…
Пардон…
Точней, владейте нами.
Я помогу вам, чем могу,
Полезный дам совет.
Я набросал тут тезисы,
Обрисовал проблемы:
Хозяйство экстенсивное,
Неэффективный труд.
Нужна модернизация
И плюс подход системный…
Вы меч-то не кладите тут:
Неровен час - сопрут.
Я багато чому дивувався при прочитанні Євангліє. Бо часто бачив суперечності і якісь малозрозумілі монологи, що не відносяться до ясного Хрестового вчення. Аж поки не прочитав Каганця "Пшениця без кукілю". Так от за Каганцем у благій звістці купа ворожих хрестиянству вставок. На мою думку оригінальний тест був: сховай меча твого. Бо якби ті слуги першосвященника злякалися, то не відбулося б розпяття в точно визначений Богом срок у точно визначеному місці. Бо вже куплений і плащаниця з пахощами. І поховальна печера тайно підготовлена. А простуватий Петро ледь не випустив храмовників із сітей, в які вони так нерозумно влізли. Як вже випадок у наш час із В.А.Зеленським, коли він починає обмін на моряків перед тим, коли москва все одно їх відпустить.
48-річний священик «Російської істинно-православної церкви» виготовляв вогнепальну зброю вдома
https://zaxid.net/news/
или тому кого поп задавит на джипе - очень надо было знать какая э.пархия то?
совершенно побоку.
правда в Рашке можно попу выкрутиться штрафом, а у нас - условный срок дадут. вон, как Зайцевой то
даже в Молдове разрешены короткостволы, а в Украине держат граждан за быдло...
- чего мы хотим то с бесноватых то? у них даже хоть бы ядерную боеголовку поп снаряжал = еретики мешают исследовать бошью милость ("дал" типо за грешки наши, а попы - замаливают = поп.робуй докажи шо это не так)))
- А за это, батюшка, и партбилет можно положить.
"К забегу в ад, на старт, внимание, марш!"