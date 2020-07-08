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Бізнесмена з Криму Ткаченка викрали в Києві, родина підозрює ФСБ РФ, - ЗМІ

Бізнесмена з Криму Ткаченка викрали в Києві, родина підозрює ФСБ РФ, - ЗМІ

Сергій Ткаченко кілька років судився з РФ за віджатий бізнес у Криму. У березні його заочно заарештував московський суд, а на початку липня - викрали невідомі, які представилися "співробітниками федерального розшуку".

Ткаченка викрали 1 липня із салону краси на Дорогожичах. Двоє невідомих, які представилися співробітникам салону "співробітниками федерального розшуку", вивели його на вулицю в наручниках, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Національна поліція відкрила провадження за статтею 146 Кримінального кодексу - незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Сергій Ткаченко - акціонер севастопольського судноремонтного заводу "Південний". До окупації жив у Києві, у Крим літав у справах. У 2014 році він, за словами дружини Юліанни, не прийняв російське громадянство. Росіяни внесли його до бази нев'їзних і незаконно відібрали завод.

Також дивіться: СБУ затримала в Одесі банду "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Свої активи Ткаченко оцінив у 150 млн доларів і боровся за бізнес в українських судах.

На початку березня 2020 року його заочно заарештував московський суд. Російські ЗМІ повідомляли тоді, що Ткаченка звинуватили "в участі в злочинній спільноті та особливо великому розкраданні коштів".

Бізнесмена з Криму Ткаченка викрали в Києві, родина підозрює ФСБ РФ, - ЗМІ 01

Місяць тому Ткаченко через адвоката звернувся до Офісу Генпрокурора із заявою про незаконне заволодіння його бізнесом у Криму, а також про незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності в РФ. Він просив розслідувати ці епізоди і дати оцінку "незаконним діям співробітників ГПУ та Нацполіції", які, як стверджував, "беруть участь у виконанні нелегальних слідчих доручень Слідкому МВС РФ".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Лежати! Руки за спину": поліція на Київщині знешкодила банду, яка викрадала людей для заволодіння їхніми квартирами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Офіс Генпрокурора переадресував цю заяву в СБУ, а СБУ - в Нацполіцію.

Бізнесмена з Криму Ткаченка викрали в Києві, родина підозрює ФСБ РФ, - ЗМІ 02

Родина вважає, що Ткаченка викрали російські спецслужби. Його дружина стверджує, що отримує погрози від невідомих.

Після викрадення в соцмережах пройшла інформація про те, що Ткаченка могли вивезти до окупованого Криму.

У Держприкордонслужбі її не підтверджують, але і спростувати не можуть: будь-яка інформація про третіх осіб щодо перетину кордону заборонена до поширення.

Автор: 

Київ (19541) Крим (14176) викрадення (821) росія (65415) ФСБ (1455)


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Топ коментарі
+28
на сьомому році війни ординська гебня вільно рєзвітся у столиці..?
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08.07.2020 15:03
+26
в центре киева, кремлефашсты похищают людей и вывозят их в *********, а баканов и собаков и в ус не дуют. может они оба в теме?
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08.07.2020 15:03
+23
ЭТИ ?
Бизнесмена из Крыма Ткаченко похитили в Киеве, семья подозревает ФСБ РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 4158
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08.07.2020 15:04
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Уже несколько дней эта новость гуляет на ФБ, а "цензор" только сейчас напечатал.
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08.07.2020 15:02 Відповісти
А потом выясняется, что всё наоборот.
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08.07.2020 15:02 Відповісти
Наоборот это как?
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08.07.2020 15:10 Відповісти
ткаченко похитил фсб наверное
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08.07.2020 15:19 Відповісти
Было бы неплохо...
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08.07.2020 15:21 Відповісти
А похітелі ті яких сьогодні видворили в расею, які готували терористично підривну діяльність в Україні...
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08.07.2020 15:02 Відповісти
скріш за все це цього чувака назвали "терористом" і "депортували" прямо в лапи гебні.
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08.07.2020 15:16 Відповісти
Точно.Вон Енин специалист по выдаче наших людей кацапам на повышение пошел, наверное за Тумгоева повысили.
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08.07.2020 18:08 Відповісти
"Формы злодѣйствъ измѣняются, но сущность, ужасная сущность дѣла, то, что кроткіе христіане русскіе люди мучаютъ и убиваютъ другихъ и считаютъ себя въ этомъ неповинными, остается то же." (Лев Толстой. Полное собрание сочинений. Том 26.)
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09.07.2020 08:43 Відповісти
на сьомому році війни ординська гебня вільно рєзвітся у столиці..?
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08.07.2020 15:03 Відповісти
Й тільки зараз їх почали ловити й висилати!
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08.07.2020 15:06 Відповісти
читав..лютий треш..
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08.07.2020 15:07 Відповісти
Їх треба судити, саджати і тримати, прийнаймі до обмінів, а не відпускати.
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08.07.2020 15:11 Відповісти
в центре киева, кремлефашсты похищают людей и вывозят их в *********, а баканов и собаков и в ус не дуют. может они оба в теме?
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08.07.2020 15:03 Відповісти
Как были кацапы тут хозяевами, так и остались. А сейчас так тем более, ФСБ и бакановское СБУ - братья навек.
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08.07.2020 15:04 Відповісти
ЭТИ ?
Бизнесмена из Крыма Ткаченко похитили в Киеве, семья подозревает ФСБ РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 4158
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08.07.2020 15:04 Відповісти
Три дебила. Капец, нет слов, кроме матов
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08.07.2020 15:22 Відповісти
Почему..они прекрасно сыграли роли своих дедушек...
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08.07.2020 21:47 Відповісти
"Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска"Источник: https://censor.net/n3206883"
Сотрудники салона долб...ы? Какой федеральный розыск? Или это уже норма при зе?
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08.07.2020 15:06 Відповісти
они могли подумать что СБУ уже не тихориться.
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08.07.2020 15:10 Відповісти
На каком основании? СБУ никогда не называлось федеральным розыском.
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08.07.2020 15:11 Відповісти
но им то хочется называться...!
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08.07.2020 15:18 Відповісти
Очевидно, так и представились

Вас ещё что-то удивляет при нынешней власти ?

Все украинские спецслужбы ЗЕ и БЕ сдали кремлинам
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08.07.2020 15:11 Відповісти
А что сотрудники салона должны были отбить "бизнесмена из Крыма Ткаченко"? Сотрудникам салона пох#й как на бизнесмена, так и на федеральный розыск...
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08.07.2020 19:27 Відповісти
представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска" В Киеве!!! Источник: https://censor.net/n3206883
днише!!!
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08.07.2020 15:07 Відповісти
Так наша СБУ и похитила.
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08.07.2020 15:07 Відповісти
Разве в Украине есть служба именуемая "федеральным розыском"? Хотя сотрудники салона об этом даже не задумывались...
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08.07.2020 15:07 Відповісти
Та какая разница? СБУ, НАБУ, МВД и прочие Бу теперь и есть филиалы ФСБ - арестовывают патриотов, волонтеров, участников АТО
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08.07.2020 15:08 Відповісти
згоден: без різницці, чи ДБР арештовує, чи ФСБ. Саме тому обережний Бабченко з-за клована злиняв з України.
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08.07.2020 15:12 Відповісти
Охренеть. Кацапы шастают у нас, в ак у себя дома и похищают кого хочешь. Что, клоун, будешь пилить видосик или ещё не выкурил все айкосы, чмошник?
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08.07.2020 15:08 Відповісти
сейчас все возможно, без определенных документов говорить что ты следователь или представитель власти.
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08.07.2020 15:09 Відповісти
Какой еще власти? фсб не является властью в Украине.
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08.07.2020 15:10 Відповісти
"Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска"

И почему сотрудники салона сразу же не вызвали хотя бы полицию, если похитители им прямым текстом представились фсбшниками? Ясно ведь, что легально ФСБшник может пребывать на территории Украины только в кандалах или в виде груза-200.
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08.07.2020 15:09 Відповісти
к сожалению, не только... если бы было так мы жили бы намного лучше. а пока есть Медвечук, Рабинович, Королевская, Штепа (что с ней, кстати), Шуфрич, этот, красномордый, который за всех отдувался, недолго, хотя официально референдил донбабву или луганду (что с ним кстати 2?) и т.д. и т.п. - не только груз 200, но и все шесть лет свободно или практически свободно пропагандоны по тв, имеют "бизнес" на народных (уже нет) ресурсах, сидят на потоках и распиливают бюджет.
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08.07.2020 15:21 Відповісти
жесть...
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08.07.2020 15:11 Відповісти
Похитили скорее всего сбушники по наводке своих рузге братьев. От этого становится не менее страшно. Вот вам последствия избрания в президенты- плебея малороса.
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08.07.2020 15:13 Відповісти
а при каком "плебее" убили Акуеву, ее мужа, Шеремета и т.д.?
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08.07.2020 16:01 Відповісти
Мужа не убили, к счастью. Но посягали.
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08.07.2020 16:49 Відповісти
Вот так всего за год мы вернулись во времена овоща
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08.07.2020 15:15 Відповісти
Вот так просто взять и приехать в другую страну, в Украину, вести наружное наблюдение, следить за объектом, выкрасть его и уехать/покинуть пределы страны? Вы думаете это как "два пальца об асфальт"??
Без содействия и помощи с нашей стороны это сделать очень сложно и долго. Считаю, что к похищению человека причастны Нардепы от ОПЗЖ и бывшие сотрудники (вата) правоохранительных органов.
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08.07.2020 15:18 Відповісти
Какой федер розыск?
Если бы я такое услышал то отбивался бы руками ногами и всеми подручными !!!!

Обидно будет, если окажется что Украина даже после скандала с луциком и атошником продолжает выдавать рашке людей!!!
Кстати, жив ли там Тумгоев? луцика совесть явно не мучает!!!
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08.07.2020 15:18 Відповісти
Ну заходять в салон двоє мутних мужиків - чо копів не викликали чи хоча б охорону кнопкою? Та й взагалі - можна було нах...й їх слати! І так, камери ж мають бути...
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08.07.2020 15:22 Відповісти
Наше сбу как сотрудничало с фсб срашки при янеке так и продолжает Раньше Патриотов выдавали и борцов с пукинским режимом -теперь бизнесменов
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08.07.2020 15:23 Відповісти
А где в Украине федеральный розыск? Совсем тупой что-ли?
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08.07.2020 15:23 Відповісти
Похитило ФСБ, но не одно, а вместе с Зе!-СБУ.
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08.07.2020 15:28 Відповісти
да, похитило
и что ты сделал?
и миллионы остальных украинцев не вышли и ничего не сделали

и вся эта политическая ******* тоже отморозилась
значит что будет?
будет только еще хуже
потому что одно ненаказанное преступление всегда рождает другое
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08.07.2020 16:18 Відповісти
Бизнесмен,который судится с рашкой на 150 млн. баксов,должен ходить с охраной или хотя бы с пистолем. Такая беспечность наказуема,особенно в теперешнее время с зеленой плебейской властью...
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08.07.2020 15:31 Відповісти
Я куею без баяна, на 7 году войны в Киеве ФСБ ворует человека. Докерувалася зеленая плесень. Браво Зеля Бубаленский, браво Бакаканов, это даже не пробитое дно это свободное падение в бездну.
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08.07.2020 15:36 Відповісти
С бездной вы им польстили - в выгребную яму, переполненную говном.
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08.07.2020 15:41 Відповісти
Это были друзья гордона из фсб
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08.07.2020 15:40 Відповісти
в стране стало опасно жить
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08.07.2020 16:15 Відповісти
Московитські спецслужби вільно себе тут почувають.А все тому,що ми дуже толерантні.Якби московити знали,що їм тут буде смерть,то так би себе не поводили.
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08.07.2020 15:50 Відповісти
филиал фсб в Украине называется по другому
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08.07.2020 15:59 Відповісти
"Похишение" выглядит очень топорным !
Некие открыто вошли под камеры в общественное место, представились чем то "федеральным" и типа "похитили" человека ...

Такое чувство, что "похищенный" и "похитители", хотел, что бы всё было на камеру... ЗАЧЕМ !?
Может, что бы скрыться..., а для всех - быть "похищенным" !?

Были бы это ФСБэшники - они вы его выкрали по тихому и БЕЗ камер и БЕЗ захода в общественное место !
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08.07.2020 16:14 Відповісти
А Скрипаля ,как травили? Не топорно? Уровень ФСБ сильно не дотягивает до КГБ,но тут дело в том,что наше СБУ еще ниже уровнем и чтобы похитить в Киеве человека,не нужно быть агентами Моссада (((
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08.07.2020 17:00 Відповісти
типа фесебешники супер профі і таке інше, дилетанти, але їх тут хтось прикривав, бо вже мабуть втекли, та й багато часу не треба, пару годин машиною і на параші чи бульбораші
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08.07.2020 17:34 Відповісти
ничего удивительного, фсб всегда работает тупо, топорно и узнаваемо
начиная с ледоруба Троцкого, конфет для Коновальца, отравленного зонтика для Маркова, газового пистолета для Бандеры, намазанных ядом дверей Скрипалей и т.д.
терроризм - это и есть основной почерк бандитского-кгбшно-фсбшного отродья
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08.07.2020 19:10 Відповісти
Так,якось палєвно) Особливо оте представляння співробітникам салону.
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08.07.2020 20:35 Відповісти
якщо вони не побоялись травити громадянина Британії (а у не\ є ядерна зброя), то чого їм боятись нас із клоуном на чолі
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08.07.2020 20:59 Відповісти
Скрипаля? Ну не думаю щоб там представлялись:"ми з ФСБ,зараз вас труїти будемо".Та і тут,нашо їм представлятися.Стрьомно воно якось
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08.07.2020 21:37 Відповісти
Ну а нащо міліція/поліція взагалі представлється?
Щоб попередити, що супротив їхнім діям ускладнить подальшу долю підозрюваному
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09.07.2020 10:25 Відповісти
"співробітники федерального розшуку" в Україні ніхто,іноземні громадяни без будь-яких повноважень.І вони це мають знаюти.Тому або тупі або все це виглядає не зовсім щиро
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09.07.2020 20:22 Відповісти
Це сьогодні двох фсбшників відпустили. Чи не вони того й викрали ?
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08.07.2020 16:20 Відповісти
Як завжди,оперативно,тижня не минуло.https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1878505-u-kiyevi-vikrali-aktsionera-sevastopolskogo-sudno-remontnogo-zavodu-yuzhniy-pidozryuyutsya-rosiyski-spetssluzhbi Пʼятниця, 3 липня 2020 У Києві викрали акціонера Севастопольського судно-ремонтного заводу "Южний": підозрюються російські спецслужби
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08.07.2020 17:01 Відповісти
73% ДЛБ ви зробили це разом.
-nес десь!
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08.07.2020 17:09 Відповісти
Лютеший трэш!
В следующий раз российские фсб-шники , как минимум, арестуют Турчинова...
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08.07.2020 18:34 Відповісти
а зачем им арестовывать своего фсбшного агента?
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08.07.2020 19:11 Відповісти
Если правда, что русские спецслужбы похитили, то руководство Национальной полиции, погранвойск и контрразведки должны либо обеспечить его освобождение (невывоз из страны), либо положить корочки на стол Президенту
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08.07.2020 19:41 Відповісти
******, вот это дикая дичь - кацапы арестовывают и куда-то увозят украинцев на территории Украины.
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08.07.2020 20:17 Відповісти
Бойтесь салонов красоты) там беспредел невнятных "федеральных" органов
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09.07.2020 11:30 Відповісти
 
 