Бізнесмена з Криму Ткаченка викрали в Києві, родина підозрює ФСБ РФ, - ЗМІ
Сергій Ткаченко кілька років судився з РФ за віджатий бізнес у Криму. У березні його заочно заарештував московський суд, а на початку липня - викрали невідомі, які представилися "співробітниками федерального розшуку".
Ткаченка викрали 1 липня із салону краси на Дорогожичах. Двоє невідомих, які представилися співробітникам салону "співробітниками федерального розшуку", вивели його на вулицю в наручниках, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".
Національна поліція відкрила провадження за статтею 146 Кримінального кодексу - незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Сергій Ткаченко - акціонер севастопольського судноремонтного заводу "Південний". До окупації жив у Києві, у Крим літав у справах. У 2014 році він, за словами дружини Юліанни, не прийняв російське громадянство. Росіяни внесли його до бази нев'їзних і незаконно відібрали завод.
Свої активи Ткаченко оцінив у 150 млн доларів і боровся за бізнес в українських судах.
На початку березня 2020 року його заочно заарештував московський суд. Російські ЗМІ повідомляли тоді, що Ткаченка звинуватили "в участі в злочинній спільноті та особливо великому розкраданні коштів".
Місяць тому Ткаченко через адвоката звернувся до Офісу Генпрокурора із заявою про незаконне заволодіння його бізнесом у Криму, а також про незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності в РФ. Він просив розслідувати ці епізоди і дати оцінку "незаконним діям співробітників ГПУ та Нацполіції", які, як стверджував, "беруть участь у виконанні нелегальних слідчих доручень Слідкому МВС РФ".
Офіс Генпрокурора переадресував цю заяву в СБУ, а СБУ - в Нацполіцію.
Родина вважає, що Ткаченка викрали російські спецслужби. Його дружина стверджує, що отримує погрози від невідомих.
Після викрадення в соцмережах пройшла інформація про те, що Ткаченка могли вивезти до окупованого Криму.
У Держприкордонслужбі її не підтверджують, але і спростувати не можуть: будь-яка інформація про третіх осіб щодо перетину кордону заборонена до поширення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сотрудники салона долб...ы? Какой федеральный розыск? Или это уже норма при зе?
Вас ещё что-то удивляет при нынешней власти ?
Все украинские спецслужбы ЗЕ и БЕ сдали кремлинам
днише!!!
И почему сотрудники салона сразу же не вызвали хотя бы полицию, если похитители им прямым текстом представились фсбшниками? Ясно ведь, что легально ФСБшник может пребывать на территории Украины только в кандалах или в виде груза-200.
Без содействия и помощи с нашей стороны это сделать очень сложно и долго. Считаю, что к похищению человека причастны Нардепы от ОПЗЖ и бывшие сотрудники (вата) правоохранительных органов.
Если бы я такое услышал то отбивался бы руками ногами и всеми подручными !!!!
Обидно будет, если окажется что Украина даже после скандала с луциком и атошником продолжает выдавать рашке людей!!!
Кстати, жив ли там Тумгоев? луцика совесть явно не мучает!!!
и что ты сделал?
и миллионы остальных украинцев не вышли и ничего не сделали
и вся эта политическая ******* тоже отморозилась
значит что будет?
будет только еще хуже
потому что одно ненаказанное преступление всегда рождает другое
Некие открыто вошли под камеры в общественное место, представились чем то "федеральным" и типа "похитили" человека ...
Такое чувство, что "похищенный" и "похитители", хотел, что бы всё было на камеру... ЗАЧЕМ !?
Может, что бы скрыться..., а для всех - быть "похищенным" !?
Были бы это ФСБэшники - они вы его выкрали по тихому и БЕЗ камер и БЕЗ захода в общественное место !
начиная с ледоруба Троцкого, конфет для Коновальца, отравленного зонтика для Маркова, газового пистолета для Бандеры, намазанных ядом дверей Скрипалей и т.д.
терроризм - это и есть основной почерк бандитского-кгбшно-фсбшного отродья
Щоб попередити, що супротив їхнім діям ускладнить подальшу долю підозрюваному
-nес десь!
В следующий раз российские фсб-шники , как минимум, арестуют Турчинова...