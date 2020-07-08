Бізнесмена з Криму Ткаченка викрали в Києві, родина підозрює ФСБ РФ, - ЗМІ

Сергій Ткаченко кілька років судився з РФ за віджатий бізнес у Криму. У березні його заочно заарештував московський суд, а на початку липня - викрали невідомі, які представилися "співробітниками федерального розшуку".

Ткаченка викрали 1 липня із салону краси на Дорогожичах. Двоє невідомих, які представилися співробітникам салону "співробітниками федерального розшуку", вивели його на вулицю в наручниках, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Національна поліція відкрила провадження за статтею 146 Кримінального кодексу - незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Сергій Ткаченко - акціонер севастопольського судноремонтного заводу "Південний". До окупації жив у Києві, у Крим літав у справах. У 2014 році він, за словами дружини Юліанни, не прийняв російське громадянство. Росіяни внесли його до бази нев'їзних і незаконно відібрали завод.

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Свої активи Ткаченко оцінив у 150 млн доларів і боровся за бізнес в українських судах.

На початку березня 2020 року його заочно заарештував московський суд. Російські ЗМІ повідомляли тоді, що Ткаченка звинуватили "в участі в злочинній спільноті та особливо великому розкраданні коштів".

Місяць тому Ткаченко через адвоката звернувся до Офісу Генпрокурора із заявою про незаконне заволодіння його бізнесом у Криму, а також про незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності в РФ. Він просив розслідувати ці епізоди і дати оцінку "незаконним діям співробітників ГПУ та Нацполіції", які, як стверджував, "беруть участь у виконанні нелегальних слідчих доручень Слідкому МВС РФ".

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Офіс Генпрокурора переадресував цю заяву в СБУ, а СБУ - в Нацполіцію.

Родина вважає, що Ткаченка викрали російські спецслужби. Його дружина стверджує, що отримує погрози від невідомих.

Після викрадення в соцмережах пройшла інформація про те, що Ткаченка могли вивезти до окупованого Криму.

У Держприкордонслужбі її не підтверджують, але і спростувати не можуть: будь-яка інформація про третіх осіб щодо перетину кордону заборонена до поширення.